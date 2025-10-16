Microsoft annonce de la nouvelle version RC d'Azure DevOps Server, qui passe à une politique de cycle de vie moderne avec un support continu et à jour, plutôt qu'une date de fin de support fixe.

Nouveautés d'Azure DevOps Server RC

TFX vérifie si une tâche utilise un exécuteur de nud en fin de vie

Restauration des plans de test et des suites de test supprimés à l'aide de l'API REST

Changements apportés à cette version

Cela simplifiera la stratégie de marque et l'alignera sur un modèle de livraison continue.

Cela souligne qu'Azure DevOps Server est un produit vivant, qui évolue grâce à des améliorations et des mises à jour de sécurité.

Ce qui reste inchangé



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 648 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Azure DevOps Server, anciennement connu sous le nom de Team Foundation Server (TFS) et Visual Studio Team System (VSTS), est un produit Microsoft qui offre des fonctionnalités de contrôle de version (avec Team Foundation Version Control (TFVC) ou Git), de reporting, de gestion des exigences, de gestion de projet (pour les équipes de développement logiciel agile et en cascade), de builds automatisés, de tests et de gestion des versions. Il couvre l'ensemble du cycle de vie des applications et permet de bénéficier des fonctionnalités DevOps. Azure DevOps peut être utilisé comme back-end pour de nombreux environnements de développement intégrés (EDI), mais il est spécialement conçu pour Microsoft Visual Studio et Eclipse sur toutes les plateformes.Le DevOps est l'intégration et l'automatisation du développement logiciel et des opérations informatiques. Le DevOps englobe les tâches nécessaires au développement logiciel et peut permettre de raccourcir le temps de développement et d'améliorer le cycle de vie du développement. Selon Neal Ford, DevOps, en particulier grâce à la livraison continue, applique le principe « Bring the pain forward » (anticiper les difficultés), qui consiste à s'attaquer tôt aux tâches difficiles, à favoriser l'automatisation et à détecter rapidement les problèmes. Les programmeurs et architectes logiciels doivent utiliser des fonctions d'adéquation pour contrôler leurs logiciels.Récemment, Microsoft a annoncé la version candidate (RC) d'Azure DevOps Server. Vous pouvez télécharger Azure DevOps Server RC dès maintenant. La mise à niveau directe vers Azure DevOps Server RC est prise en charge à partir de n'importe quelle version de Team Foundation Server, y compris Team Foundation Server 2015 et les versions plus récentes.Remarque : le 14 octobre 2025 marque la fin du support étendu pour Team Foundation Server 2015. Cela signifie qu'il ne bénéficiera plus des mises à jour de sécurité ni du support technique. Il est recommandé de passer aux dernières versions d'Azure DevOps dès leur sortie. La mise à niveau directe de cette version RC vers la version RTM finale sera prise en charge. Si vous préférez attendre la version RTM pour mettre à niveau vos serveurs, essayer cette version RC dans le cadre d'un déploiement test est une excellente première étape.Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités incluses dans cette version :: avec cette version, Azure DevOps Server passe d'une politique de cycle de vie fixe à une politique de cycle de vie moderne. Ce changement permettra d'aligner Azure DevOps Server sur les autres produits Microsoft, offrant ainsi une expérience plus flexible et mieux préparée pour l'avenir.: Microsoft apporte une modification à l'image de marque du produit ; avec Azure DevOps Server, il supprime l'année du nom. À l'avenir, il s'agira simplement d'« Azure DevOps Server ».Auparavant, il inclut l'année de sortie dans le nom du produit afin d'aider les clients à suivre les mises à jour majeures. Cependant, cette approche a semé la confusion. Les clients demandent souvent si une version portant le nom d'une année passée est toujours prise en charge ou actuelle, même lorsqu'elle inclut les derniers correctifs. En supprimant l'année :Microsoft continuera à fournir des mises à jour de sécurité pour les versions précédemment publiées jusqu'à la fin du support étendu. S'il décide un jour de retirer Azure DevOps Server, Microsoft affirme qu'il en en informera au moins trois ans à l'avance, afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour éviter toute interruption.Voici la Foire aux questions partagées par Microsoft :R : Pour la première fois, Azure DevOps Server est publié dans le cadre de la politique de cycle de vie moderne de Microsoft. Cela signifie un support continu pour les clients qui restent à jour avec les mises à jour et répondent aux exigences de service et de système, plutôt qu'une date de fin de support fixe.R : Non. Dans le cadre de la politique de cycle de vie moderne, Azure DevOps Server n'aura plus de versions majeures tous les deux ans. À la place, les mises à jour seront fournies plus fréquemment pour une version unique et continue du produit.R : L'année sera supprimée du nom du produit. Le produit s'appellera simplement « Azure DevOps Server ».R : Les clients peuvent continuer à obtenir une licence Azure DevOps Server via Azure (mensuellement) ou via des revendeurs agréés. Les clients qui achètent via Azure peuvent utiliser à la fois les versions hébergées et serveur. Les abonnés Visual Studio continueront à recevoir une licence serveur et un utilisateur par mois. Pour en savoir plus sur les tarifs d'Azure DevOps Server, cliquez ici.R : Microsoft continuera à fournir des mises à jour de sécurité pour les versions précédemment publiées jusqu'à la fin du support étendu dans le cadre de la politique de cycle de vie fixe. L'achat de Software Assurance ne prolonge pas le support des anciennes versions.R : Si la prise en charge d'Azure DevOps Server venait à prendre fin, Microsoft en informerait ses clients afin de leur laisser le temps de procéder à la transition.R : Oui. En restant à jour avec la dernière version d'Azure DevOps Server, les organisations pourront migrer plus facilement vers Azure DevOps Services dans le cloud lorsqu'elles seront prêtes.R : Les équipes de support utiliseront le numéro de version du fichier pour identifier la version spécifique utilisée par un client.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?