Azure Stack HCI (Hyper-converged Infrastructure) v2 est disponible en Preview Et permet aux utilisateurs d'exécuter le service sur leurs propres serveurs 0PARTAGES 8 0 Les utilisateurs Microsoft qui ne sont pas prêts ou ne sont pas en mesure d'exécuter Azure dans leur propre centre de données ou celui de leurs partenaires disposent d'une autre option hybride pour accéder aux services Azure : Azure Stack HCI (hyper-converged infrastructure). Cette semaine, lors de sa conférence internationale des partenaires Inspire, Microsoft a dévoilé la deuxième génération d'Azure Stack HCI.



Microsoft a lancé Azure Stack HCI, un service pour exécuter des charges de travail virtualisées sur site tout en se connectant à Azure, en mars 2019. L'éditeur a alors parlé d'Azure Stack HCI comme étant une « évolution des solutions Windows Server Software-Defined (WSSD) auparavant disponible auprès de ses différents partenaires matériels ».



Talal Alqinawi Senior Director Azure Marketing, s'est chargé de l'annonce en ces termes :



« Les clients déplacent de plus en plus leurs charges de travail vers le cloud pour économiser de l'argent, augmenter leur efficacité et innover. Dans le même temps, certaines charges de travail doivent rester sur site pour des raisons de conformité, de latence ou pour d'autres raisons commerciales et techniques. Alors que les organisations recherchent des solutions rentables qui apportent des capacités hybrides à leur centre de données tout en étant en mesure d'utiliser les compétences et les investissements existants, nous nous engageons à leur donner plus de choix et la meilleure solution pour leurs besoins hybrides.



« Les clients utilisent les solutions Azure Stack pour répondre à leurs besoins hybrides dans les centres de données, les bureaux distants et les emplacements périphériques. Les clients ont le choix et la flexibilité d'exécuter des applications hybrides avec Azure Stack Hub qui est cohérent avec Azure et qui peut être exécuté en local avec une virtualisation haute performance connectée ou déconnectée avec Azure Stack HCI ou une appliance managée Azure qui fournit un calcul intelligent et une intelligence artificielle (IA ) en périphérie avec Azure Stack Edge.



« Aujourd'hui, nous proposons la nouvelle génération d'Azure Stack HCI, un service Azure qui combine le rapport qualité-prix d'une infrastructure hyperconvergée (HCI) avec des capacités hybrides Azure natives, tout en permettant aux entreprises de tirer parti des compétences existantes ».



La nouvelle itération d'Azure Stack HCI annoncée n'est pas basée sur Windows Server, ont déclaré des responsables de Microsoft. Au lieu de cela, il s'agit d'un nouveau système d'exploitation hôte séparé de Windows Server, conçu spécifiquement pour exécuter HCI et intégré à Azure avec une conception hybride.





Voici les points relevés par Talal Alqinawi à propos de cette version :

Azure hybride de par sa conception : la nouvelle solution Azure Stack HCI est un service Azure qui offre aux clients les dernières améliorations en matière de sécurité, de performances. Il apporte une expérience de gestion et d'exploitation intégrée avec Azure, permettant aux clients de gérer les déploiements Azure Stack HCI et les ressources Azure, côte à côte, directement depuis le portail Azure. Les clients peuvent surveiller plusieurs clusters à grande échelle et même afficher et gérer des machines virtuelles (VM) exécutées sur Azure Stack HCI en tirant parti d'Azure Arc.



Les administrateurs IT peuvent également utiliser un nouvel assistant de déploiement pour configurer rapidement un cluster Azure Stack HCI, se connecter à Azure et profiter de l'intégration native d'Azure Stack HCI avec les services Azure de base tels que Azure Backup, Azure Security Center et Azure Monitor, afin que les clients puissent tirer facilement parti des fonctionnalités de gestion hybride Azure.



En outre, le nouvel Azure Stack HCI comprend des mises à jour de sécurité étendues (ESU) gratuites pour les machines virtuelles Windows Server 2008 qui y sont exécutées. Nous avons également inclus de nouvelles fonctionnalités, telles que Stretch Cluster, qui offre une haute disponibilité native (HA) et une reprise après sinistre, afin que vous puissiez facilement étendre un cluster d'un seul site à plusieurs sites.



Pour améliorer l'expérience client, nous proposons les systèmes intégrés Azure Stack HCI en tant que nouvelle option d'achat. Les systèmes intégrés offrent une expérience de déploiement semblable à celle d'une appliance, pour un retour sur investissement le plus rapide avec des octets préinstallés en usine permettant un déploiement facile, des mises à jour intégrées sur l'ensemble de la pile de micrologiciels, de pilotes, d'agents et du système d'exploitation, et bien d'autres fonctionnalités uniques. Lenovo est l'un des premiers partenaires à mettre sur le marché des systèmes intégrés Azure Stack HCI avec leur innovation en matière de matériel et d'expérience client et nous sommes vraiment ravis de ce partenariat.

En somme, Azure Stack HCI v2 comprend:

La possibilité pour les clients d'exécuter Azure Stack HCI sur leur propre matériel s'il correspond à un matériel validé.

La possibilité de gérer plusieurs clusters et machines virtuelles s'exécutant sur Azure Stack HCI à l'aide d'Azure Arc, l'offre de gestion multicloud de Microsoft.

Un nouvel assistant de déploiement.

Une inclusion de mises à jour de sécurité étendues gratuites pour les machines virtuelles Windows Server 2008.

Stretch Cluster pour une haute disponibilité / reprise après sinistre.

Des plateformes de base prises en charge par Azure Stack HCI incluent des systèmes de base de masse de fournisseurs tels que Dell, HPE et Lenovo. Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'acheter des cartes réseau ou des adaptateurs HBA spécialisés, mais beaucoup peuvent déjà posséder des serveurs qui seraient éligibles pour exécuter la nouvelle offre Azure Stack HCI.

La Public Preview est déjà disponible, mais Microsoft n'a pas dit quand il s'attendait à ce qu'Azure Stack HCI v2 soit disponible en version stable.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous d'Azure Stack HCI ?



