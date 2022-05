Les équipes de développement préconfigurent les Dev Box pour des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet aux développeurs de démarrer rapidement avec un environnement prêt à construire et à exécuter leur application en quelques minutes. En même temps, Microsoft Dev Box garantit que la gestion unifiée, la sécurité et la conformité restent entre les mains de l'informatique en tirant parti de Windows 365 pour intégrer Dev Boxes à Intune et Microsoft Endpoint Manager.Notons qu’une Dev Box est un poste de travail personnel de développeur hébergé en tant que machine virtuelle sur Azure. Elle répond à l'idée qu'il peut être difficile d'équiper les développeurs de PC dotés de tous les outils et capacités dont ils ont besoin, en particulier si l'on considère l'importance des versions spécifiques des compilateurs et des moteurs d'exécution.Une approche basée sur une VM présente également des avantages en termes de conformité et de sécurité, car il est peu probable qu'elle soit physiquement compromise, et elle peut être facilement remplacée si elle devient corrompue ou cassée.La maintenance d'un poste de travail de développeur capable de construire, d'exécuter et de déboguer votre application est essentielle pour suivre le rythme des équipes de développement modernes. En tant que développeurs, ces derniers ont besoin de flexibilité pour configurer et maintenir un poste de travail, mais même les « petits changements » peuvent nuire aux environnements de développement, interrompre un flux et coûter des heures à défaire.Dans le même temps, de nombreuses organisations informatiques peinent à fournir aux équipes de développement la flexibilité dont elles ont besoin pour rester productives. Les exigences matérielles pour les postes de travail des développeurs peuvent changer rapidement en fonction de l'évolution des projets, et l'augmentation des équipes de développement hybrides signifie qu'il est plus difficile que jamais de fournir aux développeurs les ressources dont ils ont besoin.La sécurité également est essentielle pour les PC de développement, car ils peuvent contenir des informations d'identification secrètes ainsi qu'un code source confidentiel. Un autre problème est que l'utilisation d'une même machine pour plusieurs projets, chacun ayant des exigences et des dépendances différentes, peut être complexe à gérer.La nouvelle fonctionnalité, révélée lors de la conférence annuelle des développeurs de Microsoft, permet aux équipes de configurer et de maintenir des images Dev Box et de les proposer aux membres de l'équipe via un nouveau portail pour développeurs. « Les développeurs peuvent créer des Dev Box pour expérimenter sur une preuve de concept, garder leurs projets séparés, ou même paralléliser des tâches sur plusieurs Dev Box pour éviter d'enliser leur environnement principal. Pour les développeurs qui travaillent sur des applications anciennes, ils peuvent maintenir des Dev Boxes pour les anciennes versions d'une application afin de créer rapidement un environnement capable de reproduire et de diagnostiquer les problèmes critiques des clients au fur et à mesure qu'ils apparaissent », explique Microsoft.Selon un rapport publié en septembre 2021 par Security Compass, dans les moyennes et grandes entreprises, 50 % des applications logicielles en cours de développement étaient basées sur le cloud et 30 % d'applications supplémentaires devraient migrer vers le cloud d'ici fin 2023. Cela traduit la réalité du monde IT aujourd'hui : l'adoption du cloud s'accélère et pour la plupart des entreprises, cela reste une priorité.Avoir des compétences en cloud computing s'impose donc à tous les développeurs et professionnels de l'IT. Toutefois, avec la multiplicité des fournisseurs et l'évolution rapide de la technologie, il est difficile de suivre le rythme. C'est en cela que les certifications des géants du cloud sont importantes. Microsoft offre la possibilité de passer gratuitement ses certifications cloud . Grâce à son Cloud Skills Challenge, qui aura lieu du 24 mai au 21 juin 2022. Microsoft a également renforcé le soutien qu'elle offre aux