Microsoft publie la version stable d'Azure MCP Server 2.0 pour l'automatisation du cloud agentique en auto-hébergement, avec une sécurité renforcée et une prise en charge élargie des plateformes d'agents

Qu'est-ce qu'Azure MCP Server ?

Principales nouveautés d'Azure MCP Server 2.0

Serveur MCP distant auto-hébergé

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Microsoft Azure (parfois appelé Azure, et anciennement Windows Azure) est la plateforme de cloud computing développée par Microsoft. Elle permet la gestion, l'accès et le développement d'applications et de services destinés aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques grâce à son infrastructure mondiale. Elle offre également des fonctionnalités qui ne sont généralement pas incluses dans d'autres plateformes cloud, notamment le logiciel en tant que service (SaaS), la plateforme en tant que service (PaaS) et l'infrastructure en tant que service (IaaS). Microsoft Azure prend en charge de nombreux langages de programmation, outils et frameworks, y compris des logiciels et des systèmes spécifiques à Microsoft ou à des tiers.Le Model Context Protocol (MCP) est une norme ouverte et un framework open source lancé par Anthropic en novembre 2024 afin de normaliser la manière dont les systèmes d'IA, tels que les grands modèles de langage (LLM), intègrent et partagent des données avec des outils, des systèmes et des sources de données externes. Le MCP fournit une interface universelle permettant de lire des fichiers, d'exécuter des fonctions et de traiter des instructions génératives (prompts) contextuelles. Suite à son annonce, le protocole a été adopté par les principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI et Google DeepMind.« Nous sommes ravis d'annoncer la sortie de la version stable d'Azure MCP Server 2.0, une étape importante pour la création de flux de travail basés sur des agents, à la fois sécurisés et flexibles, sur Azure. Azure MCP Server est un logiciel open source qui met en uvre la spécification du Model Context Protocol et permet aux agents IA et aux outils de développement d'interagir avec les ressources Azure via une interface cohérente et normalisée », a déclaré Microsoft.Azure MCP comprend actuellement 276 outils MCP répartis sur 57 services Azure, permettant ainsi de mettre en uvre des scénarios de bout en bout couvrant le provisionnement, le déploiement, la surveillance et les diagnostics opérationnels dans le cadre d'expériences assistées par l'IA. La principale nouveauté de la version 2.0 réside dans la prise en charge des serveurs MCP auto-hébergés et distants. Azure MCP Server peut désormais fonctionner comme un serveur MCP distant, ce qui permet aux utilisateurs de le déployer exactement là où leur équipe développe et exploite ses applications.Azure MCP Server est un serveur conforme à la norme MCP qui expose les fonctionnalités d'Azure sous forme d'outils structurés et détectables que les agents peuvent sélectionner et invoquer. Il est conçu pour s'intégrer aux workflows de développement modernes et peut être utilisé de manière flexible dans le cadre du développement local sur des IDE, des intégrations d'outils et des déploiements centralisés, y compris en tant que serveur MCP distant auto-hébergé pour les scénarios d'équipe et d'entreprise, ce qui constitue l'objectif principal de la version 2.0.Cette flexibilité permet aux utilisateurs de commencer modestement sur une seule machine, puis d'évoluer vers des déploiements gérés de manière centralisée, avec des politiques, des contrôles de sécurité et des configurations uniformes.Azure MCP Server 2.0 apporte un ensemble ciblé d'améliorations qui rendent la plateforme mieux adaptée aux déploiements partagés, à une gouvernance renforcée et aux workflows d'ingénierie quotidiens.Azure MCP Server 2.0 est conçu pour l'hébergement distant. Il renforce le transport HTTP afin de prendre en charge les scénarios d'authentification et d'assurer...