Microsoft et OpenAI développent leur partenariat pour stimuler la prochaine phase de l'IA



Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat stratégique avec OpenAI et de nous associer à Stargate. L'annonce d'aujourd'hui vient compléter ce sur quoi nos deux entreprises travaillent ensemble depuis 2019.



Les éléments clés de notre partenariat restent en place pour la durée de notre contrat jusqu'en 2030, avec notre accès à la propriété intellectuelle d'OpenAI, nos accords de partage des revenus et notre exclusivité sur les API d'OpenAI qui se poursuivent tous - en particulier :



Microsoft a des droits sur la propriété intellectuelle d'OpenAI (y compris le modèle et l'infrastructure) pour une utilisation dans nos produits tels que Copilot. Cela signifie que nos clients ont accès au meilleur modèle pour leurs besoins.





L'API OpenAI est exclusive à Azure, fonctionne sur Azure et est également disponible via le service Azure OpenAI. Cet accord signifie que les clients bénéficient d'un accès aux principaux modèles sur les plateformes Microsoft et directement auprès d'OpenAI.





Microsoft et OpenAI ont conclu des accords de partage des revenus qui vont dans les deux sens, garantissant que les deux sociétés bénéficient d'une utilisation accrue des modèles nouveaux et existants.





Microsoft reste un investisseur majeur d'OpenAI, en fournissant des fonds et des capacités pour soutenir ses avancées et, en retour, en bénéficiant de la croissance de son évaluation.



En outre, OpenAI a récemment pris un nouvel engagement important avec Azure, qui continuera à soutenir tous les produits OpenAI ainsi que la formation. Ce nouvel accord comprend également des modifications de l'exclusivité sur les nouvelles capacités, passant à un modèle dans lequel Microsoft dispose d'un droit de premier refus (ROFR). Pour soutenir davantage OpenAI, Microsoft a approuvé la capacité d'OpenAI à construire une capacité supplémentaire, principalement pour la recherche et la formation de modèles.



Depuis 2023, Microsoft et OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, sont étroitement liés. En effet, Microsoft a déjà investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI pour être leader dans la course à l'IA. Microsoft estime notamment que son partenariat avec OpenAI accélérera les percées dans l'IA et aidera les deux entreprises à commercialiser des technologies avancées à l'avenir.En décembre 2024, Google a demandé au gouvernement américain de rompre cet accord exclusif de Microsoft pour héberger la technologie d'OpenAI sur ses serveurs cloud. La conversation a eu lieu après que la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a interrogé Google sur les pratiques commerciales de Microsoft dans le cadre d'une enquête plus large.Récemment, un nouveau rapport révèle que Microsoft, qui était auparavant le fournisseur exclusif de capacité cloud d'OpenAI, n'occupera plus cette fonction. Cependant, Microsoft conserve une position favorable auprès de la startup d'IA, ayant le "droit de premier refus" lorsqu'OpenAI cherche à obtenir une capacité supplémentaire.Ce changement s'inscrit dans le cadre d'une annonce plus large concernant le projet Stargate, une coentreprise avec OpenAI, Oracle et Softbank, visant à investir des milliards dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis. Le projet sera établi en tant que société distincte, avec Oracle, Arm, Microsoft et Nvidia comme principaux partenaires technologiques.Le projet Stargate bénéficiera d'un investissement initial de 100 milliards de dollars, qui pourrait atteindre 500 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. JPMorgan note que Microsoft partage stratégiquement la charge financière avec Softbank et Oracle, ce qui permet à ces entreprises de s'impliquer tandis que Microsoft conserve l'accès à la propriété intellectuelle d'OpenAI jusqu'en 2030. Cet accord est considéré comme bénéfique pour Microsoft, qui conserve une influence et des opportunités significatives avec OpenAI.Cette annonce intervient alors que la FTC a publié un rapport révélant son inquiétude sur le fait que l'investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI pourrait étendre sa domination dans l'informatique cloud au marché émergent de l'intelligence artificielle (IA). Pour rappel, Microsoft, deuxième acteur du marché de l'informatique cloud, s'est associé à OpenAI en 2019 et a investi 13 milliards de dollars. Cela pourrait limiter la concurrence à mesure que Microsoft étend sa domination sur le marché de l'IA.La FTC a également souligné que l'investissement de Microsoft dans OpenAI augmente le risque que les développeurs d'IA soient "complètement" acquis par Microsoft à l'avenir. Elle a ajouté que les investissements d'Amazon et de Google dans Anthropic, considéré comme un concurrent d'OpenAI, augmentent également ce risque. Amazon et Google ont investi respectivement 8 et 2 milliards de dollars dans Anthropic.Voici l'annonce de Microsoft concernant le sujet :