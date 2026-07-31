Wiz, société de cybersécurité détenue par Google, a détecté une faille majeure dans le cloud Azure de Microsoft, qui aurait pu permettre à des pirates de compromettre les systèmes de milliers d'entreprises

CosmosEscape : la prise de contrôle de toutes les bases de données dans Azure Cosmos DB

Prise de contrôle : récupération à la demande de la clé primaire de n'importe quel compte Cosmos DB, ce qui confère un accès complet en lecture et en écriture. Énumération : liste de toutes les bases de données du service, avec la possibilité de filtrer selon des identifiants d'organisation spécifiques, tels que les identifiants d'abonnement et de locataire.



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Wiz, Inc. est une entreprise israélo-américaine spécialisée dans la sécurité du cloud, dont le siège social est situé à New York, qui fait partie de Google Cloud depuis mars 2026. L'entreprise a été fondée en janvier 2020 par Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik et Ami Luttwak, qui avaient tous précédemment fondé Adallom. La plateforme de lentreprise analyse les infrastructures informatiques hébergées sur Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure et Kubernetes afin de détecter des combinaisons de facteurs de risque susceptibles de permettre à des acteurs malveillants de prendre le contrôle des ressources cloud et/ou dexfiltrer des données sensibles.Microsoft Azure, parfois écrit Azure, et anciennement Windows Azure, est la plateforme de cloud computing développée par Microsoft. Elle permet la gestion, l'accès et le développement d'applications et de services destinés aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques grâce à son infrastructure mondiale. Microsoft Azure prend en charge de nombreux langages de programmation, outils et frameworks, y compris des logiciels et systèmes propres à Microsoft ou développés par des tiers.La société de cybersécurité Wiz, détenue par Google, a révélé avoir détecté une faille majeure dans l'infrastructure cloud de Microsoft qui aurait pu permettre à des pirates informatiques de compromettre à distance les systèmes de milliers d'entreprises clientes utilisant Azure CosmosDB, l'un des principaux services de base de données de Microsoft. Microsoft a entièrement corrigé ce problème, précisant qu'une enquête interne n'avait révélé aucune preuve indiquant que des données clients aient été consultées ou compromises par des acteurs malveillants.Selon un article de blog publié par Wiz, Azure CosmosDB sert de base de données fondamentale à lécosystème cloud de Microsoft, hébergeant des données critiques pour les moteurs de recommandation du commerce en ligne, les applications web et les chatbots. Microsoft sappuie également sur CosmosDB pour faire fonctionner ses propres produits phares, notamment Microsoft Teams et Copilot.Wiz a indiqué que cette faille, désormais corrigée, aurait permis à un attaquant daccéder à distance à linstance de base de données de nimporte quelle organisation sur ce service. Ami Luttwak, directeur technique chez Wiz, a expliqué : «Les chercheurs en cybersécurité ont souligné la gravité de cette faille, rappelant que CosmosDB traite régulièrement des données d'entreprise hautement sensibles. Karl Fosaaen, vice-président senior de la société de cybersécurité NetSpi, a qualifié cette découverte dimportante compte tenu de lutilisation intensive de CosmosDB par les entreprises, tout en soulignant que des failles au niveau de linfrastructure sont régulièrement découvertes sur les principales plateformes cloud.D'autres responsables de la sécurité ont mis en garde contre les répercussions potentielles si des acteurs malveillants avaient découvert cette faille en premier. Par exemple, Vaisha Bernard, copropriétaire d'Eye Security, a souligné que les chercheurs mettaient de plus en plus au jour des vulnérabilités de gravité élevée chez les principaux fournisseurs d'infrastructures, ajoutant qu'une exploitation avant la découverte de Wiz «».Voici le rapport de Wiz :Une chaîne de vulnérabilités critiques dans Azure Cosmos DB permettait d'accéder en lecture et en écriture à l'intégralité de toutes les bases de données Cosmos DB. Wiz Research a découvert «», une vulnérabilité critique dans le service de base de données phare dAzure, Azure Cosmos DB, via son API Gremlin. Cette vulnérabilité aurait pu être exploitée pour compromettre toutes les bases de données du service, y compris les bases de données internes de Microsoft, ce qui aurait pu permettre une attaque interservices.Grâce à «», les attaquants auraient pu semparer de ce que nous avons baptisé la «»  un secret valable à léchelle de la plateforme qui conférait deux capacités extrêmement puissantes :Combinées, ces capacités auraient pu permettre un ciblage de précision à léchelle de la plateforme : de lidentification des bases de données dune organisation spécifique à leur compromission, le tout à partir de points daccès accessibles au public. Cosmos DB est utilisé en interne chez Microsoft : des services tels que Microsoft Entra ID, Microsoft Teams et Microsoft Copilot stockent tous des données dans Cosmos DB. Leurs bases de données étaient potentiellement accessibles via cette vulnérabilité.Microsoft a désormais entièrement résolu le problème, notamment en supprimant la clé principale de Cosmos. Microsoft a également mis en place de nouvelles mesures de protection dans Cosmos DB afin dempêcher des attaques similaires.Microsoft a entièrement corrigé ce problème. Aucune action n'est requise de la part des clients. Microsoft a mené une enquête approfondie et n'a trouvé aucune preuve d'exploitation de cette vulnérabilité au-delà de la recherche décrite dans cet article de blog.Selon vous, les clients de Microsoft devraient-ils s'inquiéter pour leurs données ?Quel est votre avis sur le sujet ?