L'impact des contenus nuisibles sur les plateformes va bien au-delà de l'insatisfaction des utilisateurs. Il peut nuire à l'image d'une marque, éroder la confiance des utilisateurs, compromettre la stabilité financière à long terme et exposer la plateforme à des responsabilités juridiques potentielle.Il est essentiel de ne pas se limiter aux contenus générés par les humains, d'autant plus que les contenus générés par l'IA sont de plus en plus répandus. Il est essentiel de s'assurer de l'exactitude, de la fiabilité et de l'absence d'éléments nuisibles ou inappropriés dans les résultats générés par l'IA. La sécurité du contenu ne protège pas seulement les utilisateurs contre la désinformation et les dommages potentiels, mais elle permet également de respecter les normes éthiques et de renforcer la confiance dans les technologies d'IA. En nous concentrant sur la sécurité du contenu, nous pouvons créer un environnement numérique plus sûr qui favorise une utilisation responsable de l'IA et préserve le bien-être des individus et de la société dans son ensemble.C'est précisément pour ces raisons que l'équipe Microsoft Responsible AI construit un système à plusieurs niveaux avec des modèles et des technologies de sécurité robustes.