Support et nouvelles mises à jour des fichiers Azure dans la protection avancée contre les menaces pour Azure Storage, Qui prend en charge Azure Files et Azure Data Lake Storage Gen2 API 0PARTAGES 3 0 Il y a un an, Microsoft Azure a annoncé la disponibilité générale d'une protection avancée contre les menaces pour Azure Storage, afin d'aider ses clients à mieux protéger leurs données dans des conteneurs blob contre le risque croissant de cyberattaques. Depuis lors, la protection avancée contre les menaces pour Azure Storage protège des millions de comptes de stockage et aide les clients à détecter les menaces courantes telles que les logiciels malveillants, l'accès à partir de sources suspectes (y compris les nœuds de sortie TOR), les activités d'exfiltration de données, etc.



Aujourd'hui, Microsoft annonce en avant-première l'extension de la protection avancée contre les menaces pour Azure Storage afin de prendre en charge Azure Files et Azure Data Lake Storage Gen2 API, ce qui aidera ses clients à protéger leurs données stockées dans des partages de fichiers et des magasins de données conçus pour l'analyse des grandes données d'entreprise.





Une demande croissante pour sécuriser les partages de fichiers et les lacs de données



De plus en plus d'entreprises transfèrent leurs données vers le cloud, à la recherche d'une meilleure sécurité et protection des données, d'une modernisation des données et d'une optimisation des coûts et des performances des opérations informatiques. On s'attend à ce que plus de 80 % des charges de travail des entreprises soient dans le nuage d'ici la fin de 2020.



Cette demande croissante a également accru la popularité d'Azure Files Storage, qui propose des partages de fichiers dans le nuage sécurisés, basés sur le Server Message Block (SMB) et entièrement gérés, qui peuvent également être mis en cache sur place pour des raisons de performance et de compatibilité.



Avec Azure Files, les organisations bénéficient d'une infrastructure de stockage sécurisée, massivement évolutive et disponible dans le monde entier. Même avec toutes ces capacités, il est toujours essentiel de renforcer la cybersécurité, surtout avec la complexité et la sophistication croissantes des cyberattaques.



En outre, une demande croissante de magasins de données optimisés pour l'analyse de données volumineuses, et la nécessité de servir et de gérer des quantités massives de données est constatée. Azure Data Lake Storage Gen2 est un ensemble de capacités dédiées à l'analyse de données volumineuses, basé sur le stockage Azure Blob tout en se concentrant sur les performances, la gestion et la sécurité, il permet de servir plusieurs pétaoctets d'informations tout en supportant des centaines de gigabits.



Ce qui est inclus dans la protection avancée contre les menaces pour les fichiers Azure et l'API ADLS Gen2



La protection avancée contre les menaces pour Azure Storage fournit une couche supplémentaire de renseignements de sécurité qui donne des alertes lorsqu'elle détecte des tentatives inhabituelles et potentiellement nuisibles d'accès ou d'exploitation de vos comptes de stockage. Cette couche de protection vous permet de faire face aux menaces sans être un expert en sécurité ni gérer des systèmes de surveillance de la sécurité.



Les alertes de sécurité sont déclenchées lorsque des anomalies d'activité se produisent. Ces alertes de sécurité sont intégrées à Azure Security Center et sont également envoyées par courrier électronique aux administrateurs des abonnements, avec des détails sur les activités suspectes et des recommandations sur la manière d'enquêter et de remédier aux menaces.





Outre la sécurité intégrée des partages de fichiers et des lacs de données Azure, les clients d'une protection avancée contre les menaces pour Azure Storage bénéficient également :



Des algorithmes de classe mondiale qui apprennent, profilent et détectent les activités inhabituelles ou suspectes dans vos partages de fichiers.



Des alertes exploitables dans une vue centralisée dans le centre de sécurité Azure avec des notifications par e-mail en option.



Intégration avec Azure Sentinel pour une enquête efficace sur les menaces.



Support natif d'Azure pour les fichiers Azure avec une activation en un clic depuis le portail Azure et sans avoir à modifier votre code d'application.



Commencez dès aujourd'hui



Microsoft Azure encourage à essayer la protection avancée contre les menaces pour Azure Storage et à commencer à détecter les menaces potentielles sur vos partages de fichiers Azure et vos conteneurs Azure Blob. La protection avancée contre les menaces pour Azure Storage doit être activée sur les comptes de stockage contenant les partages de fichiers et les conteneurs de blob que vous souhaitez protéger.



Configurer une protection avancée contre les menaces pour le stockage Azure



Tout savoir sur Azure Security Center



A propos de Microsoft Azure



Microsoft Azure est un ensemble sans cesse croissant de services cloud destinés à aider votre organisation à relever les défis auxquels elle est confrontée. Il vous permet de construire, de gérer et de déployer des applications sur un énorme réseau mondial en utilisant vos infrastructures et outils favoris.



