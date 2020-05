Build 2020 : Azure Quantum, l'offre d'informatique quantique en tant que service de Microsoft, Passe en Limited Preview et sera disponible pour un petit nombre de clients et partenaires 0PARTAGES 4 0



Azure Quantum a pu évoluer au fil du temps pour devenir un ensemble de services quantiques qui comprend des solutions Quantum prédéfinies, des logiciels Quantum et du matériel Quantum. Microsoft s'est associé à 1QBit, Honeywell, IonQ et QCI pour offrir une grande variété de solutions quantiques, de logiciels et de matériel à travers l'industrie.



Durant la Build 2020, Microsoft a annoncé qu’Azure Quantum est désormais en préversion pour un petit nombre de clients et de partenaires. Toyota Tsusho et OTI Lumionics, qui en font parti, voient déjà les avantages de l'utilisation d'Azure Quantum. Grâce à l'optimisation quantique (QIO), leurs équipes ont pu réduire le temps d'attente des voitures de 20% par rapport aux méthodes d'optimisation conventionnelles.





Kohji Nishimura, directeur technique Jij a déclaré : « Auparavant, nous devions simuler le trafic pour chaque feu individuel afin de trouver une séquence améliorée, mais cette approche était limitée car nous ne pouvions pas prendre en compte la corrélation temporelle du flux de trafic entre les feux. Maintenant, avec Azure Quantum, nous pouvons résoudre ce problème à partir d'une approche plus au niveau des systèmes. En collaboration avec Toyota Tsusho, nous cherchons à améliorer la synchronisation des réseaux de trafic à grande échelle, ce qui entraîne des avantages économiques et environnementaux potentiels pour de nombreuses villes ».



OTI Lumionics a poursuivi ses travaux dans la Preview Azure Quantum, simulant des matériaux organiques pour la conception de produits électroniques grand public de nouvelle génération. En utilisant une optimisation d'inspiration quantique, ils ont pu simuler la structure électronique de Ir(ppy) 3 , un exemple d'un complexe métal-organique utilisé dans les écrans OLED.





Michael Helander, président et chef de la direction, OTI Lumionics a déclaré : « La simulation d'un complexe métal-organique de cette taille nécessiterait un ordinateur quantique universel avec 56 qubits entièrement connectés avec correction d'erreur, qui n'existe pas aujourd'hui. Mais avec Azure Quantum, nous avons pu simuler le complexe en utilisant notre algorithme quantique iQCC - aujourd'hui - en progressant vers une application pratique des méthodes quantiques pour la conception de nouveaux matériaux, produits chimiques et produits pharmaceutiques ».



À son stade actuel, l'informatique quantique n'est pas exactement une capacité critique pour toute entreprise, mais étant donné la vitesse à laquelle les choses évoluent et la puissance de la technologie une fois qu'elle aura mûri un peu au cours des prochaines années, de nombreux experts affirment que c’est le moment de s’y mettre (en particulier en raison de la différence entre l'informatique quantique et l'informatique classique et du temps nécessaire aux développeurs pour s’adapter).



Microsoft explique :



« Azure Quantum est un guichet unique qui vous donne la liberté de créer votre propre chemin vers l'informatique quantique évolutive. Grâce à un environnement Azure familier, vous aurez accès à tous les outils et ressources dont vous avez besoin pour accélérer rapidement et avoir un impact aujourd'hui, tout en construisant pour l'avenir. Nous sommes heureux d'annoncer qu'Azure Quantum est désormais officiellement en Preview avec certains clients et partenaires.



« En tant que développeur, vous pourrez profiter de près de deux décennies de recherche quantique infusées dans chaque couche de la pile Azure Quantum. Avec Azure Quantum, vous obtenez:

Un écosystème ouvert, vous permettant d'accéder à divers logiciels, matériels et solutions quantiques de Microsoft et de nos partenaires 1QBit, Honeywell, IonQ et QCI.

Une plateforme fiable, évolutive et sécurisée qui continuera de s'adapter à notre avenir quantique en évolution rapide.

Une capacité d'avoir un impact quantique aujourd'hui avec des solutions prédéfinies qui fonctionnent sur des ordinateurs classiques (ce que nous appelons des solutions inspirées quantiques)».

Durant la conférence Ignite, Microsoft a également opté pour proposé en open source son Quantum Development Kit, ses compilateurs et ses simulateurs.



Source : Microsoft (2)



Et vous ?



