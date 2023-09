Plus d'options pour déplacer leurs bases de données Oracle vers le cloud ;

Le plus haut niveau de performance, d'échelle et de disponibilité des bases de données Oracle, ainsi que la parité des fonctionnalités et des prix ;

La simplicité, la sécurité et la latence d'un environnement d'exploitation unique (centre de données) au sein d'Azure ;

La possibilité de créer de nouvelles applications cloud natives à l'aide de l'OCI et des technologies Azure, y compris les meilleurs services d'IA d'Azure ;

L'assurance d'une architecture testée et prise en charge par deux des noms les plus fiables du cloud.

Oracle Corp et Microsoft Corp ont annoncé aujourd'hui Oracle Database@Azure, qui donne aux clients un accès direct aux services de base de données Oracle fonctionnant sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et déployés dans les centres de données Microsoft Azure.Oracle Database@Azure offre tous les avantages d'Oracle Database sur OCI en termes de performance, d'échelle et de disponibilité de la charge de travail, avec la sécurité, la flexibilité et les meilleurs services de Microsoft Azure, y compris les meilleurs services d'IA comme Azure OpenAI. Cette combinaison offre aux clients une plus grande flexibilité quant à l'endroit où ils exécutent leurs charges de travail. Elle fournit également un environnement rationalisé qui simplifie l'achat et la gestion du cloud entre Oracle Database et les services Azure.Avec l'introduction d'Oracle Database@Azure, Oracle et Microsoft aident les clients à accélérer leur migration vers le cloud, afin qu'ils puissent moderniser leurs environnements informatiques et tirer parti de l'infrastructure, des outils et des services d'Azure. Les clients bénéficieront de ce qui suit", a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. "", a déclaré Larry Ellison, président du conseil d'administration et directeur technique d'Oracle. "".Le nouveau service offre une expérience totalement intégrée pour le déploiement, la gestion et l'utilisation des instances de bases de données Oracle dans Azure. Il permet aux entreprises de réaliser des percées dans le cloud en utilisant leurs compétences existantes pour exploiter le meilleur des capacités d'Oracle et de Microsoft directement dans le portail Azure.Le nouveau service est conçu pour éliminer les plus grands défis des clients dans l'adoption d'architectures multicloud, y compris la gestion disjointe, les outils cloisonnés et un processus d'achat complexe.Grâce à ce partenariat élargi, les clients auront le choix de déployer leurs services Azure avec leurs services Oracle Database entièrement gérés dans un seul centre de données, y compris la prise en charge des services Oracle Exadata Database, Oracle Autonomous Database et Oracle Real Application Clusters (RAC). Oracle et Microsoft ont également développé un modèle de support commun afin de fournir une réponse et une résolution rapides pour les charges de travail critiques.En outre, Oracle et Microsoft ont considérablement simplifié le processus d'achat et de contrat. Les clients pourront acheter Oracle Database@Azure via Azure Marketplace, en s'appuyant sur leurs accords Azure existants. Ils pourront également utiliser les avantages de leur licence Oracle Database existante, y compris Bring Your Own License et le programme Oracle Support Rewards.", a déclaré Mihir Shah, responsable des données de l'entreprise, Fidelity Investments. "", a déclaré Magesh Bagavathi, vice-président senior et directeur mondial de la technologie chez PepsiCo. "", a déclaré Scott Petty, Chief Technology Officer, Vodafone."", a déclaré Santhosh Keshavan, vice-président exécutif et directeur de l'information, Voya Financial, Inc.Oracle exploitera et gérera ces services OCI directement au sein des centres de données de Microsoft dans le monde entier, en commençant par les régions d'Amérique du Nord et d'Europe.