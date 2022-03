Débloquer l'innovation pour tous : la plate-forme élimine les obstacles traditionnels auxquels les fondateurs sont confrontés lorsqu'ils se lancent, tels que les exigences en matière de capital-risque ou la validation par une tierce partie, afin d'aider tout fondateur, quels que soient ses antécédents, sa situation géographique ou son accès, à réussir.





Des avantages technologiques qui évoluent : En suivant le cycle de vie d'une startup, la plateforme aide les fondateurs à accélérer le développement grâce à un accès gratuit à GitHub et au Microsoft Cloud, avec la possibilité de débloquer des avantages supplémentaires au fil du temps. Pour répondre aux besoins uniques des startups, nous nous associons également à des entreprises innovantes telles qu'OpenAI, un leader mondial de la recherche et du déploiement de l'IA, qui développe des systèmes d'IA tels que GPT-3 et Codex, afin d'offrir aux startups des avantages et des réductions exclusifs.





Accès au mentorat et aux conseils : Devenir un fondateur n'est plus une question de "qui vous connaissez". Grâce à la plateforme, les startups peuvent entrer en contact avec des vétérans du secteur, accéder à des formations sur mesure centrées sur les startups et innover rapidement grâce à des conseils techniques d'experts.

Désormais présenté comme "ouvert à tous ceux qui ont une idée", le Founders Hub est un écosystème pour startups qui peut être utilisé par les innovateurs, qu'ils disposent ou non de fonds. La plateforme permet aux utilisateurs d'accéder à 150 000 dollars de crédits Azure gratuits, à un accès gratuit à GitHub et à Microsoft 365, ainsi qu'à un potentiel de mentorat et de conseils d'experts. Des crédits de 1 000 dollars et plus sont également disponibles avec OpenAI.L'accent est mis sur le cloud avec Microsoft for Startups Founders Hub, et la plateforme donne accès à une gamme d'outils essentiels qui aideront les startups à réduire les coûts et à accélérer le développement.L'élimination du besoin de soutien des investisseurs est l'un des principaux attraits de la plateforme. Jeff Ma, vice-président de Microsoft for Startups, en explique le principe :La société indique que le Microsoft for Startups Founders Hub est centré sur trois domaines clés :Source : Microsoft Que pensez-vous de cette initiative de Microsoft ?