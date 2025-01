L'approche de Microsoft en matière d'IA responsable repose sur six principes fondamentaux : l'équité, la fiabilité et la sûreté, la confidentialité et la sécurité, l'inclusivité, la transparence et la responsabilité. Cet investissement reflète le rôle et la responsabilité croissants de Microsoft en tant que leader dans le domaine de l'IA. Microsoft s'efforce d'élargir l'accès à sa technologie d'IA qui permet aux organisations et aux individus de développer et d'utiliser l'IA de manière à servir le bien public. Microsoft exploitera ses services et son infrastructure d'IA conformément à ses principes d'accès à l'IA et aux principes d'IA responsable en vigueur dans l'industrie.



Microsoft étendra son infrastructure de cloud et d'IA à travers les campus de datacenters du pays. Microsoft possède déjà trois régions de datacenters sur le marché, et la quatrième est prête à être mise en service en 2026. Cet investissement vise à développer un écosystème informatique d'IA évolutif pour répondre aux demandes croissantes des start-ups d'IA et de la communauté de recherche en Inde, qui se développent rapidement.

Microsoft s'investit beaucoup dans la promotion de la durabilité de l'IA et se penche sur les ressources nécessaires pour soutenir la croissance responsable de l'infrastructure de l'IA. Microsoft continue de prendre des mesures audacieuses pour devenir neutre en carbone, positive en eau, zéro déchet et protéger plus de terres qu'elle n'en utilise d'ici 2030, tout en donnant aux autres les moyens d'utiliser la technologie nécessaire pour construire un avenir plus durable.



Microsoft apporte une contribution positive aux communautés locales tout en faisant progresser la transformation numérique mondiale. Ces efforts renforcent son engagement mondial en faveur de la communauté des centres de données, qui reconnaît sa responsabilité d'être un bon voisin en Inde et dans les autres pays où Microsoft opère. Pour les centres de données, il s'agit notamment de prendre en compte les ressources nécessaires à l'alimentation de l'IA - principalement l'énergie et l'eau.



L'entreprise a également annoncé récemment que ses nouveaux centres de données ne consommeront pas d'eau pour le refroidissement. La nouvelle conception ne repose pas sur l'évaporation de l'eau, mais sur le recyclage de l'eau par le biais d'un système continu en boucle fermée. Microsoft a également obtenu de l'énergie renouvelable en Inde grâce à des contrats à long terme avec Amplus et ReNew, contribuant ainsi à l'ambition de Microsoft d'être neutre en carbone d'ici 2030. Dans le cadre de l'accord avec ReNew, environ 15 millions de dollars US de revenus provenant du contrat seront dirigés vers un fonds communautaire pour soutenir les initiatives de justice environnementale axées sur les moyens de subsistance et l'autonomisation économique des femmes, l'accès à l'énergie, l'électrification rurale, l'assainissement de l'environnement et l'amélioration de la qualité de l'eau, ainsi que d'autres préoccupations des communautés touchées de manière disproportionnée par la pollution et le changement climatique.

