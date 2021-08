Une décennie de changement continue

Communication et collaboration : Microsoft Teams est le nouveau front-end pour le travail, la vie et l'apprentissage pour plus de 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels. L’entreprise a lancé Teams en 2017 comme la seule solution intégrée où vous pour se rencontrer, chatter, appeler, collaborer et automatiser des processus métier. Rien qu'en 2020, Microsoft a publié plus de 300 nouvelles fonctionnalités, notamment le mode Together, les effets d'arrière-plan, la vue de la grande galerie, la main levée, les réactions en direct, les salles de réunion, les sous-titres en direct avec attribution aux intervenants et les composants Fluid, pour n'en citer que quelques-unes ;

Microsoft Teams est le nouveau front-end pour le travail, la vie et l'apprentissage pour plus de 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels. L’entreprise a lancé Teams en 2017 comme la seule solution intégrée où vous pour se rencontrer, chatter, appeler, collaborer et automatiser des processus métier. Rien qu'en 2020, Microsoft a publié plus de 300 nouvelles fonctionnalités, notamment le mode Together, les effets d'arrière-plan, la vue de la grande galerie, la main levée, les réactions en direct, les salles de réunion, les sous-titres en direct avec attribution aux intervenants et les composants Fluid, pour n'en citer que quelques-unes ; Sécurité et conformité : le paysage de la cybersécurité est plus complexe que jamais. Avec l'accélération du volume, de la sophistication et de l'ampleur des cyberattaques, la sécurité et la conformité sont une priorité pour chaque organisation. Depuis le lancement de Microsoft 365, Microsoft a ajouté de nouvelles capacités de réduction de la surface d'attaque pour aider les organisations à se défendre contre les rançongiciels et autres menaces. Elle a ajouté des fonctionnalités telles que la prévention de la perte de données (DLP) pour les e-mails et les documents, les étiquettes de sensibilité et le chiffrement des messages pour aider à conserver les données importantes au sein de l'organisation ;

le paysage de la cybersécurité est plus complexe que jamais. Avec l'accélération du volume, de la sophistication et de l'ampleur des cyberattaques, la sécurité et la conformité sont une priorité pour chaque organisation. Depuis le lancement de Microsoft 365, Microsoft a ajouté de nouvelles capacités de réduction de la surface d'attaque pour aider les organisations à se défendre contre les rançongiciels et autres menaces. Elle a ajouté des fonctionnalités telles que la prévention de la perte de données (DLP) pour les e-mails et les documents, les étiquettes de sensibilité et le chiffrement des messages pour aider à conserver les données importantes au sein de l'organisation ; L'IA et l'automatisation : au cours de la dernière décennie, Microsoft a insufflé des capacités d'IA dans ses applications de productivité et de collaboration. À travers Microsoft 365, Microsoft introduit des fonctionnalités alimentées par l'IA pour aider les utilisateurs dans des tâches comme la rédaction. L'IA alimentée par le cloud crée désormais automatiquement des cartes, des graphiques et des tableaux dans Excel ; elle trie les e-mails et les désencombre dans Outlook. La traduction, les légendes et la transcription en temps réel alimentées par l'IA rendent la collaboration et la communication plus accessibles et engageantes.

Une hausse des prix justifiée ?

