Microsoft publie la version stable d'Azure MCP Server 3.0 avec des outils permettant aux agents IA d'analyser le contexte opérationnel et des paramètres de sécurité par défaut pour les nouvelles ressources

Prise en charge du protocole MCP : le serveur Azure MCP met en uvre le protocole MCP, ce qui le rend compatible avec les clients MCP tels que le mode agent de GitHub Copilot, le SDK OpenAI Agents et Semantic Kernel.

Authentification Entra ID : le serveur utilise Entra ID via la bibliothèque Azure Identity, conformément aux meilleures pratiques dauthentification Azure.

Intégration des services et des outils : le serveur prend en charge les services et outils Azure, notamment Azure CLI, Azure Developer CLI (azd) et un large éventail de ressources Azure.

Plugin Azure Skills : le plugin Azure Skills regroupe plus de 26 compétences Azure réutilisables (telles que azure-prepare , azure-validate , azure-deploy , azure-diagnostics et azure-cost ), conçues pour fonctionner avec Azure MCP Server et Foundry MCP Server. Ces compétences permettent de mettre en place des workflows structurés et des garde-fous pour les opérations Azure réelles ; elles sont gérées par contrôle de version et se chargent à la demande.

Intégrez le contexte opérationnel dans les outils de vos agents

Azure Backup : examinez les coffres-forts, les stratégies, les éléments et conteneurs protégeables, les éléments protégés, les tâches et les points de restauration. Gérez la protection et la gouvernance, notamment la suppression temporaire, limmuabilité et les Resource Guards pour lautorisation multi-utilisateurs. Les outils prennent également en charge le chiffrement par clé gérée par le client et la restauration interrégionale. Les outils de point de terminaison privé prennent en charge les coffres-forts Recovery Services, et non les coffres-forts Data Protection.

examinez les coffres-forts, les stratégies, les éléments et conteneurs protégeables, les éléments protégés, les tâches et les points de restauration. Gérez la protection et la gouvernance, notamment la suppression temporaire, limmuabilité et les Resource Guards pour lautorisation multi-utilisateurs. Les outils prennent également en charge le chiffrement par clé gérée par le client et la restauration interrégionale. Les outils de point de terminaison privé prennent en charge les coffres-forts Recovery Services, et non les coffres-forts Data Protection. Gestion de la résilience Azure : travaillez avec des objectifs, des plans d'utilisation et des inscriptions, des plans et des tâches de reprise, des contrôles de préparation, la validation du basculement et les cycles de vie des exercices. Les actions de basculement et de réactivation prolongent les workflows de reprise ; planifiez et vérifiez ces opérations avant de les déclencher.

travaillez avec des objectifs, des plans d'utilisation et des inscriptions, des plans et des tâches de reprise, des contrôles de préparation, la validation du basculement et les cycles de vie des exercices. Les actions de basculement et de réactivation prolongent les workflows de reprise ; planifiez et vérifiez ces opérations avant de les déclencher. Agent SRE Azure : exploitez les fonctionnalités d'investigation, de gestion des incidents, de connecteurs, de « safety hooks » et de plans de correction pour intégrer votre agent dans vos workflows opérationnels. La boîte à outils, qui comprend 55 commandes, couvre également les agents, les skills, les threads, les tâches planifiées et les workflows.

Microsoft.App/SREAgentPreview

Transformez les recommandations en modifications éclairées

aztfexport

conftest

Azure Monitor : interrogez les métriques sur l'ensemble des ressources et effectuez des recherches délimitées dans les tables de journaux « Basic » et « Auxiliary ».

interrogez les métriques sur l'ensemble des ressources et effectuez des recherches délimitées dans les tables de journaux « Basic » et « Auxiliary ». Azure Cosmos DB : déduisez les schémas des conteneurs, récupérez des éléments individuels ou récemment modifiés, et utilisez la recherche en texte intégral et vectorielle.

déduisez les schémas des conteneurs, récupérez des éléments individuels ou récemment modifiés, et utilisez la recherche en texte intégral et vectorielle. Azure IoT Hub et Azure IoT Operations : examinez les identités des appareils, les jumeaux numériques et les statistiques dIoT Hub, interrogez les données des appareils et identifiez les instances dIoT Operations.

examinez les identités des appareils, les jumeaux numériques et les statistiques dIoT Hub, interrogez les données des appareils et identifiez les instances dIoT Operations. Azure Insights : intégrez à votre flux de travail les informations sur linfrastructure issues de lagrégation dAzure Resource Graph et de léchantillonnage MCP.

intégrez à votre flux de travail les informations sur linfrastructure issues de lagrégation dAzure Resource Graph et de léchantillonnage MCP. Azure Compute, Azure App Service et Azure Managed Lustre : gérez l'état d'alimentation des machines virtuelles et validez les données de création de celles-ci, modifiez l'état des applications web et étendez les systèmes de fichiers Lustre.

