Les actions de la société ont augmenté de 5 % dans le cadre de l'extension des transactions, après avoir gagné environ 41 % en 2020, lorsque la COVID-19 a déplacé l'informatique vers des domaines où le fabricant de logiciels a parié gros. Elle a également connu une reprise surprenante des ventes sur le réseau social professionnel LinkedIn et a fait face à une pénurie de puces qui avait menacé de freiner son activité sur la Xbox.Le passage au travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage des entreprises à l'informatique en cloud, au profit de Microsoft et de rivaux tels que l'unité cloud d'Amazon.com Inc. et le Google Cloud d'Alphabet Inc.Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs, les dirigeants de Microsoft ont déclaré qu'ils attendaient un revenu moyen de 14,83 milliards de dollars du segment "Cloud intelligent" de la société pour le troisième trimestre fiscal, contre 14,12 milliards de dollars pour Wall Street, selon les données de Refinitiv. Pour le segment de la productivité de l'entreprise et son segment d'informatique personnelle, les ventes devraient atteindre respectivement 13,48 milliards et 12,50 milliards de dollars, contre des estimations de 12,90 milliards et 11,60 milliards de dollars, toujours selon les données de Refinitiv.Microsoft a déclaré que GamePass, l'abonnement mensuel de 10 dollars de la société, compte 18 millions d'utilisateurs, contre 15 millions en septembre. Le service de jeu en ligne Xbox Live compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois. Microsoft n'a pas fait le point sur les 115 millions d'utilisateurs quotidiens de Teams qu'elle a divulgués en octobre, mais a déclaré que la version mobile est utilisée par 60 millions d'utilisateurs quotidiens.Microsoft a déclaré que les revenus de son segment "Intelligent Cloud" ont augmenté de 23% à 14,6 milliards de dollars, avec une croissance de 50% pour Azure. Les analystes avaient prévu une croissance de 41,4 % pour Azure, selon les données consensuelles de Visible Alpha. Le trimestre précédent, Azure avait connu une croissance de 48%., a déclaré Amy Hood, directeur financier de Microsoft, lors d'une interview à Reuters.James Cordwell, analyste chez Atlantic Equities, a déclaré que l'année dernière,La croissance du chiffre d'affaires de LinkedIn, qui a chuté lorsque la pandémie a entraîné la fermeture d'entreprises, a atteint 23 %, soit un taux proche de celui d'avant la pandémie, qui était de 24 % l'année précédente. Selon M. Hood, les publicités sur LinkedIn ont été le moteur de cette augmentation., a-t-elle déclaré.Microsoft a regroupé plusieurs logiciels et services tels qu'Office et Azure dans un "cloud commercial" que les investisseurs suivent de près afin d'évaluer les progrès de la société en matière de vente aux grandes entreprises.Les marges brutes du cloud commercial - une mesure de la rentabilité de ses ventes aux grandes entreprises - se sont élevées à 71 % au cours du trimestre, contre 67 % un an plus tôt.Les revenus de sa division informatique personnelle, qui comprend les logiciels Windows et les consoles de jeux Xbox, ont augmenté de 14 % pour atteindre 15,1 milliards de dollars, grâce à la forte croissance du contenu et des services Xbox, battant les estimations des analystes de 13,5 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.En novembre, Microsoft a lancé deux nouvelles consoles Xbox, sa marque la plus visible en dehors du monde du travail et de l'école. Mais le produit s'est avéré difficile à trouver car une pénurie mondiale de semi-conducteurs a contribué à restreindre les stocks comme l'ont fait de nombreux détaillants. Les ventes de matériel pour Xbox ont augmenté de 86 % malgré la pénurie, et M. Hood a déclaré que la croissance devrait se poursuivre, les modèles plus anciens contribuant également aux ventes., a déclaré M. Hood.L'activité de Microsoft dans le domaine des jeux a dépassé pour la première fois les 5 milliards de dollars de ventes trimestrielles et a été propulsée par les abonnements et les ventes de jeux ainsi que par les nouvelles consoles. Selon Microsoft, les revenus des contenus et services de la Xbox ont augmenté de 40% au cours du trimestre.Le chiffre d'affaires global du géant du logiciel a atteint 43,08 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, contre 36,91 milliards de dollars l'année précédente, battant ainsi les estimations des analystes de 40,18 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?Votre entreprise a-t-elle choisie Microsoft pour les services Cloud ?