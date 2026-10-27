Microsoft publie la version stable d'Azure MCP Server 3.0 avec des outils permettant aux agents IA d'analyser le contexte opérationnel et des paramètres de sécurité par défaut pour les nouvelles ressources

Le Model Context Protocol (MCP) est un standard ouvert et un cadre open source lancé par Anthropic en novembre 2024 afin de normaliser la manière dont les systèmes dIA, tels que les grands modèles de langage (LLM), intègrent et partagent des données avec des outils, des systèmes et des sources de données externes. Le MCP fournit une interface normalisée pour lire des fichiers, exécuter des fonctions et traiter des instructions génératives contextuelles. Suite à son lancement, le protocole a été adopté par les principaux fournisseurs dIA, notamment OpenAI et Google DeepMind. En décembre 2025, Anthropic a fait don du MCP à lAgentic AI Foundation, un fonds relevant de la Linux Foundation.
Le serveur Azure MCP permet aux agents et aux clients IA d'interagir avec les ressources Azure à l'aide de commandes en langage naturel. Il met en uvre le protocole MCP et prend en charge un large éventail d'outils, de langages et de frameworks pour aider les développeurs à créer et à déployer des applications sur Azure. Les principales fonctionnalités du serveur Azure MCP sont les suivantes :
- Prise en charge du protocole MCP : le serveur Azure MCP met en uvre le protocole MCP, ce qui le rend compatible avec les clients MCP tels que le mode agent de GitHub Copilot, le SDK OpenAI Agents et Semantic Kernel.
- Authentification Entra ID : le serveur utilise Entra ID via la bibliothèque Azure Identity, conformément aux meilleures pratiques dauthentification Azure.
- Intégration des services et des outils : le serveur prend en charge les services et outils Azure, notamment Azure CLI, Azure Developer CLI (azd) et un large éventail de ressources Azure.
- Plugin Azure Skills : le plugin Azure Skills regroupe plus de 26 compétences Azure réutilisables (telles que azure-prepare, azure-validate, azure-deploy, azure-diagnostics et azure-cost), conçues pour fonctionner avec Azure MCP Server et Foundry MCP Server. Ces compétences permettent de mettre en place des workflows structurés et des garde-fous pour les opérations Azure réelles ; elles sont gérées par contrôle de version et se chargent à la demande.
Le 12 octobre 2026, Microsoft a publié la version 3.0 du serveur Azure MCP, élargissant ainsi l'éventail des opérations Azure accessibles aux agents IA, tout en modifiant les interfaces des outils et les paramètres de sécurité par défaut.
« Nous sommes ravis de vous annoncer la sortie de la version stable dAzure MCP Server 3.0, publiée le 12 octobre 2026. De la vérification de la protection par sauvegarde à lévaluation des modifications apportées à linfrastructure, cette version intègre davantage dopérations Azure courantes dans les workflows de vos agents. Elle introduit également des contrats doutils plus clairs et des paramètres par défaut axés sur la sécurité pour les nouvelles ressources. », a annoncé Sandeep Sen, Chef de produit chez Microsoft.
La version 3.0 du serveur Azure MCP sappuie, selon Microsoft, sur la fonctionnalité dassistance à distance auto-hébergée de la version 2.0, tout en proposant davantage de capacités opérationnelles et une intégration plus prévisible. Cette troisième version majeure est le fruit de 50 itérations bêta et de centaines de contributions.
Intégrez le contexte opérationnel dans les outils de vos agents
Le recensement des ressources n'est souvent qu'un début. La charge de travail est-elle protégée ? Un plan de reprise est-il prêt ? Sur quoi devez-vous vous pencher ensuite ? Les nouveaux ensembles d'outils proposés par la version 3.0 du serveur Azure MCP permettent de vous aider à recueillir les informations contextuelles dont vous avez besoin pour approfondir ces questions :
- Azure Backup : examinez les coffres-forts, les stratégies, les éléments et conteneurs protégeables, les éléments protégés, les tâches et les points de restauration. Gérez la protection et la gouvernance, notamment la suppression temporaire, limmuabilité et les Resource Guards pour lautorisation multi-utilisateurs. Les outils prennent également en charge le chiffrement par clé gérée par le client et la restauration interrégionale. Les outils de point de terminaison privé prennent en charge les coffres-forts Recovery Services, et non les coffres-forts Data Protection.
