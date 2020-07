BT lance une nouvelle gamme de services de conseil et de sécurité managés pour Microsoft Azure Sentinel 0PARTAGES 1 0 BT a annoncé une nouvelle gamme complète de services de conseil et de sécurité managés autour de la solution Microsoft Azure Sentinel. Il s’agit des premiers d’une série de services de sécurité managés fournis par BT et dédiés aux applications dans le cloud de Microsoft. Les détails seront communiqués dans le cadre d’Inspire, l’événement digital pour les partenaires de Microsoft.



BT est l’un des premiers fournisseurs de services de sécurité managés de Microsoft à être sélectionnés pour faire partie de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA). Les deux entreprises partagent une vision commune en matière de services dans le cloud et offrent des solutions de sécurité de pointe pour accompagner l’adoption de solutions technologiques cloud flexibles et évolutives.



BT fournira un service managé pour la solution évolutive de gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM – Security Information Event Management) et d’orchestration, automatisation et de réponse aux incidents de sécurité (SOAR – Security Orchestration Automation and Response) dans le cloud d’Azure Sentinel.



Le service managé de BT comprend la détection des alertes, la visibilité des menaces et la réponse à celles-ci en combinant des données de l’espace de travail d’Azure Sentinel avec le savoir-faire et les nombreux renseignements sur la menace que BT a acquis en assurant la protection de l’un des plus grands réseaux globaux au monde. Les clients bénéficieront également des services de conseil en sécurité de BT qui offrent des avis experts visant à aider les entreprises à naviguer dans le paysage complexe de la cyber sécurité d’aujourd’hui.





Grâce à des outils de cyber sécurité de pointe, les 16 centres d’opérations de sécurité mondiaux de BT surveillent les données stockées dans l’espace de travail Azure Sentinel du client. Les experts en cyber sécurité de BT détecteront, analyseront et atténueront les menaces dans le périmètre Microsoft du client en étroite collaboration avec les équipes de réponse aux incidents, afin de protéger les données des clients. Le service est disponible auprès d’un large éventail d’entreprises et d’organisations appartenant à différents secteurs industriels à travers le monde.



« Les menaces de sécurité ne connaissent pas de frontières et ne cessent de se multiplier », a déclaré Kevin Brown, Managing Director de BT Security. « Nous avons dès lors besoin d’une collaboration entre les industries à une échelle globale pour réunir et échanger les connaissances requises pour protéger nos clients. La collaboration de BT avec Microsoft prend de l’ampleur dans le but de combiner les forces de nos offres de sécurité et de proposer des solutions de pointe pour nos clients. »



« BT partage notre vision qui consiste à encourager une collaboration entre industries afin d’offrir une meilleure défense contre un environnement de cyber menaces en pleine expansion et d’aider les clients à garder le contrôle de leurs données », a expliqué pour sa part Mandana Javaheri, Global Director of Cybersecurity Solutions Group chez Microsoft Corp. « En tant que membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), BT apporte sa cyber expertise à notre écosystème de revendeurs et sa connaissance exceptionnelle des menaces renforce également les atouts de Microsoft Azure Sentinel. »



Le nouveau service s’intègre facilement dans les piles de données et de sécurité existantes dans Azure et Azure Sentinel, ce qui maximise encore davantage ces investissements et permet de répondre au paysage actuel de cyber sécurité de plus en plus complexe. BT collabore avec Microsoft pour fournir une collaboration dans le cloud, une infrastructure, des services de réseau et de sécurité gérés afin d’aider les clients dans leur transformation numérique à travers le monde. Au cours de l’année à venir, BT annoncera d’autres solutions de sécurité gérées pour soutenir le portefeuille cloud de Microsoft.



Microsoft MISA



La Microsoft Intelligent Security Association (MISA) a été lancée sous la forme d’un écosystème de revendeurs de logiciels indépendants qui ont intégré leurs produits de sécurité avec ceux de Microsoft afin d’offrir une meilleure défense contre un environnement de cyber menaces en pleine expansion. Face à l’intensification de la demande d’un écosystème de sécurité étroitement imbriqué, l’association grandit et lance un programme pilote uniquement sur invitation en juillet 2020 pour un groupe sélectionné de fournisseurs de services de sécurité gérés.



Les membres de la MISA sont issus de l’ensemble de l’industrie de la cyber sécurité et sont réunis dans le but commun de mettre la sécurité des clients au premier plan. Chaque nouveau membre apporte son propre précieux savoir-faire, rendant ainsi l’association plus efficace à mesure qu’elle grandit. En intégrant les MSSP dans la MISA, Microsoft espère favoriser davantage la collaboration entre les grandes entreprises de technologie de sécurité, de sorte qu’en unissant leurs forces, Microsoft et les membres de la MISA puissent offrir une meilleure protection à leurs clients communs.



Découvrir Microsoft Intelligent Security Association (MISA)





A propos de BT



La vocation de BT est d’utiliser le pouvoir des communications pour construire un monde meilleur. BT est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de communication, actif dans 180 pays. BT propose principalement des services informatiques en réseau mondiaux ; des services de télécommunications locales, nationales et internationales pour ses clients à leur domicile, sur leur lieu de travail et en déplacement ; des produits et services internet, haut débit et TV ; et des produits et services de convergence fixe/mobile. BT opère au travers de quatre divisions : Consumer, Enterprise, Global Services, Openreach.



Pour l’exercice clos au 31 mars 2020, le chiffre d’affaires déclaré de BT Group s’est élevé à 22,905 milliards £, avec un bénéfice avant impôts déclaré de 2,353 milliards £.



British Telecommunications plc (BT) est une filiale à 100% de BT Group plc, qui détient la quasi-totalité des activités et avoirs de BT Group. BT Group plc est coté en bourse à Londres et New York.