En mai 2024, des rapports ont révélé que les dépenses mondiales en services d'infrastructure cloud ont augmenté de 21 % lors du second trimestre 2024 pour atteindre 79,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. Les trois principaux fournisseurs de cloud : AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ont connu une croissance collective de 24 %, représentant 66 % des dépenses totales.Les trois hyperscalers ont connu une poussée de leur taux de croissance, car les dépenses des entreprises en matière de cloud se sont accélérées. Cependant, Microsoft a dépassé à la fois AWS et Google Cloud, avec des ventes en hausse impressionnante de 31 %, soit près du double du taux de croissance d'AWS (17 %), tandis que Google Cloud a progressé de 28 % en glissement annuel.Récemment, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a annoncé que la société va investir 3 milliards de dollars en Inde, pour accroître ses capacités en matière d'intelligence artificielle (IA) et de cloud computing avec son service Azure, doublant ainsi la mise sur un pays doté d'une expertise technologique et de faibles coûts pour aider à rentabiliser de tels investissements. L'investissement de deux ans, le plus important jamais réalisé dans le pays, servira également à former les Indiens à l'IA, a déclaré un porte-parole de Microsoft, précisant que cette dépense s'ajoutait au plan récemment annoncé par l'entreprise d'investir 80 milliards de dollars dans des centres de données axés sur l'IA au cours de l'exercice 2025.Le 7 janvier 2025, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé que l'entreprise prévoyait d'investir 3 milliards de dollars en Inde dans l'infrastructure et les compétences en matière de cloud et d'IA au cours des deux prochaines années, y compris l'établissement de nouveaux centres de données. Cet investissement vise à accélérer l'innovation en matière d'IA en Inde, ce qui est essentiel pour réaliser la vision de l'honorable Premier ministre Narendra Modi de devenir une nation développée d'ici 2047. Microsoft soutiendra également la compétitivité à long terme du pays en formant 10 millions de personnes à l'IA au cours des cinq prochaines années, dans le cadre de la deuxième édition de son programme ADVANTA(I)GE India.Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré : "Puneet Chandok, président de Microsoft Inde et Asie du Sud, a déclaré : "Voici la vision de Microsoft concernant cet investissement :À mesure que la nature des emplois évolue, l'IA devient une compétence essentielle pour les professionnels. Des rapports montrent que les professionnels indiens sont à la pointe de l'apprentissage et du renforcement des compétences sur LinkedIn, consacrant près de 50 % de temps en plus à l'apprentissage par semaine que le professionnel moyen. Ils ont été les premiers à adopter l'IA, avec une augmentation de 122 % d'une année sur l'autre des membres indiens qui ajoutent des compétences en IA à leur profil, contre 71 % au niveau mondial.En 2024, Microsoft a lancé l'initiative ADVANTA(I)GE India avec l'objectif ambitieux de former deux millions de personnes aux compétences en IA d'ici 2025. Démontrant son engagement à permettre une opportunité d'IA équitable pour chaque Indien, Microsoft annonce avoir dépassé cet objectif avec 2,4 millions d'individus formés en moins d'un an. Notamment, 65 % des participants étaient des femmes, et 74 % venaient de villes de niveau II et III, assurant ainsi une couverture inclusive dans tout le pays.Lors de la visite de son PDG en Inde, Microsoft a annoncé sa prochaine étape : doter 10 millions d'Indiens supplémentaires de compétences essentielles en matière d'IA d'ici à 2030. ADVANTA(I)GE INDIA fait partie de la charte Global Skills for Social Impact de Microsoft, et ces formations seront dispensées en partenariat avec le gouvernement, les organisations à but non lucratif et les entreprises, ainsi que les communautés.Shri Jayant Chaudhary, ministre d'État du ministère du Développement des compétences et de l'entrepreneuriat, a déclaré : "Parmi les annonces de Microsoft, Microsoft Research (MSR) Lab a annoncé également la création d'un réseau d'innovation en IA afin d'approfondir son engagement à cultiver l'écosystème de l'IA en Inde. Dans le cadre du réseau d'innovation en IA, MSR établira de nouvelles collaborations, en particulier avec les natifs du numérique, afin d'accélérer le passage de la recherche à des solutions commerciales réelles et utilisables.MSR India a déjà entamé une collaboration avec Physics Wallah sur le raisonnement mathématique et est en discussion avec d'autres Digital Natives sur des sujets tels que l'inférence causale, l'optimisation des indicateurs LLM, l'optimisation des messages et l'apprentissage par renforcement.Prateek Maheshwari, cofondateur de Physics Wallah, a déclaré : "MSR India a une longue histoire d'incubation de startups (par exemple Digital Green dans l'IA pour l'agriculture et Everwell dans les soins de santé) et d'open sourcing de technologies de recherche qui ont ensuite été reprises par des startups (par exemple Remidio dans les diagnostics médicaux et SoftX Technologies dans l'informatique des transports). Le nouveau réseau d'innovation en matière d'IA contribuera à accélérer ce processus grâce à un engagement mutuellement bénéfique et à une collaboration en matière de recherche avec des « Digital Natives » triés sur le volet. Ces derniers auront accès à la recherche et à l'expertise de pointe de la MSR, tandis que la MSR aura la possibilité de déployer ses technologies de recherche à grande échelle en partenariat avec ces entreprises innovantes.Microsoft a également annoncé un protocole d'accord sur l'IA avec SaaSBoomi, la première communauté de startups B2B en Inde. Cette collaboration stratégique vise à accélérer la croissance de l'écosystème indien de l'IA et du SaaS, à faire de l'Inde une nation de produits et à contribuer à son économie de plusieurs billions de dollars. En s'appuyant sur le vaste réseau de SaaSBoomi et l'expertise technologique de Microsoft, le partenariat vise à favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat, en particulier dans les villes de niveau II.Au cours des cinq prochaines années, Microsoft et SaaSBoomi ont pour objectif d'influencer plus de 5 000 startups et plus de 10 000 entrepreneurs, d'améliorer les compétences de plus de 150 000 employés de startups par le biais d'ateliers ciblés, de favoriser le développement régional dans plus de 20 villes de niveau II, de créer plus de 200 000 nouvelles opportunités d'emploi et d'aider à attirer 1,5 milliard de dollars américains supplémentaires en financement de capital-risque pour l'écosystème indien de l'IA et du SaaS. 