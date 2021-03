Encourager la collaboration au sein de l'ensemble du secteur du voyage afin de créer de nouveaux services personnalisés et des offres adaptées aux besoins spécifiques de l'écosystème





Favoriser l'innovation et le codéveloppement de produits, en combinant expertise et agilité, pour penser, concevoir et proposer des solutions de voyage de pointe, pour des expériences pertinentes et adaptées aux nouvelles attentes des voyageurs. Cela impliquera également des stratégies coordonnées de mise sur le marché qui tirent parti de l’écosystème et des ressources respectives d'Amadeus et de Microsoft





Accélérer le passage de la plateforme technique d'Amadeus au cloud public, qui bénéficiera de la technologie Microsoft Azure pour une agilité et une résilience encore plus importantes. Cela permettra ensuite un déploiement dans les nombreuses régions où Azure opère pour des opérations optimisées dans le monde entier. Microsoft deviendra le partenaire technologique cloud privilégié d'Amadeus.











Amadeus et Microsoft travailleront ensemble dans trois domaines :Les équipes de Microsoft et d'Amadeus collaboreront pour accélérer la mise en place de nouvelles solutions basées sur le cloud, afin de rendre les voyages plus fluides, notamment par exemple dans les domaines de l’aérien et de l’hôtellerie. Les deux sociétés s’appuieront sur les capacités du cloud Azure et des solutions Microsoft (Microsoft Teams, Microsoft 365, Dynamics 365 and Microsoft Power Platform) pour offrir des expériences plus riches et renouvelées aux utilisateurs finaux. Ce partenariat permettra de créer des solutions personnalisées, adaptées aux besoins précis de l’écosystème du secteur du voyage. L’accent sera mis au démarrage sur la création de voyages d'affaires plus intégrés et sur une collaboration plus étroite entre les autorités chargées des voyages et de la santé., a déclaré Satya Nadella, CEO, Microsoft., a déclaré Luis Maroto, President & CEO, Amadeus.Amadeus va maintenant accélérer sa transition vers le cloud public avec Microsoft., a déclaré Christophe Bousquet, CTO, Amadeus., a déclaré Denis Lacroix, SVP, Cloud Transformation Program, Amadeus.En passant au cloud public, Amadeus obtiendra une plus grande flexibilité pour augmenter ou réduire sa capacité opérationnelle ou pour l'ajuster selon les besoins en fonction des conditions du marché et de la demande. Amadeus a également pour objectif d'améliorer la résilience de ses solutions et services aux clients, et d'apporter un changement profond dans la fourniture de nouvelles technologies, tout en augmentant la sécurité des systèmes et des données.Source : Amadeus Que pensez-vous de ce partenariat ?