- Gestion de la résilience Azure : travaillez avec des objectifs, des plans d'utilisation et des inscriptions, des plans et des tâches de reprise, des contrôles de préparation, la validation du basculement et les cycles de vie des exercices. Les actions de basculement et de réactivation prolongent les workflows de reprise ; planifiez et vérifiez ces opérations avant de les déclencher.
- Agent SRE Azure : exploitez les fonctionnalités d'investigation, de gestion des incidents, de connecteurs, de « safety hooks » et de plans de correction pour intégrer votre agent dans vos workflows opérationnels. La boîte à outils, qui comprend 55 commandes, couvre également les agents, les skills, les threads, les tâches planifiées et les workflows.
Effectuer un bilan de la sauvegarde constitue un bon point de départ. Demandez à votre agent de vous aider à examiner les politiques et les éléments protégés d'un coffre-fort, puis passez en revue les tâches et les points de restauration. Le fait de rassembler ces informations vous aide à évaluer le niveau de protection et à déterminer les changements à apporter. La suite d'outils permet également de restaurer des éléments protégés ayant fait l'objet d'une suppression logicielle.
La version stable du serveur n'entraîne par ailleurs aucune modification de la disponibilité ni des prérequis des services Azure sous-jacents. En particulier, les outils SRE Agent utilisent le fournisseur de ressources Microsoft.App/SREAgentPreview.
Transformez les recommandations en modifications éclairées
Si vous intégrez des ressources existantes dans une infrastructure en tant que code, les nouveaux outils Azure Terraform constituent un point de départ utile. Consultez la documentation des fournisseurs AzureRM et AzAPI et découvrez les modules vérifiés par Azure, notamment les modules de modèles. Vous pouvez également exporter les ressources existantes à laide daztfexport et valider les espaces de travail ou les plans avec conftest pendant que vous préparez vos modifications.
Azure Advisor propose désormais des résumés de recommandations, des métadonnées, des mises à jour des recommandations, des filtres relatifs au cycle de vie et à la mise hors service, ainsi que des conseils ou des artefacts de correction. La suite doutils doptimisation classe les recommandations en matière de coûts par ordre dimpact et déconomies annuelles estimées, compare les options de machines virtuelles (VM) et de VM Scale Sets, et explique les projections dutilisation. Loutil dapplication des recommandations dAdvisor renvoie des règles permettant de préparer les modifications de linfrastructure en tant que code, plutôt que dappliquer ces modifications aux ressources en production.
Utilisez ces outils conjointement pour comprendre une recommandation, comparer différentes options et valider la configuration proposée. Si votre équipe envisage, par exemple, de redimensionner une machine virtuelle, servez-vous de la recommandation et des prévisions d'utilisation pour étayer une modification de l'infrastructure en tant que code, puis soumettez-la à votre processus de validation habituel.
Vous découvrirez également de nouvelles fonctionnalités pour l'infrastructure, les données, la surveillance et les appareils connectés :
- Azure Monitor : interrogez les métriques sur l'ensemble des ressources et effectuez des recherches délimitées dans les tables de journaux « Basic » et « Auxiliary ».
- Azure Cosmos DB : déduisez les schémas des conteneurs, récupérez des éléments individuels ou récemment modifiés, et utilisez la recherche en texte intégral et vectorielle.
- Azure IoT Hub et Azure IoT Operations : examinez les identités des appareils, les jumeaux numériques et les statistiques dIoT Hub, interrogez les données des appareils et identifiez les instances dIoT Operations.
- Azure Insights : intégrez à votre flux de travail les informations sur linfrastructure issues de lagrégation dAzure Resource Graph et de léchantillonnage MCP.
- Azure Compute, Azure App Service et Azure Managed Lustre : gérez l'état d'alimentation des machines virtuelles et validez les données de création de celles-ci, modifiez l'état des applications web et étendez les systèmes de fichiers Lustre.
Rendez lintégration des clients plus prévisible
Lorsque vous développez un agent, des descriptions doutils claires et des réponses cohérentes font toute la différence. La version 3.0 propose une nouvelle conception des outils, des packages ModelContextProtocol actualisés et des descriptions plus claires pour la sélection des outils LLM. Le flag --learn de l'interface de ligne de commande (CLI) vous permet d'explorer les commandes et les paramètres sans exécuter d'opérations Azure. Des schémas d'entrée System.Text.Json plus riches et conformes aux spécifications, ainsi que des types de valeurs et d'éléments de tableau corrigés, fournissent à votre agent des informations plus utiles lors de la découverte. Les paramètres inconnus génèrent désormais des erreurs.
