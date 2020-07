Azure AI : Microsoft annonce une nouvelle interface d'analyse de texte axée sur les soins de santé, Des commandes personnalisées et des API de reconnaissance de formulaires 0PARTAGES 2 0 Microsoft continue de développer sa famille d'API Azure Cognitive Services. Mercredi, l’entreprise a annoncé l’arrivée d’une nouvelle interface d'analyse de texte axée sur les soins de santé dans sa famille d'interfaces de programmation d'IA. Elle met également à disposition des commandes personnalisées et des API de reconnaissance de formulaires. Selon la firme de Redmond, les entreprises intègrent davantage l’IA à leurs processus et elle souhaite être là pour les accompagner en leur proposant les meilleurs outils avec des fonctionnalités avancées.



Ces dernières semaines, nombreuses sont les organisations qui ont eu recours à l'IA pour limiter la propagation du coronavirus. Ces applications consistent en l'utilisation de systèmes d'IA pour rechercher les contacts, pour surveiller la distanciation sociale et pour identifier les traitements potentiels pour le Covid-19. « Alors que le monde s'adapte à de nouvelles méthodes de travail et reste connecté, nous restons engagés à fournir des solutions Azure AI pour aider les organisations à inventer avec un objectif précis », a déclaré Eric Boyd, vice-président d'Azure AI.



Selon lui, l’objectif de Microsoft avec Azure Cognitive Services est de permettre aux développeurs d'utiliser un appel API lors de la construction d'applications héritières pour ajouter la vue, la parole, la recherche, mais aussi d'autres capacités d'IA sans avoir forcément à maîtriser au préalable les techniques d’apprentissage automatique. Microsoft a mis à disposition des utilisateurs de sa plateforme Azure AI quelques-uns de ses services cognitifs dans des conteneurs, ce qui permet de construire des systèmes d'IA qui fonctionnent à l'échelle, de manière fiable et cohérente.



L'extension des capacités d'Azure Cognitive Services comprend les services tels que : Text Analytics pour l'analyse de la santé, les commandes personnalisées, Form Recognizer et Neural Text to Speech. Voici ci-après une petite idée de ce dont il s’agit :



Text Analytics



Text Analytics est une nouvelle fonctionnalité de Text Mining dans Azure Cognitive Services et aide les développeurs à traiter et à extraire des informations à partir de données médicales non structurées. Formé à base d'un large éventail de données médicales, couvrant divers formats de notes cliniques, de protocoles d'essais cliniques, etc., le dispositif de santé est capable de traiter un large éventail de types de données et de tâches, sans qu'il vous soit nécessaire de développer manuellement des modèles personnalisés pour extraire des informations des données. Il permet de détecter des mots et des phrases mentionnés dans un texte non structuré.



Il s’agit principalement d’entités pouvant être associées à des types sémantiques dans le domaine des soins de santé et biomédical, comme le diagnostic, le nom du médicament, le symptôme/le signe, les examens, les traitements, le dosage et la voie d'administration. En partenariat avec le Allen Institute of AI ainsi que d'autres groupes de recherche, Microsoft a développé un ensemble de données de recherche ouverte Covid-19. Sur la base de près de 50 000 articles scientifiques, l'équipe a mis au point un moteur de recherche Covid-19.



Ce moteur de recherche utilise Microsoft Cognitive Search et Text Analytics pour la santé pour aider les chercheurs à produire de nouvelles connaissances médicales pour lutter contre l'expansion du coronavirus.



Form Recognizer



Actuellement, les données médicales non structurées sont stockées dans des formulaires composés d'objets, de tableaux et d'autres éléments de commande. Pour bien tirer parti de ces données non structurées, les gens ont toujours été obligés d’étiqueter ou de coder manuellement chacun de ces types de documents. Pour faciliter ce processus ardu, Microsoft a annoncé la disponibilité générale de Form Recognizer, un nouvel outil de reconnaissance de formulaires, pour permettre aux gens d'extraire le plus rapidement possible ces données de manière précise et efficace.