Êtes-vous intéressé par cette offre ? Durant l’édition 2019 de sa conférence Ignite , Microsoft a présenté Azure Quantum, son offre expérimentale d'informatique quantique en tant que service. Microsoft s'est joint à IBM pour proposer d'exécuter des applications d'informatique quantique sur le cloud. En théorie, l'informatique quantique offre un raccourci algorithmique pour résoudre bon nombre des problèmes d'optimisation qui prennent le plus de temps avec les moyens conventionnels. Microsoft a déclaré que ses scientifiques avaient mis au point un moyen de contrôler jusqu'à 50 000 qubits en utilisant seulement trois fils et une puce d'un demi-pouce carré qui refroidit à près de zéro absolu.Azure Quantum a pu évoluer au fil du temps pour devenir un ensemble de services quantiques qui comprend des solutions Quantum prédéfinies, des logiciels Quantum et du matériel Quantum. Microsoft s'est associé à 1QBit, Honeywell, IonQ et QCI pour offrir une grande variété de solutions quantiques, de logiciels et de matériel à travers l'industrie.Durant la Build 2020, Microsoft a annoncé qu’Azure Quantum est désormais en préversion pour un petit nombre de clients et de partenaires. Toyota Tsusho et OTI Lumionics, qui en font parti, voient déjà les avantages de l'utilisation d'Azure Quantum. Grâce à l'optimisation quantique (QIO), leurs équipes ont pu réduire le temps d'attente des voitures de 20% par rapport aux méthodes d'optimisation conventionnelles.Kohji Nishimura, directeur technique Jij a déclaré : « Auparavant, nous devions simuler le trafic pour chaque feu individuel afin de trouver une séquence améliorée, mais cette approche était limitée car nous ne pouvions pas prendre en compte la corrélation temporelle du flux de trafic entre les feux. Maintenant, avec Azure Quantum, nous pouvons résoudre ce problème à partir d'une approche plus au niveau des systèmes. En collaboration avec Toyota Tsusho, nous cherchons à améliorer la synchronisation des réseaux de trafic à grande échelle, ce qui entraîne des avantages économiques et environnementaux potentiels pour de nombreuses villes ».OTI Lumionics a poursuivi ses travaux dans la Preview Azure Quantum, simulant des matériaux organiques pour la conception de produits électroniques grand public de nouvelle génération. En utilisant une optimisation d'inspiration quantique, ils ont pu simuler la structure électronique de Ir(ppy), un exemple d'un complexe métal-organique utilisé dans les écrans OLED.Michael Helander, président et chef de la direction, OTI Lumionics a déclaré : « La simulation d'un complexe métal-organique de cette taille nécessiterait un ordinateur quantique universel avec 56 qubits entièrement connectés avec correction d'erreur, qui n'existe pas aujourd'hui. Mais avec Azure Quantum, nous avons pu simuler le complexe en utilisant notre algorithme quantique iQCC - aujourd'hui - en progressant vers une application pratique des méthodes quantiques pour la conception de nouveaux matériaux, produits chimiques et produits pharmaceutiques ».À son stade actuel, l'informatique quantique n'est pas exactement une capacité critique pour toute entreprise, mais étant donné la vitesse à laquelle les choses évoluent et la puissance de la technologie une fois qu'elle aura mûri un peu au cours des prochaines années, de nombreux experts affirment que c’est le moment de s’y mettre (en particulier en raison de la différence entre l'informatique quantique et l'informatique classique et du temps nécessaire aux développeurs pour s’adapter).Microsoft explique :« Azure Quantum est un guichet unique qui vous donne la liberté de créer votre propre chemin vers l'informatique quantique évolutive. Grâce à un environnement Azure familier, vous aurez accès à tous les outils et ressources dont vous avez besoin pour accélérer rapidement et avoir un impact aujourd'hui, tout en construisant pour l'avenir. Nous sommes heureux d'annoncer qu'Azure Quantum est désormais officiellement en Preview avec certains clients et partenaires.« En tant que développeur, vous pourrez profiter de près de deux décennies de recherche quantique infusées dans chaque couche de la pile Azure Quantum. Avec Azure Quantum, vous obtenez:Durant la conférence Ignite, Microsoft a également opté pour proposé en open source son Quantum Development Kit, ses compilateurs et ses simulateurs.Source : Microsoft ( 1 Êtes-vous intéressé par cette offre ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Administrateur Systèmes - Citrix ↳ Prolink Consulting - Ile de France - Paris (75008) Développeur JAVA et PHP expérimenté(e) (H/F) ↳ Adiict - Ile de France - Gennevilliers (92230) Ingénieur études et développement (H/F) ↳ 2s2i - Languedoc Roussillon - Montpellier (34000) Voir plus d'offres