startups en réduisant les critères d'éligibilité au Microsoft for Startups Founders Hub, la plateforme étant désormais disponible pour tous. L'entreprise cherche ainsi à éliminer les obstacles qui empêchent les idées de voir le jour.Désormais présenté comme « ouvert à tous ceux qui ont une idée », le Founders Hub est un écosystème pour startups qui peut être utilisé par les innovateurs, qu'ils disposent ou non de fonds. La plateforme permet aux utilisateurs d'accéder à 150 000 dollars de crédits Azure gratuits, à un accès gratuit à GitHub et à Microsoft 365, ainsi qu'à un potentiel de mentorat et de conseils d'experts. Des crédits de 1 000 dollars et plus sont également disponibles avec OpenAI.« Notre ambition est de rendre l'écosystème mondial des startups plus représentatif du monde en général, quels que soient les antécédents, le lieu, les progrès ou la passion. En tant que fondateur expérimenté, l'accès à un réseau diversifié pour valider des idées, obtenir des conseils et un accompagnement a été déterminant pour mon succès et c'est quelque chose que nous voulons offrir à tous les fondateurs par le biais du Microsoft for Startups Founders Hub. »Les Dev Box sont des VM Windows mais peuvent prendre en charge Windows Subsystem for Linux, pour les applications telles que les applications Web qui seront déployées sur Linux, et Windows Subsystem for Android pour le développement mobile. Le client de bureau à distance fonctionne sur Windows, Mac, Android, iOS, ou dans un navigateur web.Le nouveau service est basé sur une technologie existante, Azure Virtual Desktop, sur laquelle est également construit Windows 365, le service de PC en nuage de Microsoft. Les Dev Box peuvent être gérés et maintenus à jour avec les PC en nuage à l'aide de Microsoft Intune et de Microsoft Endpoint Manager. Les contrôles d'accès conditionnels peuvent définir des exigences pour le périphérique de connexion ou exiger une authentification multifactorielle.Le coût des VM de développement haut de gamme peut être élevé. Pour maîtriser les coûts, les équipes peuvent utiliser des programmes de démarrage et d'arrêt pour démarrer les Dev Box en début de journée et les mettre automatiquement en veilleuse lorsque les développeurs rentrent chez eux. Les développeurs peuvent toujours redémarrer leurs Dev Boxes en cas de besoin et reprendre là où ils se sont arrêtés. Les équipes disposent également d'une vue unique de tous les coûts à partir d'un seul endroit pour comprendre les coûts entre les projets et les équipes.La notion de développement à distance est apparue récemment, stimulée par la nécessité de travailler à distance pendant la pandémie, mais elle peut prendre différentes formes. Les Codespaces de GitHub sont également basés sur des VM, mais sont spécifiquement conçus pour s'intégrer à git, s'exécuter derrière Visual Studio Code et être transitoires, puisque par défaut un Codespace cesse de fonctionner après 30 minutes d'inactivité. VS Code peut également être utilisé pour le développement à distance partout où il est accessible par SSH, à condition que les composants du serveur VS Code soient pris en charge.Les outils JetBrains prennent en charge le développement à distance à l'aide d'un client léger et supportent désormais Gitpod, entre autres environnements. Stripe a déclaré plus tôt cette année qu'il avait créé ses propres devboxes AWS en utilisant VS Code comme client, pour résoudre des problèmes similaires à ceux que Microsoft vient de mettre en évidence.Microsoft n'a pas encore publié les prix de ses Dev Boxes, mais s'ils sont conformes à ceux d'Azure Virtual Desktop, ils seront similaires aux prix normaux des VM Windows. Parallèlement à Dev Box, Microsoft a également présenté en Preview version Azure Deployment Environments, des modèles basés sur des projets pour automatiser la mise à disposition de ressources Azure pour le développement et les tests.Le service Dev Box de Microsoft sera lancé en version publique dans les prochains mois et est disponible aujourd'hui en version privée. Il est possible de s’inscrire pour avoir la chance de tester le service Dev Box sur le site Web de Microsoft.Source : Microsoft Et vous ?Quel est votre avis sur le sujet ?Voir aussi :