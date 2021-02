rappel sur les fondamentaux Azure et les services Azure ;

les métiers de la données ;

présentation et utilisations des bases relationnelles ou non relationnelles ;

présentation de l’analyse de données.

approches I.A.A.S (Infrastructure as a Service) : VMs ;

approches S.A.A.S.(Software as a Service) : Instances gérées, SQL Database, PostGreSQL, MySQL ;

sécurité d’accès aux bases sous Azure.

les Tables du service Azure Storage ;

présentation de CosmosDB.

examiner les composants d’un entrepôt de données ;

insertion des données dans Azure ;

traitement des données dans Azure ;

démarrer le développement avec Power BI.

Global Knowledge, une entreprise de formation IT, organise gratuitement en ligne du 02 ou 04 mars 2021 des formations pour comprendre les concepts fondamentaux des bases de données dans un environnement Cloud et acquérir des compétences de base en matière de services de données au sein de Microsoft Azure. La présentation sera animée en français par un instructeur certifié Microsoft Azure.Le support de cours officiel en français Microsoft Azure Data M-DP900 sera remis à chaque participant. A l’issu de la présentation, chaque participant recevra un email contenant les codes d’accès à son support de cours personnel. Vous pourrez ainsi approfondir vos connaissances sur la plate-forme et les services Azure. Grâce au support, vous pourrez aussi vous préparer au passage de l’examen Microsoft* si vous souhaitez obtenir la certification Microsoft Azure Data Fundamentals.Rappelons que cette formation s'adresse aux personnes qui souhaitent apprendre les bases des concepts de base de données dans un environnement Cloud, acquérir des compétences de base dans les services de données, et développer leurs connaissances fondamentales des services de données au sein de Microsoft Azure.Au programme :