Rendez lintégration des clients plus prévisible

ModelContextProtocol

--learn

System.Text.Json

--structured-output-mode duplicated

--structured-output-mode

outputSchema

structuredContent

operationPlane

AzurePipelinesCredential

--disable-proxy-tools

Vérifiez les paramètres de sécurité par défaut

Les nouveaux comptes de stockage désactivent l'authentification par clé partagée ; HTTPS, TLS 1.2 et l'accès anonyme aux blobs désactivé restent les paramètres par défaut.

Les nouveaux espaces de noms Event Hubs désactivent l'authentification locale.

Les nouveaux coffres-forts Recovery Services désactivent la mise en réseau publique.

Les nouveaux partages de fichiers NFS utilisent RootSquash et le chiffrement en transit.

Microsoft.Security.AntiSSRF

Planifiez votre mise à niveau

Actualisez la découverte et les appels enregistrés. Supprimez les paramètres obsolètes des appels enregistrés, scripts et invites concernés, notamment les options inutilisées relatives à labonnement, au groupe de ressources, au locataire, à la méthode dauthentification, à lutilisateur et au nom de lexpéditeur. Les options personnalisées de politique de réessai ont été supprimées au profit des valeurs par défaut du SDK Azure, et la commande sql server delete naccepte plus loption de...

