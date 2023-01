Microsoft a lancé Azure OpenAI Service en novembre 2021 pour permettre à ses clients d'exploiter la puissance des modèles d'IA générative à grande échelle avec les promesses d'entreprise que les clients attendent de son cloud Azure et de son infrastructure informatique - sécurité, fiabilité, conformité, confidentialité des données et capacités d'IA responsable intégrées.Depuis lors, l'une des choses les plus passionnantes que Microsoft dit avoir vues est l'ampleur des cas d'utilisation qu'Azure OpenAI Service a permis à ses clients - de la génération de contenu qui aide à mieux associer les acheteurs aux bons achats à la synthèse des tickets de service client, libérant ainsi du temps pour que les employés puissent se concentrer sur des tâches plus critiques.Des clients de toutes tailles et de tous secteurs utilisent Azure OpenAI Service pour faire plus avec moins, améliorer l'expérience des utilisateurs finaux et rationaliser l'efficacité opérationnelle en interne. Des startups comme Moveworks aux multinationales comme KPMG, les organisations, petites et grandes, appliquent les capacités d'Azure OpenAI Service à des cas d'utilisation avancés tels que le support client, la personnalisation et l'obtention d'informations sur les données à l'aide de la recherche, de l'extraction de données et de la classification." - Vaibhav Nivargi, directeur de la technologie et fondateur de Moveworks." -Jason McCartney, vice-président de l'ingénierie chez Al Jazeera." Brett Weaver, partenaire, responsable ESG fiscal chez KPMG.La disponibilité générale d'Azure OpenAI Service est non seulement une étape importante pour les clients mais aussi pour Azure.Azure OpenAI Service fournit aux entreprises et aux développeurs des modèles d'IA très performants à l'échelle de production, avec un temps de disponibilité inégalé. Il s'agit du même service de production que Microsoft utilise pour alimenter ses propres produits, notamment GitHub Copilot, qui aide les développeurs à écrire un meilleur code, Power BI, qui exploite le langage naturel alimenté par GPT-3 pour générer automatiquement des formules et des expressions, et Microsoft Designer, récemment annoncé, qui aide les créateurs à élaborer un contenu étonnant à l'aide d'invites en langage naturel.Toutes ces innovations ont un point commun : l'infrastructure spécialement conçue et optimisée de l'IA d'Azure.Azure est également la puissance de calcul centrale de la famille de modèles d'OpenAI API pour l'avancement de la recherche et la production des développeurs.Azure est actuellement le seul cloud public mondial qui offre des superordinateurs d'IA avec des capacités massives de montée et de descente en charge. Grâce à une conception d'architecture unique qui associe des solutions GPU et de mise en réseau de pointe, Azure offre des performances et une évolutivité optimales pour les charges de travail de formation et d'inférence d'IA les plus gourmandes en ressources de calcul. C'est la raison pour laquelle les plus grandes entreprises d'IA au monde, dont OpenAI, Meta, Hugging Face et d'autres, continuent de choisir Azure pour faire progresser leur innovation en matière d'IA. Azure se classe actuellement parmi les 15 premiers superordinateurs du TOP500 dans le monde et est le fournisseur de services de cloud le mieux classé à l'échelle mondiale.Source : Microsoft Que pensez-vous d'Azure Open AI Service ?Quelles opportunités peut-on attendre de cette nouvelle collaboration entre Microsoft et Open AI ?