Software AG et Microsoft annoncent que la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) webMethods.io Integration Est désormais disponible pour Microsoft Azure

Le 19 mai 2020, Software AG (MDAX : SOW) et Microsoft annoncent que la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) webMethods.io Integration est désormais disponible pour Microsoft Azure. Cela permet aux entreprises de connecter rapidement et facilement leurs applications, services et données critiques dans l'environnement Cloud Microsoft Azure.



Les applications peuvent être intégrées rapidement et facilement dans l’environnement Cloud à l’aide de la plateforme iPaaS webMethods.io, ce qui accélère la migration vers Microsoft Azure. Surtout, cela élimine les silos d’intégration. En outre, la solution de Software AG permet aux entreprises de rester connectées à leurs applications et informations critiques pendant la migration vers le Cloud et de nouveaux environnements d’exploitation.



« L’intégration joue un rôle prépondérant dans le succès d’une entreprise ; un accès rapide et facile aux informations et applications critiques est donc déterminant à l’ère du Cloud », a déclaré Stefan Sigg, Chief Product Officer chez Software AG. « La plateforme iPaaS webMethods.io permet aux entreprises de gérer leurs charges de travail à proximité de leur infrastructure, ce qui accélère les opérations, réduit la latence et optimise l’expérience Cloud ».



« Les entreprises qui migrent vers le Cloud veulent obtenir des résultats immédiatement », a ajouté Thorsten Herrmann, Directeur Général de Microsoft Deutschland GmbH. « La combinaison de notre plateforme Cloud Azure leader du marché avec le savoir-faire et les technologies d’intégration de Software AG garantit que les clients pourront rentabiliser leurs investissements dans le Cloud plus rapidement ».





La plateforme iPaaS webMethods.io de Software AG a une architecture indépendante des fournisseurs de services Cloud, qui repose sur la technologie Kubernetes pour la mise à l’échelle automatique. Elle est conçue pour faciliter la tâche des clients parallèlement à l’adoption croissante d’environnements multicloud par des entreprises du monde entier. Les clients pourront optimiser leur utilisation d’Azure, tout en intégrant d’autres applications ou workflows qui résident actuellement sur une autre plateforme. Ainsi, elles accéderont plus rapidement aux informations et aux applications, tout en réduisant la latence.





Stefan Sigg, Chief Product Officer, Software AG Stefan Sigg, Chief Product Officer, Software AG

Stefan Sigg a déclaré : « Imaginons que votre département reçoive des données de plusieurs applications résidant dans Microsoft Azure, et qu’en même temps, un autre département utilise une autre plateforme. Les données sont complémentaires et vous devez les combiner. Vous pouvez intégrer vos données dans l’instance Microsoft Azure de webMethods.io, tandis que vos collègues font de même dans l’instance de webMethods.io spécifique à leur fournisseur de services Cloud. Ainsi, vos données se trouvent au même endroit et vous obtenez une vue d’ensemble vous permettant d’agir dans l’intérêt de vos clients, partenaires ou employés ».





A propos de Software AG



Software AG réimagine l’intégration, stimule la transformation des entreprises et favorise une innovation rapide sur l’Internet des objets afin de lancer de nouveaux business models différenciants. Software AG donne la liberté d’’entreprendre et d’intégrer n’importe quelle technologie, allant de l’application au edge. Software AG aide les entreprises à libérer les données des silos afin qu’elles puissent les partager, les utiliser et bénéficier de toute leur puissance pour de meilleures décisions et créer de nouvelle opportunité de croissance.

Software AG a plus de 4700 employés, est présente dans 70 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 891 millions d’euros en 2019.



En savoir plus sur webMethods.io Integration