Les réponses structurées sont activables. Utilisez --structured-output-mode duplicated ou --structured-output-mode compact pour permettre aux outils de publier outputSchema et de renvoyer structuredContent quel que soit le mode dexécution. Sans cet indicateur, les réponses restent uniquement sous forme de contenu. En mode « all-tools », des schémas par commande sont disponibles pour les commandes ayant activé cette fonctionnalité, la configuration dapplication (App Configuration) constituant la mise en uvre initiale.
Les nouvelles métadonnées operationPlane identifient les opérations de type données, contrôle, les deux ou non applicable. Pour lintégration de pipelines, le serveur prend désormais en charge les connexions au service de fédération didentités de charge de travail Azure Pipelines via AzurePipelinesCredential. Utilisez --disable-proxy-tools pour désactiver les outils proxy lorsquils ne sont pas nécessaires.
L'équipe de Microsoft a également peaufiné les détails de l'expérience au quotidien. Les erreurs dauthentification et de contrôle daccès basé sur les rôles sont désormais plus claires et plus exploitables, et le wrapper npm ne modifie plus les fichiers package ou lock du projet appelant lors de linstallation dun paquet de plateforme manquant. De nouveaux tests de régression couvrent le démarrage, la concurrence, la distribution des commandes et lutilisation des ressources. Les gains de démarrage signalés sont denviron 39 % pour les invocations de commandes CLI ciblées uniquement, et non pour le démarrage ou le débit à léchelle du serveur.
Les ressources manquantes renvoient désormais un code HTTP 404 au lieu de 500 ou 400, et une commande non valide renvoie un code HTTP 400 au lieu de 500. Les journaux et les exceptions sont redirigés vers stderr, ce qui permet de réserver stdout pour JSON et JSON-RPC. La gestion des options a également été corrigée pour les outils « trimmed » et « packaged ».
Vérifiez les paramètres de sécurité par défaut
La sécurité fait partie de la procédure de mise en route. Lorsque vous créez de nouvelles ressources via le serveur, ces paramètres par défaut permettent de limiter l'accès dès le départ :
- Les nouveaux comptes de stockage désactivent l'authentification par clé partagée ; HTTPS, TLS 1.2 et l'accès anonyme aux blobs désactivé restent les paramètres par défaut.
- Les nouveaux espaces de noms Event Hubs désactivent l'authentification locale.
- Les nouveaux coffres-forts Recovery Services désactivent la mise en réseau publique.
- Les nouveaux partages de fichiers NFS utilisent RootSquash et le chiffrement en transit.
Les options explicites restent disponibles. Ces paramètres par défaut ne reconfigurent pas les ressources existantes lors de la mise à niveau ; les options de sécurité omises préservent les paramètres existants des partages de fichiers et des espaces de noms Event Hubs lors des mises à jour.
La validation des points de terminaison via Microsoft.Security.AntiSSRF couvre désormais davantage de points de terminaison spécifiques au cloud et à lespace de noms sur les plans de données et de contrôle, avec des remplacements de validation au niveau de lespace de noms. La télémétrie en cas déchec de validation omet les valeurs des options. Les outils denvoi de-mails et de SMS dAzure Communication Services sont exclus en mode lecture seule, et le filtrage --tool correspond exactement aux noms exposés, sans tenir compte de la casse.
Planifiez votre mise à niveau
Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 2.0 ou dune préversion de la version 3.0, commencez par consulter le journal des modifications complet de la version 3.x et testez votre client avant de mettre à jour les déploiements partagés. Voici les principales modifications à vérifier :
- Actualisez la découverte et les appels enregistrés. Supprimez les paramètres obsolètes des appels enregistrés, scripts et invites concernés, notamment les options inutilisées relatives à labonnement, au groupe de ressources, au locataire, à la méthode dauthentification, à lutilisateur et au nom de lexpéditeur. Les options personnalisées de politique de réessai ont été supprimées au profit des valeurs par défaut du SDK Azure, et la commande sql server delete naccepte plus loption de...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.