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Le Model Context Protocol (MCP) est un standard ouvert et un cadre open source lancé par Anthropic en novembre 2024 afin de normaliser la manière dont les systèmes dIA, tels que les grands modèles de langage (LLM), intègrent et partagent des données avec des outils, des systèmes et des sources de données externes. Le MCP fournit une interface normalisée pour lire des fichiers, exécuter des fonctions et traiter des instructions génératives contextuelles. Suite à son lancement, le protocole a été adopté par les principaux fournisseurs dIA, notamment OpenAI et Google DeepMind. En décembre 2025, Anthropic a fait don du MCP à lAgentic AI Foundation, un fonds relevant de la Linux Foundation.Le serveur Azure MCP permet aux agents et aux clients IA d'interagir avec les ressources Azure à l'aide de commandes en langage naturel. Il met en uvre le protocole MCP et prend en charge un large éventail d'outils, de langages et de frameworks pour aider les développeurs à créer et à déployer des applications sur Azure. Les principales fonctionnalités du serveur Azure MCP sont les suivantes :Le 12 octobre 2026, Microsoft a publié la version 3.0 du serveur Azure MCP, élargissant ainsi l'éventail des opérations Azure accessibles aux agents IA, tout en modifiant les interfaces des outils et les paramètres de sécurité par défaut.« Nous sommes ravis de vous annoncer la sortie de la version stable dAzure MCP Server 3.0, publiée le 12 octobre 2026. De la vérification de la protection par sauvegarde à lévaluation des modifications apportées à linfrastructure, cette version intègre davantage dopérations Azure courantes dans les workflows de vos agents. Elle introduit également des contrats doutils plus clairs et des paramètres par défaut axés sur la sécurité pour les nouvelles ressources. », a annoncé Sandeep Sen, Chef de produit chez Microsoft.La version 3.0 du serveur Azure MCP sappuie, selon Microsoft, sur la fonctionnalité dassistance à distance auto-hébergée de la version 2.0, tout en proposant davantage de capacités opérationnelles et une intégration plus prévisible. Cette troisième version majeure est le fruit de 50 itérations bêta et de centaines de contributions.Le recensement des ressources n'est souvent qu'un début. La charge de travail est-elle protégée ? Un plan de reprise est-il prêt ? Sur quoi devez-vous vous pencher ensuite ? Les nouveaux ensembles d'outils proposés par la version 3.0 du serveur Azure MCP permettent de vous aider à recueillir les informations contextuelles dont vous avez besoin pour approfondir ces questions :Effectuer un bilan de la sauvegarde constitue un bon point de départ. Demandez à votre agent de vous aider à examiner les politiques et les éléments protégés d'un coffre-fort, puis passez en revue les tâches et les points de restauration. Le fait de rassembler ces informations vous aide à évaluer le niveau de protection et à déterminer les changements à apporter. La suite d'outils permet également de restaurer des éléments protégés ayant fait l'objet d'une suppression logicielle.La version stable du serveur n'entraîne par ailleurs aucune modification de la disponibilité ni des prérequis des services Azure sous-jacents. En particulier, les outils SRE Agent utilisent le fournisseur de ressourcesSi vous intégrez des ressources existantes dans une infrastructure en tant que code, les nouveaux outils Azure Terraform constituent un point de départ utile. Consultez la documentation des fournisseurs AzureRM et AzAPI et découvrez les modules vérifiés par Azure, notamment les modules de modèles. Vous pouvez également exporter les ressources existantes à laide det valider les espaces de travail ou les plans avecpendant que vous préparez vos modifications.Azure Advisor propose désormais des résumés de recommandations, des métadonnées, des mises à jour des recommandations, des filtres relatifs au cycle de vie et à la mise hors service, ainsi que des conseils ou des artefacts de correction. La suite doutils doptimisation classe les recommandations en matière de coûts par ordre dimpact et déconomies annuelles estimées, compare les options de machines virtuelles (VM) et de VM Scale Sets, et explique les projections dutilisation. Loutil dapplication des recommandations dAdvisor renvoie des règles permettant de préparer les modifications de linfrastructure en tant que code, plutôt que dappliquer ces modifications aux ressources en production.Utilisez ces outils conjointement pour comprendre une recommandation, comparer différentes options et valider la configuration proposée. Si votre équipe envisage, par exemple, de redimensionner une machine virtuelle, servez-vous de la recommandation et des prévisions d'utilisation pour étayer une modification de l'infrastructure en tant que code, puis soumettez-la à votre processus de validation habituel.Vous découvrirez également de nouvelles fonctionnalités pour l'infrastructure, les données, la surveillance et les appareils connectés :Lorsque vous développez un agent, des descriptions doutils claires et des réponses cohérentes font toute la différence. La version 3.0 propose une nouvelle conception des outils, des packagesactualisés et des descriptions plus claires pour la sélection des outils LLM. Le flagde l'interface de ligne de commande (CLI) vous permet d'explorer les commandes et les paramètres sans exécuter d'opérations Azure. Des schémas d'entréeplus riches et conformes aux spécifications, ainsi que des types de valeurs et d'éléments de tableau corrigés, fournissent à votre agent des informations plus utiles lors de la découverte. Les paramètres inconnus génèrent désormais des erreurs.Les réponses structurées sont activables. Utilisezoucompact pour permettre aux outils de publieret de renvoyerquel que soit le mode dexécution. Sans cet indicateur, les réponses restent uniquement sous forme de contenu. En mode « all-tools », des schémas par commande sont disponibles pour les commandes ayant activé cette fonctionnalité, la configuration dapplication (App Configuration) constituant la mise en uvre initiale.Les nouvelles métadonnéesidentifient les opérations de type données, contrôle, les deux ou non applicable. Pour lintégration de pipelines, le serveur prend désormais en charge les connexions au service de fédération didentités de charge de travail Azure Pipelines via. Utilisezpour désactiver les outils proxy lorsquils ne sont pas nécessaires.L'équipe de Microsoft a également peaufiné les détails de l'expérience au quotidien. Les erreurs dauthentification et de contrôle daccès basé sur les rôles sont désormais plus claires et plus exploitables, et le wrapper npm ne modifie plus les fichiers package ou lock du projet appelant lors de linstallation dun paquet de plateforme manquant. De nouveaux tests de régression couvrent le démarrage, la concurrence, la distribution des commandes et lutilisation des ressources. Les gains de démarrage signalés sont denviron 39 % pour les invocations de commandes CLI ciblées uniquement, et non pour le démarrage ou le débit à léchelle du serveur.Les ressources manquantes renvoient désormais un code HTTP 404 au lieu de 500 ou 400, et une commande non valide renvoie un code HTTP 400 au lieu de 500. Les journaux et les exceptions sont redirigés vers stderr, ce qui permet de réserver stdout pour JSON et JSON-RPC. La gestion des options a également été corrigée pour les outils « trimmed » et « packaged ».La sécurité fait partie de la procédure de mise en route. Lorsque vous créez de nouvelles ressources via le serveur, ces paramètres par défaut permettent de limiter l'accès dès le départ :Les options explicites restent disponibles. Ces paramètres par défaut ne reconfigurent pas les ressources existantes lors de la mise à niveau ; les options de sécurité omises préservent les paramètres existants des partages de fichiers et des espaces de noms Event Hubs lors des mises à jour.La validation des points de terminaison viacouvre désormais davantage de points de terminaison spécifiques au cloud et à lespace de noms sur les plans de données et de contrôle, avec des remplacements de validation au niveau de lespace de noms. La télémétrie en cas déchec de validation omet les valeurs des options. Les outils denvoi de-mails et de SMS dAzure Communication Services sont exclus en mode lecture seule, et le filtrage --tool correspond exactement aux noms exposés, sans tenir compte de la casse.Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 2.0 ou dune préversion de la version 3.0, commencez par consulter le journal des modifications complet de la version 3.x et testez votre client avant de mettre à jour les déploiements partagés. Voici les principales modifications à vérifier :