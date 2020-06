Microsoft Azure devient le fournisseur privilégié de SAS pour le cloud computing Les deux entreprises s'associent pour continuer à façonner l'avenir de l'analytique et de l'IA 0PARTAGES 4 0 SAS, la société privée de gestion et d'analyse des données d'entreprise, et Microsoft ont annoncé ce 15 juin, un important partenariat stratégique en matière de technologie et de mise sur le marché. Les deux sociétés permettront aux clients d'exécuter facilement leurs tâches SAS dans le cloud, en élargissant leurs solutions commerciales et en libérant la valeur critique de leurs initiatives de transformation numérique.



Dans le cadre de ce partenariat, les entreprises feront migrer les produits analytiques et les solutions sectorielles de SAS vers Microsoft Azure, qui sera le fournisseur privilégié de SAS pour le Cloud. Les solutions sectorielles et l'expertise de SAS apporteront également une valeur ajoutée aux clients de Microsoft dans les secteurs des soins de santé, des services financiers et dans de nombreux autres secteurs. Ce partenariat s'appuie sur les intégrations de SAS dans les solutions Microsoft Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 et Power Platform. Il soutient la vision commune des entreprises pour démocratiser davantage l'intelligence artificielle et les analyses informatiques systémiques des données ou des statistiques.





« Grâce à ce partenariat, Microsoft et SAS aideront nos clients à accélérer leur croissance et à trouver de nouvelles façons de stimuler l'innovation avec un large éventail d'offres analytiques SAS sur Microsoft Azure. SAS, avec son expertise reconnue en matière d'analyse, de science des données et d'apprentissage automatique, est un partenaire stratégique pour Microsoft. Et conjointement nous aiderons les clients de dizaines de secteurs à relever leurs défis analytiques les plus critiques et les plus complexes », a déclaré Scott Guthrie, vice-président exécutif de Microsoft pour le cloud et l'IA.



Partout dans le monde, les organisations se tournent vers le cloud pour innover et progresser plus rapidement vers leurs objectifs commerciaux. Dans le cadre de cette transition, de nombreux clients, à l'instar du Mercy Hospital de St. Louis dans le Missouri, transfèrent leurs tâches d'analyse SAS vers Azure pour améliorer les performances et la rentabilité.



« À Mercy Hospital, nous nous concentrons sur la manière d'améliorer continuellement les soins et les résultats des patients et nous réalisons le rôle de l'analyse des données, de l'apprentissage automatique pour mettre en lumière ce point. En travaillant avec SAS et Microsoft, nous pouvons capitaliser sur les logiciels d'analyse et la plateforme Azure pour renforcer notre capacité à exploiter les données probantes du monde réel afin d'améliorer les résultats et de fournir des soins plus éclairés. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de rapidité et d'évolutivité accrue et par le catalogue élargi de solutions analytiques que le partenariat entre SAS et Microsoft nous apporte pour nous aider à mettre en place un nouveau modèle de soins », a déclaré Curtis Dudley, vice-président de Mercy pour l'analyse des données.



Pour offrir une expérience transparente et aider les organisations à accélérer leurs initiatives de transformation du cloud, SAS et Microsoft travaillent ensemble pour s'assurer que les produits et solutions SAS peuvent être déployés avec succès et fonctionner efficacement sur Azure.



« SAS et Microsoft ont une vision commune pour aider les clients à accélérer leurs initiatives de transformation numérique. Nous comprenons tous deux qu'il s'agit d'enrichir les données et d'améliorer la vie des gens grâce à de meilleures décisions. Le partenariat avec Microsoft offre aux clients un chemin plus transparent vers le cloud qui permet un accès plus rapide, plus puissant et plus facile aux solutions SAS et permet de prendre des décisions fiables grâce à des analyses que tout le monde peut comprendre », a déclaré Oliver Schabenberger, directeur de la technologie et directeur de l'exploitation de SAS.



Il s'agira notamment d'optimiser SAS Viya, la dernière version de l'offre cloud native de l'entreprise, pour Azure. Il s’agit aussi que d'intégrer le vaste portefeuille de solutions sectorielles de SAS, de la fraude au risque en passant par la vente au détail, dans la place de marché Azure afin d'améliorer la productivité et les résultats commerciaux des clients.



« Le partenariat entre SAS, leader dans le domaine de l'analytique, et Microsoft, leader dans le domaine du cloud, constitue une alliance stratégique intéressante. SAS prévoit d'intégrer l'ensemble du portefeuille de Microsoft dans le domaine du cloud (Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 & Power BI), ce qui ouvre un grand potentiel de solutions communes", a déclaré Steve White, vice-président du programme "Canaux et alliances" chez IDC.



En outre, grâce à ce partenariat, Microsoft et SAS exploreront les possibilités d'intégrer les capacités d'analyse de SAS, y compris les modèles spécifiques à l'industrie, au sein de Azure et de Dynamics 365 et de créer de nouvelles solutions conjointes prêtes à être commercialisées pour les clients qui sont intégrés aux services SAS dans de multiples industries verticales. Cette intégration plus poussée permettra aux clients de SAS de tirer profit de l'évolutivité et de la flexibilité du cloud pour leurs charges de travail d'analyse et d'IA. Par exemple, Microsoft et SAS proposent déjà à leurs clients des solutions qui les aident à tirer parti à l'échelle de la vaste quantité de données générées par l'Internet des objets en combinant la plateforme Azure IoT de Microsoft avec les capacités analytiques et d'intelligence artificielle de SAS.



Soutenus par des activités conjointes de vente et de commercialisation, d'autres produits et solutions SAS seront mis en place dans le courant de l'année. Cela permettra aux clients de SAS et de Microsoft de relever certains de leurs défis analytiques les plus critiques et les plus complexes tout en favorisant une innovation continue. SAS s'est également engagée à utiliser Microsoft 365 et Dynamics 365 pour alimenter ses opérations internes.



L'annonce de ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Virtual SAS Global Forum 2020, la première conférence mondiale sur l’analytique. En raison de la pandémie COVID-19, la conférence de cette année se tient virtuellement le 16 juin 2020.



