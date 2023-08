La nouvelle alternative open-source ChatGPT de Microsoft permet aux entreprises de déployer des chatbots privés et personnalisables avec des garanties de confidentialité

Comme on le sait, la popularité de ChatGPT a explosé. Les utilisateurs professionnels du monde entier ont souvent recours à ce service public pour travailler de manière plus productive ou pour faire office d'assistant créatif.Cependant, ChatGPT risque d'exposer la propriété intellectuelle confidentielle. Une option consiste à bloquer l'accès des entreprises à ChatGPT, mais les gens trouvent toujours des solutions de contournement. Cela limite également les puissantes capacités de ChatGPT et réduit la productivité des employés et leur expérience de travail.ChatGPT on Azure solution accelerator est la solution proposée par Microsoft aux entreprises. Cette solution fournit une expérience utilisateur similaire à ChatGPT mais offerte comme votre ChatGPT privé.Les avantages sont les suivants1. Privé : Garanties intégrées autour de la confidentialité de vos données et totalement isolées de celles exploitées par OpenAI.2. Contrôlé : Le trafic réseau peut être totalement isolé de votre réseau et d'autres contrôles de sécurité de niveau entreprise sont intégrés.3. Valeur ajoutée : Apportez une valeur ajoutée à votre entreprise grâce à vos propres sources de données internes (plug and play) ou utilisez des plug-ins pour intégrer vos services internes (par exemple, ServiceNow, etc.).Microsoft a développé un accélérateur de solutions pour permettre à votre personnel de travailler avec ChatGPT sur Azure solution accelerator.ChatGPT on Azure Solution Accelerator permet aux utilisateurs de déployer et d'exécuter ChatGPT de manière privée - en offrant une expérience utilisateur similaire à ChatGPT standard tout en n'exposant pas les données de l'entreprise lors de son utilisation.Des entreprises telles que JPMorgan Chase, Amazon, Verizon et Accenture ont toutes interdit à leur personnel d'utiliser ChatGPT dans le cadre de leur travail. Les employés du géant de l'électronique Samsung risquent d'être licenciés s'ils utilisent ChatGPT après qu'il a été découvert que des membres du personnel avaient saisi des données sensibles de l'entreprise dans le chatbot OpenAI.La solution d'entreprise open-source contient des garanties intégrées concernant la confidentialité des données des utilisateurs - les informations de l'entreprise que vous introduisez sont totalement isolées de celles exploitées par OpenAI. L'ensemble du trafic réseau peut également être totalement isolé du réseau de l'utilisateur individuel.Les utilisateurs peuvent accéder à la version de base GPT 3.5 et à la version premium GPT-4 de ChatGPT. Les utilisateurs peuvent également modifier la façon dont ils souhaitent que ChatGPT réponde grâce à la nouvelle fonction d'instructions personnalisées.ChatGPT on Azure for enterprise peut être téléchargé via GitHub sous licence MIT - ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour des applications commerciales mais nécessite la préservation des mentions de copyright et de licence.Bien qu'il s'agisse d'un logiciel libre, les personnes souhaitant utiliser ChatGPT sur Azure pour les entreprises devront disposer d'un abonnement Azure et d'un accès au service Azure OpenAI.OpenAI travaille sur une version de ChatGPT destinée aux entreprises, mais il s'agira d'une offre d'abonnement. Séparé du ChatGPT Plus (20 $ par mois), le ChatGPT pour les entreprises verrait les utilisateurs payer une redevance fixe en échange d'un meilleur contrôle de leurs données lors de l'utilisation du chatbot.Source : Github Que pensez-vous d'Azure ChatGPT ?Cet outil pourrait-il vraiment être bénéfique aux entreprises, à votre avis ?