Form Recognizer prendra en charge les documents de plusieurs pages (images, fichiers PDF et fichiers Tiff) et extraira une sortie de représentation structurée du document et de son contenu.



Custom commands



Les commandes personnalisées sont une fonctionnalité de Speech dans Microsoft Azure Cognitive Services. Elles simplifient le processus de création d'applications vocales orientées tâches, en offrant une expérience de création unifiée avec une complexité relativement moindre, vous aidant à vous concentrer sur la mise au point de la meilleure solution pour vos scénarios de commande vocale. Les commandes personnalisées sont les mieux adaptées à l'achèvement des tâches ou aux scénarios de commande et de contrôle qui comportent un ensemble de variables bien définies.



Custom Commands prend aussi en charge des solutions dans divers secteurs, notamment l'hôtellerie, l'automobile et le commerce de détail. Par exemple, vous pouvez créer des expériences à commande vocale pour vos clients, activer les systèmes de communication et de divertissement dans les véhicules ou vous pouvez gérer les stocks dans les magasins avec un haut-parleur ambiant intelligent.



Neural Text to Speech



La fonction Neural Text to Speech fait partie de Speech dans Microsoft Azure Cognitive Services et vous permet de convertir du texte en parole vivante pour des interfaces plus naturelles. La technologie Neural Text to Speech (TTS) permet de réaliser un large éventail de scénarios, de la création de contenu audio aux assistants vocaux en passant par la sonorité naturelle. Des entreprises comme BBC et Motorola Solutions utilisent Neural Text to Speech dans Azure pour développer des interfaces conversationnelles pour leurs assistants vocaux.





Afin de permettre à davantage de développeurs d'ajouter des voix à consonance naturelle à leurs applications et solutions, Microsoft a ajouté à la plateforme un support linguistique avec 15 nouvelles voix Neural TTS, ainsi que des améliorations significatives de la qualité de la voix.



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



Microsoft Azure domine sur le secteur du cloud public auprès des grandes entreprises. La tendance va continuer sur les trois ans à venir pour le concurrent d'AWS, selon une étude



Linux est le système d'exploitation le plus utilisé dans Microsoft Azure, plus de 50 % des cœurs de machine virtuelle tournant sous Linux



Microsoft Azure devient le fournisseur privilégié de SAS pour le cloud computing, les deux entreprises s'associent pour continuer à façonner l'avenir de l'analytique et de l'IA



