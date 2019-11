Les entreprises n'arrivent pas à maximiser leur investissement Office 365 : Une enquête montre qu'elles n'utilisent qu'une partie des fonctionnalités proposées 6PARTAGES 9 0 Les activités cloud de Microsoft se portent bien. Lorsque l'entreprise a présenté les résultats financiers du



Malgré une adoption qui se répand progressivement, les utilisateurs de Microsoft 365 ne se servent que d'une poignée des fonctionnalités disponibles. C'est en tout cas ce qu'a conclu un sondage mené auprès de 200 décideurs informatiques des secteurs privé et public au Royaume-Uni par la société de services informatiques SoftwareONE.





Alors que 88% des décideurs informatiques interrogés déclarent avoir « entièrement déployé » Microsoft 365 dans leur entreprise, la plupart n’ont pas encore adopté la suite logicielle dans toute son étendue, en particulier en ce qui concerne les fonctionnalités de sécurité intégrées.



L'application la plus utilisée était celle du courrier électronique via Outlook / Exchange (59%), suivie de Microsoft Teams (41%) et de Skype Entreprise (23%). C'est une énorme opportunité manquée lorsqu'il s'agit de maximiser l'investissement ; sachant qu'Office 365 compte 155 millions d'utilisateurs actifs, de nombreuses autres entreprises pourraient en tirer avantage.



« L'adoption de toute nouvelle technologie implique des changements considérables et peut constituer un défi, même pour les entreprises les plus innovantes. Le fait que le courrier électronique reste l'application la plus populaire montre qu'il y a une opportunité manquée lorsqu'il s'agit de maximiser l'investissement réalisé », a déclaré Andy Dunbar, responsable des services technologiques SoftwareONE. « Les entreprises doivent "aller sous le capot" des plateformes technologiques et explorer les moyens de simplifier la vie des employés car, en fin de compte, elles paient pour l’ensemble des fonctionnalités, qu’elles soient ou non utilisées ».





En ce qui concerne les défis auxquels les entreprises sont confrontées pour inciter leurs employés à utiliser toutes les fonctions ou applications disponibles dans Microsoft 365, près de la moitié des répondants (47%) ont cité le fait que les employés ne savent pas exactement à quelles « applications » ils ont accès et quelles sont les avantages apportés par ces applications. Cela a été suivi d'une résistance au changement au sein de l'organisation (34%) et d'un manque de temps pour fournir une habilitation (29%).Étant donné le rythme actuel du monde des affaires et le rythme auquel la technologie se développe, les organisations doivent s’attaquer à ce problème.



« Les entreprises doivent surveiller en permanence la manière dont les employés utilisent les logiciels pour pouvoir identifier les applications négligées et fournir l’activation appropriée, en se concentrant sur les scénarios d’utilisation, et pas seulement sur les guides montrant "Comment faire" », a déclaré Dunbar. « Microsoft 365 offre un certain nombre de fonctionnalités destinées à faciliter la collaboration et à augmenter la productivité, ainsi que des fonctions de reporting et d'analyse prêtes à l'emploi, qui, selon la recherche, sont sous-utilisées par de nombreuses personnes. De telles applications pourraient transformer la façon dont les employés travaillent au quotidien - en utilisant par exemple Teams de Microsoft pour réduire le temps passé à gérer les e-mails, entre autres. L’adoption réussie de toute nouvelle technologie nécessite un changement de comportement et la recherche fondamentale de méthodes de travail différentes ou nouvelles. Toutefois, si les employés ne connaissent pas ces outils, les entreprises ne profitent pas des avantages de productivité et de collaboration disponibles ».



Des fonctionnalités de sécurité survolées



L'étude a également révélé que de nombreuses organisations survolaient ou ignoraient les fonctionnalités de sécurité intégrées de Microsoft 365 (notamment Office 365, Windows 10 et Enterprise Mobility + Security). Comme la plupart des entreprises achètent encore des sécurités tierces supplémentaires, elles paient essentiellement le double pour le même résultat.



Selon le rapport :

44% des répondants n’utilisent pas Intune (gestion des appareils et des applications) ;

37% n'utilisent pas Azure Advanced Threat Protection (identifie, détecte et enquête sur les menaces avancées) ;

36% n'utilisent pas Azure Information Protection (protection des documents).

« Compte tenu de la croissance du travail à distance et flexible et de l'utilisation généralisée des périphériques mobiles, les entreprises doivent explorer davantage ces fonctionnalités de sécurité afin de réduire les risques tout en augmentant le retour sur investissement », a déclaré Dunbar. « La plupart des entreprises utilisent des fournisseurs de sécurité tiers traditionnels depuis de nombreuses années et ignorent les capacités de sécurité consolidées de plateformes telles que Microsoft 365 ».



« Dans la pratique, cela signifie que les entreprises qui utilisent des solutions tierces paient essentiellement deux fois pour le même résultat. Cependant, à mesure qu'elles deviennent convaincues que les fonctionnalités intégrées sont suffisamment robustes pour être utilisées, nous nous attendons à une adoption croissante, les utilisateurs réalisant que les fonctionnalités de sécurité intégrées constituent une option solide et rentable ».



Source :



Et vous ?



Disposez-vous d'un abonnement sur un service cloud en entreprise ou pour votre compte personnel ? Lequel ?

Avant de procéder à l'achat d'un abonnement, quels sont les critères qui peuvent vous convaincre ?

Votre entreprise utilise-t-elle toutes les fonctionnalités proposées par le service cloud ?

Quelles pourraient, selon vous, être les raisons qui peuvent expliquer pourquoi elle ne le fait pas ?

Des remarques propres au cloud ou pouvant s'appliquer également aux applications exécutées en local ?



Voir aussi :



