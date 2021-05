Dans le cadre de l'engagement de Microsoft Azure à permettre aux clients de migrer et de moderniser leurs applications et de les exécuter dans le cloud, Microsoft travaille avec des partenaires pour réaliser cette vision. Aujourd'hui, elle annonce la sortie d'une version préliminaire de l'offre Elastic sur Azure. Microsoft a travaillé en étroite collaboration avec Elastic, la société à l'origine d'Elastic Search, Kibana et Logstash, qui fournit des outils d'observabilité, de recherche et de sécurité permettant aux utilisateurs de surveiller et de comprendre la santé et les performances de leurs applications dans leurs environnements cloud et sur site.Les clients utilisent Elastic Search dans tous les secteurs d'activité, en appliquant la fonctionnalité de recherche et de surveillance à leurs ressources VM, aux données des machines, et plus encore. Ils utilisent Elastic pour récupérer les logs de service, les métriques, et visualiser les données dans Kibana pour une meilleure prise de décision.La configuration du stack Elastic sur Azure peut être un processus fastidieux, qui nécessite la connaissance et la compréhension technique à la fois de la solution Elastic et d'Azure. Sur la base des contributions des clients de la communauté Open Source et d'autres utilisateurs de l'offre Elastic, Microsoft a travaillé avec Elastic pour offrir une expérience transparente de son offre SaaS en intégrant le déploiement, la facturation et le support de la solution Elastic sur la plateforme cloud Azure, mise à disposition via Azure Marketplace.– Julia Liuson, Corporate Vice President, Developer Division.Cette intégration offre aux clients la possibilité d'utiliser la solution SaaS Elastic à partir du plan de contrôle Azure. Les clients pourront approvisionner un nouveau service Elastic et configurer leurs ressources Azure pour qu'elles envoient automatiquement des journaux et des métriques à Elastic. Grâce à un processus automatisé de transmission des journaux, les clients peuvent facilement configurer les journaux de leurs ressources avec Elastic via les paramètres de diagnostic des ressources dans le portail Azure. En outre, les clients ont la possibilité de gérer l'agent Elastic sur les extensions de machines virtuelles Azure pour configurer les journaux et les métriques émis par leurs hôtes VM.La sécurité et la capacité de contrôler le trafic à travers les réseaux virtuels sont des considérations essentielles pour les clients. L'accès Private Link permet aux utilisateurs de se connecter en toute sécurité de leur réseau virtuel Azure au réseau virtuel d'Elastic Cloud. Grâce à l'authentification unique (SSO) mise en œuvre dans la solution, les clients peuvent passer de manière transparente d'Azure à Elastic Cloud avec un identifiant Azure unifié. Enfin, ces intégrations sont également complétées par une facturation unifiée du service Elastic via la facturation des abonnements Azure.-Shay Banon, PDG d'ElasticDécouverte et approvisionnement : Les clients Azure peuvent trouver le service répertorié sur Azure Marketplace, passer en revue les différents plans proposés et l'acheter directement avec la facturation unique activée. En quelques clics, il est possible de déployer le service Elastic dans l'abonnement et les régions de centre de données de son choix, avec un plan préféré.Expérience dans le portail Azure : Commencez à utiliser le service Elastic après le provisionnement, tous les logs et applications Azure peuvent être facilement connectés. Vous pouvez déterminer quels logs et métriques de ressources Azure sont envoyés à la ressource Elastic.Configuration des logs : Configurez les ressources pour qu'elles envoient automatiquement des logs à votre déploiement Elastic.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?