Microsoft 365 est constitué de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), ainsi que d'un ensemble de services en ligne tels que OneDrive, Exchange Online, SharePoint Online, Teams et Yammer. La suite Office permet le travail en mode déconnecté à l'instar d'une suite perpétuelle, ce qui la distingue de Office Online, qui s'utilise depuis un navigateur Web.Le 21 avril 2020, les offres pour particuliers et TPE/PME d'Office 365 ont été renommées Microsoft 365 afin de mettre l'accent sur les fonctionnalités et services de productivité extérieurs à la suite Office. La désignation Office 365 est cependant toujours utilisée sur les offres destinées aux établissements scolaires, et sur certaines pour les entreprises. Alors que les dirigeants du monde entier cherchent à donner à leurs collaborateurs les moyens d'évoluer vers un monde du travail plus flexible et hybride, il est clair que chaque organisation aura besoin d'un nouveau modèle opérationnel pour les personnes, les lieux et les processus.Les changements de tarification annoncés par Microsoft entreront en vigueur dans six mois. L’entreprise annonce la mise à jour de ses prix pour le 1er mars 2022, elle mettra à jour les prix des produits commerciaux suivants : Microsoft 365 Business Basic (de 5 à 6 dollars par utilisateur), Microsoft 365 Business Premium (de 20 à 22 dollars), Office 365 E1 (de 8 à 10 dollars), Office 365 E3 (de 20 à 23 dollars), Office 365 E5 (de 35 à 38 dollars) et Microsoft 365 E3 (de 32 à 36 dollars). Ces augmentations s'appliqueront à l'échelle mondiale, avec des ajustements du marché local pour certaines régions. Il n'y a pas de changement de prix pour les produits éducatifs et grand public pour le moment.Microsoft annonce également l'ajout de fonctionnalités d'audioconférence. « Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons ajouter des capacités d'appel illimité pour les réunions Microsoft Teams dans nos suites d'entreprise, d'affaires, de première ligne et gouvernementales au cours des prochains mois. Même si la connectivité du cloud augmente, nous savons que les gens rejoignent les réunions Teams alors qu'ils sont en déplacement ou qu'ils se débattent avec une mauvaise connexion Internet », a annoncé Microsoft. Actuellement inclus dans Microsoft 365 E5 et Office 365 E5, et disponible par abonnement dans plus de 70 pays et avec un support interactif en 44 langues et dialectes. Jetons un coup d'œil à certaines des innovations apportées par Microsoft au cours de la dernière décennie dans trois domaines clés : la communication et collaboration, sécurité et conformité, IA et automatisation.Depuis son lancement il y a dix ans, Office 365 a atteint plus de 300 millions de sièges commerciaux payants. Au fil du temps, Microsoft a continuellement réinvesti pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Il y a quatre ans, l’entreprise a lancé Microsoft 365 pour réunir le meilleur d'Office, de Windows et d'Enterprise Mobility and Security (EMS). La même année, Microsoft a ajouté Microsoft Teams, une solution intégrée qui permet de rencontrer, de chatter, d'appeler, de collaborer et d'automatiser les processus commerciaux, directement dans le flux de travail. En fait, depuis le lancement de Microsoft 365, l’entreprise a ajouté 24 applications aux suites : Microsoft Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, OneDrive, Yammer et Whiteboard et a publié plus de 1 400 nouvelles fonctions et capacités dans trois domaines clés.Pour soutenir la flambée des prix annoncée, Microsoft présente également une nouvelle catégorie d'applications collaboratives dans Teams, permettant aux personnes et aux organisations de travailler de manière hybride grâce à des intégrations profondes avec Power Platform, Whiteboard, Lists, Planner, Shifts, Forms et SharePoint. Des sociétés telles qu'Adobe, Atlassian, Salesforce, SAP, ServiceNow et Workday ont créé des applications qui s'intègrent parfaitement à Teams, en intégrant directement les processus et fonctions de l'entreprise dans le flux de travail. Elle a introduit la collaboration en temps réel dans les applications de bureau Word, Excel et PowerPoint, tandis qu'un ensemble croissant de fonctionnalités telles que les mentions, l'attribution de tâches, les commentaires et l'enregistrement automatique ont simplifié l'expérience de collaboration.Microsoft a également ajouté des fonctionnalités de conformité qui aident les organisations à réduire les risques et à répondre aux exigences réglementaires croissantes telles que la recherche de contenu, l'eDiscovery et le maintien des litiges de base. La gestion intégrée des appareils mobiles (MDM) et d'autres outils de gestion comme Microsoft Endpoint Manager aident les administrateurs à prendre en charge les effectifs distants et hybrides.Source : Microsoft Utilisez-vous les outils cloud de Microsoft ? Lesquels ?Que pensez-vous d'Office 365 ?Quel est votre avis sur l'augmentation des prix annoncée ?