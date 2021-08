Alertes programmées d'Azure Sentinel (informationnelles) : Erreur Windows et Evénements d'avertissement

Azure Defender (moyen) : le ransomware 'GandCrab' a été déjoué.

Microsoft Defender for Endpoint (informationnel) : le malware "Emotet" a été détecté.

Azure Defender (faible) : le backdoor 'Tofsee' a été détectée.

Microsoft Defender for Endpoint (informationnel) : le malware 'Parite' a été détecté

Azure Sentinel utilise une technologie d'intelligence artificielle (IA) intégrée pour analyser rapidement de vastes volumes de données dans les environnements d'entreprise, en recherchant les activités potentielles des acteurs de la menace.Il utilise également une technologie d'apprentissage automatique connue sous le nom de Fusion pour détecter et déclencher des alertes d'attaques en plusieurs étapes en identifiant des ensembles d'activités suspectes et de comportements anormaux repérés à différents stades de l'attaque.Azure Sentinel combine plusieurs de ces alertes pour générer des incidents même lorsque les informations sont limitées ou manquantes, ce qui les rend très difficiles à appréhender autrement.Microsoft a annoncé aujourd'hui que son SIEM basé sur le cloud prend désormais en charge les détections de Fusion pour les attaques possibles de ransomware et déclenche des alertes multiples de haute gravité éventuellement liées aux incidents détectés d'activité de ransomware.Par exemple, Azure Sentinel générera des incidents d'attaque par ransomware après avoir détecté les alertes suivantes dans un laps de temps spécifique sur le même hôte :Pour détecter les attaques potentielles de ransomware en cours, Azure Sentinel peut utiliser les connecteurs de données suivants pour collecter des données provenant des sources suivantes : Azure Defender (Azure Security Center), Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Cloud App Security et les règles analytiques programmées d'Azure Sentinel.Microsoft explique :Suite à un scénario d'attaque par ransomware détecté par Fusion dans Azure Sentinel, il est conseillé aux administrateurs de considérer les systèmes comme "potentiellement compromis" et de prendre des mesures immédiates.Microsoft fournit les étapes recommandées suivantes pour analyser les techniques utilisées par les attaquants lors de l'attaque potentielle :1- Isolez la machine du réseau pour empêcher tout mouvement latéral potentiel.2- Exécutez une analyse anti-malware complète sur la machine et suivez les conseils de remédiation qui en découlent.3- Passez en revue les logiciels installés/en cours d'exécution sur la machine, en supprimant tout paquetage inconnu ou indésirable.4- Remettez la machine dans un état connu, en réinstallant le système d'exploitation uniquement si nécessaire et en restaurant les logiciels à partir d'une source vérifiée sans logiciel malveillant.5- Résolvez les recommandations des fournisseurs d'alertes (par exemple, Azure Security Center et Microsoft Defender) afin d'éviter de nouvelles brèches.6- Enquêtez sur l'ensemble du réseau pour comprendre l'intrusion et identifier les autres machines qui pourraient être impactées par cette attaque.Source : MicrosoftQue pensez-vous de Fusion dans Azure Sentinel ?