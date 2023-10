Postgres 16 est désormais disponible dans Azure Cosmos DB for PostgreSQL, alimenté par Citus

PostgreSQL 16 + Citus 12 maintenant disponible dans Azure Cosmos DB for PostgreSQL

De nombreuses améliorations, petites et grandes, dans Postgres 16

amélioration des performances des requêtes avec plus de parallélisme ;

Amélioration de l'expérience des développeurs ;

la surveillance des statistiques d'E/S à l'aide de la vue pg_stat_io ; et

des fonctions de sécurité améliorées

et plus encore....

Pas seulement PostgreSQL 16

Que vous ayez besoin de provisionner un nouveau cluster Postgres distribué dans Azure Cosmos DB for PostgreSQL ou de mettre à jour vos clusters de bases de données existants, Postgres 16 est désormais une option pour vous.Vous pouvez utiliser Azure Portal, les modèles Bicep ou ARM, les API REST, les SDK Azure ou Azure CLI pour démarrer un nouveau cluster Postgres 16 dans Azure Cosmos DB for PostgreSQL, ou pour mettre à niveau un cluster existant vers Postgres 16.L'accès aux nouvelles fonctionnalités de Postgres est une priorité pour l'équipe Azure Cosmos DB for PostgreSQL. Et parce que Citus, qui équipe Azure Cosmos DB pour PostgreSQL, est une extension de base de données open source (et non un fork !), il est plus facile de maintenir Azure Cosmos DB pour PostgreSQL à jour avec les dernières versions de Postgres.Un important travail d'ingénierie pour rester à jour avec les versions beta et RC candidates de Postgres 16 au cours des derniers mois a permis d'apporter tous les avantages de Postgres 16 à l'extension Citus et à Azure Cosmos DB for PostgreSQL aussi rapidement que possible. En fait, la version open source de Citus 12.1 est sortie avec le support de Postgres 16 seulement une semaine après la sortie de Postgres 16.Bien sûr, rendre Azure Cosmos DB pour PostgreSQL disponible sur les dernières versions de Postgres implique également un processus d'assurance qualité rigoureux. Voici quelques détails sur le processus d'assurance qualité et de publication publiés l'année dernière pour Azure Cosmos DB pour PostgreSQL, peu de temps après la sortie de Postgres 15.Parmi les innovations présentées dans les notes de version de PostgreSQL 16 (dont beaucoup d'entre nous se réjouissent), on peut citer :Si certaines charges de travail tirent des bénéfices tangibles des dernières versions de PostgreSQL, d'autres applications fonctionnent très bien avec une version plus ancienne de PostgreSQL. C'est pourquoi Azure Cosmos DB for PostgreSQL supporte toutes les versions actuelles de Postgres : Postgres 11, 12, 13, 14, 15 et maintenant 16. Par "toutes les versions actuelles de Postgres", on entend toutes les versions de PostgreSQL supportées par la communauté PostgreSQL.Et si vous faites tourner votre cluster sur PostgreSQL 14 ou 15, vous avez également accès à la dernière version de l'extension de base de données Citus : Citus 12.x.Qu'en pensez-vous ?