Les scénarios d'application en temps réel tels que le chat pour les vidéos en streaming, les tableaux blancs interactifs pour l'enseignement à distance et les tableaux de bord IoT (Internet of Things) sont de plus en plus populaires. Les entreprises sont désireuses de créer de telles applications pour améliorer les expériences des utilisateurs et les interactions en temps réel avec les clients finaux.Selon Microsoft, Azure Web PubSub est censé épargner les responsables de projets logiciels d'importants investissements en infrastructure et les développeurs des tâches de configuration et de maintenance, leur permettant ainsi de se concentrer sur les expériences des utilisateurs. Autrement dit, la mise en œuvre d'une expérience en temps réel basée sur WebSocket obligerait un développeur à mettre en place une infrastructure pour gérer les connexions des clients, à établir des mécanismes pour la mise à l'échelle à la demande et à s'assurer que les exigences SLA (Service Level Agreement) de l'entreprise sont respectées.En outre, les scénarios en temps réel nécessitent souvent des flux de données à haute fréquence et de grands volumes de connexions simultanées entre le client et le serveur, explique Microsoft. Le service Azure Web PubSub prend en charge les connexions à grande échelle et les architectures hautement disponibles, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur la logique applicative pour les expériences connectées en temps réel.« Aujourd'hui, nous annonçons en version preview le service Azure Web PubSub pour la création d'applications web en temps réel avec WebSockets. WebSocket est un protocole normalisé qui permet une communication en mode duplex intégral. Il est essentiel pour créer des interactions Web en temps réel efficaces et est pris en charge par tous les principaux navigateurs et serveurs Web », déclare Microsoft. « Azure Web PubSub vous permet d'utiliser les WebSockets et le modèle d’abonnement-publication pour créer facilement des applications Web en temps réel, comme des tableaux de bord de surveillance, des discussions en direct multiplateformes, la localisation en temps réel sur des cartes, etc. », ajoute l’entreprise.Les scénarios en temps réel nécessitent souvent des flux de données à haute fréquence et de grandes quantités de connexions simultanées entre le client et le serveur. À l’exemple, des applications financières permettant de visualiser les données du marché, il existe des scénarios en temps réel qui nécessitent souvent des flux de données à haute fréquence pouvant nécessiter jusqu'à 100 000 connexions et des données en temps réel avec une faible latence en millisecondes. Une infrastructure non triviale est nécessaire pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle à grande échelle.Pour mettre en œuvre une expérience en temps réel basée sur WebSocket, un développeur doit d'abord mettre en place une infrastructure pour gérer les connexions des clients, établir des mécanismes pour la faire évoluer à la demande et s'assurer que la configuration est capable de répondre aux exigences de l'entreprise en matière de SLA. Cette gestion de l'infrastructure empêche le développeur de se concentrer sur l'expérience de l'utilisateur final, et nous avons créé le service Azure Web PubSub pour résoudre ce problème. Ce service offre une prise en charge intégrée des connexions client à grande échelle et des architectures hautement disponibles afin que les développeurs puissent se concentrer sur la logique applicative qui offre des expériences connectées en temps réel.Le service Azure Web PubSub prend en charge le protocole de communication réseau WebSocket et une grande variété de langages de programmation (notamment C#, Python et Java) par le biais des API WebSocket. Cela donne la possibilité de créer des applications multiplateformes en temps réel et de migrer facilement les applications existantes basées sur WebSocket. Outre la prise en charge de WebSocket, ce service offre également le sous-protocole, qui permet aux clients d'effectuer des opérations de publication et d'abonnement sans acheminer de données entre le service et le code du serveur.Pour illustrer, si on prend l'exemple du chat en direct multiplateforme, le code du serveur dorsal (une application ou une fonction Web) peut avoir besoin d'analyser le message du client pour le traitement du langage naturel, l'analyse des sentiments et d'autres fonctionnalités d'IA. D'autre part, les événements d'action (tels que la réception de la lecture) ne doivent pas être acheminés par l'application Web ou la fonction. Dans ce scénario, le client envoie les événements aux cibles directement par le service Azure Web PubSub en utilisant le sous-protocole.Pour démarrer avec Azure Web PubSub, les développeurs peuvent se rendre sur docs.microsoft.com. WebSocket natif est pris en charge ainsi que des langages tels que C#, Java et Python, via les API WebSocket. Le service prend également en charge le sous-protocole json.webpubsub.azure.v1, qui permet aux clients d'utiliser la fonction publish-subscribe sans acheminer les données entre le service et le code du serveur dorsal.Le service Azure Web PubSub est intégré nativement aux fonctions Azure et permet de créer des applications sans avoir à gérer des serveurs (serverless) en C#, JavaScript, Python et Java à l'aide de WebSockets. Les solutions sans serveur pour les applications en temps réel utilisant les fonctions Azure et le service Azure Web PubSub permettent d'écrire moins de code, de maintenir moins d'infrastructure et de réduire les coûts. À l'exemple d'un tableau de bord de suivi de localisation en temps réel.Il est possible d’utiliser les fonctions Azure pour intégrer et traiter les données de localisation provenant des dispositifs IoT, puis exploiter le service Azure Web PubSub pour diffuser les données de localisation à plusieurs tableaux de bord clients en direct afin de visualiser les informations de localisation des clients en temps réel.Source : Microsoft avez-vous une expérience sur le service cloud Microsoft Azure ? Quelle est votre appréciation ?quel est votre avis sur Azure Web PubSub ?quels sont selon vous, les manquements du système Microsoft Azure pour le Web ?