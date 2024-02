Dans le cadre d'un nouveau partenariat, Microsoft mettra les modèles d'IA de la startup française Mistral AI à la disposition de sa plateforme de cloud computing Azure

Annonce du partenariat de Microsoft et Mistral AI : Mistral Large est disponible dès à présent sur Azure

: les modèles premium de Mistral AI seront disponibles dans le catalogue de modèles d’Azure AI Studio et d’Azure Machine Learning en tant que Models-as-a-Service (MaaS). Le catalogue de modèle donne accès à une large sélection de modèles open-source et payants, en complément des modèles OpenAI. Les clients de Microsoft qui disposent d’un Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC), peuvent dès aujourd’hui utiliser les modèles de Mistral AI, dans le cadre de ce contrat. Mistral AI pourra également tirer parti de l’infrastructure Azure optimisée pour l’IA et au niveau d’exigence des entreprises pour promouvoir, vendre et distribuer ses modèles aux clients de Microsoft dans le monde entier. Recherche et développement en matière d’IA : Microsoft et Mistral AI étudieront la possibilité de collaborer à l’entrainement de modèles spécifiques pour certains clients, notamment pour les besoins du secteur public européen.

Le secteur de l’IA est en pleine mutation, comme en témoigne l’intérêt croissant pour des modèles plus efficients et économiques, emblématiques d’une accélération globale du progrès technologique.Mistral AI, novateur et précurseur, est à l’avant-garde de cette révolution. Son engagement en faveur de la communauté open-source ainsi que l’atteinte de performances exceptionnelles s’alignent naturellement avec l’engagement de Microsoft pour le développement de solutions d’IA de confiance, évolutives et responsables.Nous annonçons aujourd’hui un partenariat pluriannuel entre Microsoft et Mistral AI, leader reconnu de l’intelligence artificielle générative. Nos deux entreprises partagent une ambition permanente pour l’innovation et ses applications pratiques, réduisant ainsi l’écart entre la recherche de pointe et le développement de solutions concrètes.Ce partenariat avec Microsoft permet à Mistral AI de bénéficier de l’infrastructure IA avancée d’Azure pour accélérer le développement et le déploiement de sa prochaine génération de grands modèles de langage (LLM), et lui ouvre de nouvelles opportunités commerciales, de développement à l’international et de collaboration en matière de recherche.Le partenariat entre Microsoft et Mistral se concentre sur trois points essentiels :En novembre 2023, lors de Microsoft Ignite, Microsoft a dévoilé l’intégration de Mistral 7B dans le catalogue de modèles Azure AI, accessible via Azure AI Studio et Azure Machine Learning.Mistral Large est un modèle de langage polyvalent qui peut répondre à n’importe quel cas d’utilisation basé sur du texte grâce à des capacités de raisonnement et de connaissance de haut niveau. Il maîtrise le code informatique et les mathématiques, est capable de traiter des douzaines de documents en un seul appel et gère aussi bien le français, l’allemand, l’espagnol et l’italien (en plus de l’anglais).L’ajout des modèles premium de Mistral AI aux catalogues de modèles d’Azure AI Studio et d’Azure Machine Learning en tant que Models-as-a-Service (MaaS) permet aux clients de Microsoft d’accéder à une large sélection des meilleurs modèles open-source du marché pour créer et déployer des applications d’IA personnalisées, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles innovations basées sur l’IA.Microsoft s’engage à soutenir l’innovation et le développement de l’IA au niveau mondial, à offrir une infrastructure de datacenters d’IA de premier ordre et à développer des technologies sécurisées afin de permettre à chacune et chacun d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour tirement pleinement parti de l’IA. Ce partenariat avec Mistral AI repose sur un engagement commun à construire des systèmes et des produits d’IA fiables et sûrs. Il consolide les efforts continus de Microsoft pour enrichir nos offres en matière d’IA et fournir une valeur inégalée à nos clients. En outre, l’intégration dans AI Studio permet aux clients d’utiliser les outils intégrés de modération du contenu Azure AI Content safety et d’IA responsable, ce qui contribue à renforcer la sécurité et la fiabilité des solutions d’IA.