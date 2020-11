Ansys® Cloud™, la plateforme dédiée à l'exécution des logiciels Ansys dans le cloud, figure parmi les nouvelles solutions intégrées à l’offre cloud et HPC de Microsoft.En outre, Ansys® Cloud™ se dote de fonctionnalités supplémentaires et prend désormais en charge davantage de solveurs basés sur la physique. Les ingénieurs utilisant les logiciels Ansys pourront réduire les temps de modélisation grâce à l’augmentation du nombre de cœurs par tâche et améliorer considérablement le ratio performance-prix.Ces nouveautés intègrent également l’offre des contrats Azure existants. Dès lors, les entreprises qui recourent traditionnellement au HPC sur site pourront migrer plus facilement leurs opérations vers Ansys® Cloud™ et disposer de capacités de calculs supplémentaires lors de pics d’utilisation., déclare Scot Tutkovics, Vice-président des opérations d'ingénierie chez Rockwell Automation., ajoute-t-il.En parallèle, Ansys et Microsoft travaillent conjointement sur l’intégration du logiciel Ansys® Twin Builder™ à Microsoft Azure Digital Twins, afin d’offrir à leurs clients une meilleure compréhension des performances actuelles et futures de leurs actifs opérationnels. Ainsi, les jumeaux numériques exécutés par le logiciel d’Ansys seront représentés en natif dans Azure Digital Twins. Grâce à des analyses basées sur la physique et la simulation, les utilisateurs pourront optimiser leurs opérations en réduisant les coûts de maintenance des produits et en accélérant la mise sur le marché des innovations.Forts des premiers retours d’expérience positifs, les ingénieurs d’Ansys et Microsoft poursuivent leur collaboration étroite pour étendre ce succès.Enfin, les deux entreprises collaborent afin d’offrir à leurs clients la possibilité de simuler des véhicules autonomes (VA) dans le cloud grâce à Ansys VRXPERIENCE, une plateforme de tests virtuels de VA. Son utilisation dans Azure Cloud favorise l’extensibilité, ce qui permet aux utilisateurs de parcourir des millions de kilomètres à travers d’innombrables scénarios afin d’optimiser la sécurité des véhicules et les coûts de développement. La disponibilité générale d’Ansys VRXPERIENCE est prévue pour janvier 2021 et Ansys étudie actuellement les possibilités d’une commercialisation commune avec Microsoft., déclare Ajei S. Gopal, PDG d'Ansys., conclut-il., ajoute Scott Guthrie, Vice-président exécutif Cloud et IA chez Microsoft.Source : Ansys® Qu'en pensez-vous ?