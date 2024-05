Dans un geste décisif pour protéger l'innovation et le développement équitable dans l'écosystème technologique, l'Association espagnole des startups a déposé une plainte auprès de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC). Cette action fait suite aux pratiques restrictives observées sur le marché des services cloud, qui affectent considérablement les fournisseurs et les clients de l'écosystème des startups en Espagne.Selon la plainte déposée par l'association, qui représente plus de 700 startups en Espagne et qui, depuis 2019, fait partie de la Cloud Platform promouvant un écosystème cloud plus équitable et plus compétitif en Espagne, Microsoft a démontré des comportements anticoncurrentiels sur le marché du cloud au cours des dernières années, qui non seulement profite de sa position dominante sur les marchés des systèmes d'exploitation (Windows) et des logiciels de bureautique ou de productivité (Microsoft Office) pour forcer l'utilisation de son cloud Azure, mais impose également des barrières artificielles qui limitent la capacité des startups à rivaliser de manière équitable et compétitive. Ces pratiques comprendraient des obstacles à la portabilité des données ou des conditions contractuelles restrictives sur les licences de logiciels, qui rendraient difficile ou impossible le libre choix des fournisseurs de ces services, réduisant ainsi le choix et la flexibilité dont les startups ont besoin pour être résilientes, innover et se développer.La plainte de l'Association vise non seulement à mettre en lumière ces problèmes critiques, mais aussi à exhorter la CNMC à mener une enquête approfondie pour déterminer l'existence d'infractions aux règles de concurrence en vigueur. En outre, elle appelle à une action urgente pour garantir un marché plus ouvert et concurrentiel, où les startups peuvent prospérer sans être entravées par des pratiques monopolistiques ou anticoncurrentielles.", a déclaré Carlos Mateo, président de l'Association espagnole des startups.L'association espagnole des startups a également appelé les autres entreprises et organisations concernées à partager leur expérience et à collaborer à la promotion d'un environnement concurrentiel qui profite à tous les acteurs du marché de l'informatique dématérialisée.En Espagne, la Commission nationale des marchés et de la concurrence a annoncé en novembre dernier le lancement d'une étude visant à analyser la concurrence dans ce secteur, qui est essentiel pour la transformation numérique du pays, et les autorités de la concurrence d'autres pays ont également annoncé des mesures importantes contre les pratiques qui pourraient être considérées comme anticoncurrentielles de la part de grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, qui occupent une position dominante sur leurs marchés de logiciels respectifs.À l'échelle mondiale, la réglementation des plateformes numériques et technologiques fait l'objet d'une attention croissante, l'accent étant mis sur la protection de la concurrence et la promotion de l'innovation. Dans l'Union européenne, par exemple, l'organisation CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe), qui représente les fournisseurs européens d'infrastructure cloud, a également déposé une plainte officielle contre Microsoft auprès de la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles telles que la vente groupée et liée discriminatoire, la tarification discriminatoire et l'imposition de barrières techniques et économiques aux clients, limitant leur capacité à choisir librement d'autres fournisseurs de services en nuage.L'autorité française de la concurrence a également mis en évidence ces problèmes dans son étude du marché des services cloud de l'année dernière. Au Royaume-Uni, l'autorité de régulation des télécommunications Ofcom a mené une étude complète du marché des services cloud, qui a révélé des préoccupations importantes concernant les obstacles techniques à l'interopérabilité et à la portabilité et a renvoyé cette question à l'autorité britannique de la concurrence (CMA), qui mène actuellement une enquête sur le marché. Plusieurs études universitaires et rapports sectoriels documentent également le problème, comme l'enquête menée par le président du comité de la concurrence de l'OCDE, le professeur Frédéric Jenny, qui s'inquiète de ces pratiques et d'autres pratiques anticoncurrentielles, telles que les rabais pour les engagements d'investissement et les frais de migration des données, qui pourraient dissuader les clients d'utiliser plusieurs fournisseurs ou de passer à d'autres plates-formes.Cette affaire s'annonce comme un tournant dans la réglementation du marché numérique en Espagne, avec des implications potentielles à long terme pour la politique de concurrence et l'innovation technologique dans toute l'Europe.