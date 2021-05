Hébergement Web pour le contenu statique comme HTML, CSS, JavaScript et images.

Prise en charge d'API intégrée fournie par Azure Functions avec la possibilité de lier une application Azure Functions existante à l'aide d'un compte standard.

Intégration GitHub et Azure DevOps de première classe où les modifications du référentiel déclenchent des builds et des déploiements.

Contenu statique distribué à l'échelle mondiale, rapprochant le contenu de vos utilisateurs.

Certificats SSL gratuits, qui sont automatiquement renouvelés.

Domaines personnalisés pour fournir des personnalisations de marque à votre application.

Modèle de sécurité transparent avec un proxy inverse lors de l'appel d'API, qui ne nécessite aucune configuration CORS.

Intégrations de fournisseur d'authentification avec Azure Active Directory, GitHub et Twitter.

Définition et attributions de rôles d'autorisation personnalisables.

Règles de routage back-end permettant un contrôle total sur le contenu et les itinéraires que vous servez.

Génération de versions intermédiaires alimentées par des Pull Request vous permettant d'avoir des Preview de votre site avant la publication.

la prise en charge complète des domaines racine via les enregistrements ALIAS, permettant aux développeurs d'apporter leur propre domaine

la prise en charge de l’apport de votre propre fournisseur d’authentification pour permettre aux développeurs de l’intégrer à leur application Web statique

une nouvelle interface de ligne de commande Azure Static Web Apps fournissant une réplique locale de l'environnement de production cloud avec des fonctionnalités de plateforme d'hébergement simulée pour l'authentification, le routage personnalisé et les règles d'autorisation pour prendre en charge le développement local

Du code au cloud avec Azure Static Web Apps

Azure Static Web Apps est un service qui crée et déploie automatiquement des applications Web full stack sur Azure à partir d'un référentiel de code.Le flux de travail d'Azure Static Web Apps est adapté au flux de travail quotidien d'un développeur. Les applications sont créées et déployées en fonction des changements de code.Lorsque vous créez une ressource Azure Static Web Apps, Azure interagit directement avec GitHub ou Azure DevOps pour surveiller une branche de votre choix. Chaque fois que vous transmettez des validations ou acceptez des Pull Request dans la branche surveillée, une build est automatiquement exécutée et votre application et votre API sont déployées sur Azure.Les Azure Static Web Apps sont généralement créées à l'aide de bibliothèques et de frameworks tels que Angular, React, Svelte, Vue ou Blazor où le rendu côté serveur n'est pas requis. Ces applications incluent des éléments HTML, CSS, JavaScript et image qui composent l'application. Avec un serveur Web traditionnel, ces actifs sont servis à partir d'un seul serveur aux côtés de tous les points de terminaison d'API requis.Avec Azure Static Web Apps, les ressources statiques sont séparées d'un serveur Web traditionnel et sont plutôt servies à partir de points répartis géographiquement dans le monde entier. Cette distribution accélère la diffusion des fichiers, car les fichiers sont physiquement plus proches des utilisateurs finaux. De plus, les points de terminaison d'API sont hébergés à l'aide d'une architecture sans serveur, ce qui évite le besoin d'un serveur principal complet.Les fonctionnalités principales de ce service sont :Par le biais de Daria Grigoriu, Microsoft a annoncé la disponibilité générale du service :« Azure Static Web Apps a été annoncé pour la première fois en préversion en mai 2020 et aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer la disponibilité générale d'Azure Static Web Apps, y compris un plan gratuit pour une exploration facile des produits et un plan standard pour les fonctionnalités avancées prises en charge par un accord de niveau de service d'entreprise (SLA). Le service d'hébergement Azure Static Web Apps s'aligne sur la demande croissante des consommateurs et des entreprises pour établir une présence Web avec une portée mondiale et un effort minimal.« Les modèles de conception d'applications Web modernes tirent parti des meilleures pratiques des microservices en matière de performances, d'agilité et d'extensibilité. Azure Static Web Apps est un service clé en main pour ces applications Web modernes full stack avec des front-end statiques prédéfinis et prérendus et des backends d'API sans serveur. Développez avec des frameworks front-end populaires ou des générateurs de sites statiques, créez et testez rapidement vos applications localement et déployez-les en un simple check-in. Cela vous permet de vous concentrer sur votre application, tandis qu'Azure se charge du déploiement et de l'infrastructure ».Outre les nouveaux plans d'hébergement, cette version comprend quelques autres nouvelles fonctionnalités telles que:« Azure Static Web Apps fonctionne avec GitHub et Azure DevOps pour maintenir vos applications à jour à mesure que votre code change sans qu'aucune configuration DevOps ne soit requise. Les validations et les Pull Request déclenchent un flux de travail personnalisé pour créer et déployer votre application sur Azure. Les environnements de prévisualisation sont créés pour les Pull Request afin de faciliter la validation des modifications avant de les fusionner.« Chaque Azure Static Web App obtient un certificat SSL gratuit entièrement géré et renouvelé automatiquement par Azure. Vous pouvez apporter votre propre domaine personnalisé et nous introduisons également une prise en charge complète des domaines racine via les enregistrements ALIAS avec cette version.« Azure Static Web Apps s'intègre à Azure Functions pour simplifier l'extension de votre application avec des points de terminaison d'API sans serveur. À partir de cette version, vous pouvez même apporter un projet Azure Functions existant et l'utiliser comme API. Cela vous permet de tirer parti de l'ensemble complet de déclencheurs, de liaisons et d'extensions qu'offre Azure Functions. Azure Functions évolue de manière dynamique afin que votre application soit toujours prête à répondre à la demande du marché.« L'authentification et l'autorisation sont également intégrées. Vous pouvez utiliser notre flux d'authentification avec une sécurité d'itinéraire granulaire. De plus, vous pouvez désormais apporter votre propre fournisseur d'authentification et l'intégrer à votre application Web statique.« Le développement à partir d'Azure Static Web Apps bénéficie d'une extension VS Code personnalisée. L'extension est conçue pour une productivité élevée et facilite la création d'applications Web statiques, l'extension avec des API sans serveur et l'établissement d'un flux de travail de déploiement. La nouvelle interface de ligne de commande Azure Static Web Apps fournit une réplique locale haute fidélité de l'environnement de production cloud avec des fonctionnalités de plateforme d'hébergement simulée pour l'authentification, le routage personnalisé et les règles d'autorisation pour prendre en charge le développement local ».Source : Microsoft