Microsoft annonce Azure Spring Cloud Enterprise : composants VMware Tanzu entièrement gérés et configurabilité avancée pour les applications Spring Boot

Exemple - Transactions sur une application visibles grâce à "Application Map".

Il a également été démontré que certains clients ont besoin de plus. Nombre d'entre eux exécutent des milliers d'applications Spring Boot sur site et ont besoin de fonctionnalités avancées pour accélérer leurs projets de modernisation de Spring. Sur la base de ces enseignements, une nouvelle offre Azure Spring Cloud a été élaborée avec des composants pris en charge commercialement afin de répondre aux besoins des entreprises.Azure Spring Cloud Enterprise est un service géré pour Spring qui est optimisé pour les besoins des développeurs d'entreprise. En collaboration avec VMware, Microsoft a combiné son expertise en matière de plateforme de cloud computing avec l'innovation du portefeuille Tanzu de VMware. Azure Spring Cloud Enterprise ajoute des composants Tanzu commerciaux spécialement conçus pour répondre aux besoins des entreprises en matière de configuration, d'intégration, de flexibilité et de support.Avec Azure Spring Cloud Enterprise, les clients peuvent utiliser les composants VMware Tanzu qu'ils connaissent et apprécient sur une infrastructure Azure gérée. Tanzu Build Service, Tanzu Application Configuration Service et Tanzu Service Registry sont disponibles en avant-première. Les clients auront la possibilité de sélectionner les composants Tanzu qu'ils souhaitent pendant ou après la création de l'instance. Microsoft et VMware continueront à ajouter au service d'autres composants Tanzu, tels que Tanzu Spring Cloud Gateway et Spring Cloud Data Flow*.*La feuille de route d'Azure Spring Cloud Enterprise n'est pas confirmée et est susceptible d'être modifiée.Les grandes entreprises ont souvent des flux de travail complexes et ont besoin d'options de configuration supplémentaires pour leurs environnements et leurs processus de développement. Tanzu Build Service prend en charge les configurations Buildpack personnalisables qui automatisent la création et la gouvernance des conteneurs. Les développeurs bénéficient également de tous les avantages de la plateforme Azure, avec une mise à l'échelle illimitée et des options de déploiement global, ainsi que l'intégration avec les services Azure. Enfin, les clients peuvent déplacer leurs charges de travail Spring existantes construites sur des composants Tanzu vers Azure Spring Cloud Enterprise, en utilisant le service pour fournir une infrastructure Spring Cloud à la demande.Azure Spring Cloud Enterprise inclut le support VMware Spring Runtime pour les projets Spring. Cela permet d'accéder à des experts de Spring et à des versions spéciales de projets Spring populaires spécialement conçues pour les entreprises. Grâce à l'assistance d'experts, le potentiel de l'écosystème Spring peut être pleinement exploité et le développement de projets Spring peut être accéléré.Azure Spring Cloud Enterprise fonctionne sur Azure dans un environnement entièrement géré. L'utilisateur bénéficie de tous les avantages d'Azure, et l'expérience est familière et intuitive. Il suffit de créer des instances à l'aide de l'outil de provisionnement de votre choix (portail Azure, Azure CLI, Azure Resource Manager Template ou Terraform).Après avoir créé l'instance et déployé les applications, il est facile de les surveiller avec Application Insights ou d'autres outils de gestion des performances des applications (APM). Comme pour le niveau standard, Azure Spring Cloud Enterprise est livré avec un support prêt à l'emploi pour l'agrégation des journaux, des métriques, des traces d'applications distribuées et des alertes.Source : Microsoft Que pensez-vous d'Azure Spring Cloud Enterprise ?