Des performances et une échelle de base de données illimitées.

Des analyses et des informations de pointe

Une gouvernance unifiée des données.

Rohan Kumar Vice-président corporate, Azure Data : "."Les organisations d'aujourd'hui modernisent leurs plateformes de données dans le cadre d'une transformation numérique plus large et doivent s'appuyer sur les données comme un actif stratégique et un facteur de différenciation concurrentiel. Azure offre une gamme complète de solutions pour les entreprises qui cherchent à accélérer leur reprise après l'incertitude économique. Gartner évalue ces cas d'utilisation selon 15 critères distincts pour déterminer leur placement dans le Magic Quadrant.Il y a près de trente ans, Microsoft publiait la première version de SQL Server. Depuis lors, Microsoft innove et apporte de la valeur à ses clients. et offre une plateforme de données complète de bout en bout qui se concentre sur trois capacités essentielles dont les entreprises ont besoin pour réussir leurs transformations numériques :L'annonce récente de l'aperçu de SQL Server 2022 présente la version de SQL Server la plus adaptée à Azure à ce jour, avec les intégrations Azure SQL Managed Instance, Azure Synapse Analytics et Azure Purview dans un seul produit.Avec jusqu'à 16 To de stockage, un matériel optimisé pour la mémoire et la prise en charge native d'Azure Virtual Network, SQL Managed Instance permet aux entreprises de moderniser leurs charges de travail les plus critiques sur un service entièrement géré, tout en offrant les meilleures caractéristiques et fonctionnalités de SQL Server sur site. De plus, l'hyperscale et le calcul sans serveur sur la base de données SQL permettent d'assurer l'avenir des applications de manière rentable.Azure Cosmos DB est une base de données NoSQL entièrement gérée, conçue pour prendre en charge les applications de production, quelle que soit leur taille ou leur échelle. Elle permet aux développeurs de faire évoluer leurs applications de manière indépendante et élastique dans n'importe quelle région Azure. Les nouvelles options de déploiement de ces bases de données open source offrent aux clients un contrôle maximal, ainsi que des capacités intégrées d'optimisation des coûts et de productivité accrue.La gouvernance unifiée des données est essentielle pour les entreprises d'aujourd'hui. Azure Purview, le service de gouvernance unifiée des données, aide les entreprises à gérer et à gouverner leurs données sur site, multicloud et SaaS (Software-as-a-Service). Elle garantit la gouvernance des patrimoines de données Microsoft grâce à des intégrations profondes avec les services de données d'Azure, de Microsoft 365, de Power Platform, etc.Selon Gartner, parmi les segments qui composent les services de cloud public d'entreprise, la plateforme de base de données en tant que service et les services d'infrastructure et de plateforme de cloud ont connu la croissance la plus rapide en 2020, avec respectivement 50,8 % et 43,2 % en glissement annuel. Cette croissance est principalement alimentée par les migrations d'applications en cours vers le cloud, les consolidations de centres de données et les initiatives commerciales numériques.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?