Microsoft Azure note une augmentation de 775% de la demande dans les régions qui ont imposé le confinement, Teams compte désormais plus de 44 millions d'utilisateurs quotidiens Microsoft continue de développer sa famille d'API Azure Cognitive Services. Mercredi, l’entreprise a annoncé l’arrivée d’une nouvelle interface d'analyse de texte axée sur les soins de santé dans sa famille d'interfaces de programmation d'IA. Elle met également à disposition des commandes personnalisées et des API de reconnaissance de formulaires. Selon la firme de Redmond, les entreprises intègrent davantage l’IA à leurs processus et elle souhaite être là pour les accompagner en leur proposant les meilleurs outils avec des fonctionnalités avancées.Ces dernières semaines, nombreuses sont les organisations qui ont eu recours à l'IA pour limiter la propagation du coronavirus. Ces applications consistent en l'utilisation de systèmes d'IA pour rechercher les contacts, pour surveiller la distanciation sociale et pour identifier les traitements potentiels pour le Covid-19. « Alors que le monde s'adapte à de nouvelles méthodes de travail et reste connecté, nous restons engagés à fournir des solutions Azure AI pour aider les organisations à inventer avec un objectif précis », a déclaré Eric Boyd, vice-président d'Azure AI.Selon lui, l’objectif de Microsoft avec Azure Cognitive Services est de permettre aux développeurs d'utiliser un appel API lors de la construction d'applications héritières pour ajouter la vue, la parole, la recherche, mais aussi d'autres capacités d'IA sans avoir forcément à maîtriser au préalable les techniques d’apprentissage automatique. Microsoft a mis à disposition des utilisateurs de sa plateforme Azure AI quelques-uns de ses services cognitifs dans des conteneurs, ce qui permet de construire des systèmes d'IA qui fonctionnent à l'échelle, de manière fiable et cohérente.L'extension des capacités d'Azure Cognitive Services comprend les services tels que : Text Analytics pour l'analyse de la santé, les commandes personnalisées, Form Recognizer et Neural Text to Speech. Voici ci-après une petite idée de ce dont il s’agit :Text Analytics est une nouvelle fonctionnalité de Text Mining dans Azure Cognitive Services et aide les développeurs à traiter et à extraire des informations à partir de données médicales non structurées. Formé à base d'un large éventail de données médicales, couvrant divers formats de notes cliniques, de protocoles d'essais cliniques, etc., le dispositif de santé est capable de traiter un large éventail de types de données et de tâches, sans qu'il vous soit nécessaire de développer manuellement des modèles personnalisés pour extraire des informations des données. Il permet de détecter des mots et des phrases mentionnés dans un texte non structuré.Il s’agit principalement d’entités pouvant être associées à des types sémantiques dans le domaine des soins de santé et biomédical, comme le diagnostic, le nom du médicament, le symptôme/le signe, les examens, les traitements, le dosage et la voie d'administration. En partenariat avec le Allen Institute of AI ainsi que d'autres groupes de recherche, Microsoft a développé un ensemble de données de recherche ouverte Covid-19. Sur la base de près de 50 000 articles scientifiques, l'équipe a mis au point un moteur de recherche Covid-19.Ce moteur de recherche utilise Microsoft Cognitive Search et Text Analytics pour la santé pour aider les chercheurs à produire de nouvelles connaissances médicales pour lutter contre l'expansion du coronavirus.Actuellement, les données médicales non structurées sont stockées dans des formulaires composés d'objets, de tableaux et d'autres éléments de commande. Pour bien tirer parti de ces données non structurées, les gens ont toujours été obligés d’étiqueter ou de coder manuellement chacun de ces types de documents. Pour faciliter ce processus ardu, Microsoft a annoncé la disponibilité générale de Form Recognizer, un nouvel outil de reconnaissance de formulaires, pour permettre aux gens d'extraire le plus rapidement possible ces données de manière précise et efficace.Form Recognizer prendra en charge les documents de plusieurs pages (images, fichiers PDF et fichiers Tiff) et extraira une sortie de représentation structurée du document et de son contenu.Les commandes personnalisées sont une fonctionnalité de Speech dans Microsoft Azure Cognitive Services. Elles simplifient le processus de création d'applications vocales orientées tâches, en offrant une expérience de création unifiée avec une complexité relativement moindre, vous aidant à vous concentrer sur la mise au point de la meilleure solution pour vos scénarios de commande vocale. Les commandes personnalisées sont les mieux adaptées à l'achèvement des tâches ou aux scénarios de commande et de contrôle qui comportent un ensemble de variables bien définies.Custom Commands prend aussi en charge des solutions dans divers secteurs, notamment l'hôtellerie, l'automobile et le commerce de détail. Par exemple, vous pouvez créer des expériences à commande vocale pour vos clients, activer les systèmes de communication et de divertissement dans les véhicules ou vous pouvez gérer les stocks dans les magasins avec un haut-parleur ambiant intelligent.La fonction Neural Text to Speech fait partie de Speech dans Microsoft Azure Cognitive Services et vous permet de convertir du texte en parole vivante pour des interfaces plus naturelles. La technologie Neural Text to Speech (TTS) permet de réaliser un large éventail de scénarios, de la création de contenu audio aux assistants vocaux en passant par la sonorité naturelle. Des entreprises comme BBC et Motorola Solutions utilisent Neural Text to Speech dans Azure pour développer des interfaces conversationnelles pour leurs assistants vocaux.Afin de permettre à davantage de développeurs d'ajouter des voix à consonance naturelle à leurs applications et solutions, Microsoft a ajouté à la plateforme un support linguistique avec 15 nouvelles voix Neural TTS, ainsi que des améliorations significatives de la qualité de la voix.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?