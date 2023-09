Envoyé par Microsoft Envoyé par Notre enquête a révélé qu'un crash du système de signature des consommateurs en avril 2021 a donné lieu à un snapshot du processus bloqué (« crash dump »). Les dump sur incident (crash dump), qui suppriment les informations sensibles, ne doivent pas inclure la clé de signature. Dans ce cas, une condition de concurrence critique permettait à la clé d'être présente dans crash dump (ce problème a été corrigé). La présence du matériel clé dans le crash dump n’a pas été détectée par nos systèmes (ce problème a été corrigé).



Nous avons constaté que ce crash dump, censé à l'époque ne contenir aucun élément clé, avait ensuite été déplacé du réseau de production isolé vers notre environnement de débogage sur le réseau d'entreprise connecté à Internet. Ceci est cohérent avec nos processus de débogage standard. Nos méthodes d'analyse des informations d'identification n'ont pas détecté sa présence (ce problème a été corrigé).



Après avril 2021, lorsque la clé a été divulguée dans l’environnement de l’entreprise lors du crash dump, l’acteur de Storm-0558 a réussi à compromettre le compte d’entreprise d’un ingénieur Microsoft. Ce compte avait accès à l'environnement de débogage contenant le crash dump qui contenait de manière incorrecte la clé. En raison des politiques de conservation des journaux, nous ne disposons pas de journaux contenant des preuves spécifiques de cette exfiltration par cet acteur, mais il s’agit du mécanisme le plus probable par lequel l’acteur a acquis la clé.

Pourquoi une clé client a pu accéder à la messagerie d'entreprise

Pour répondre à la demande croissante des clients en matière de prise en charge d'applications fonctionnant à la fois avec des applications grand public et d'entreprise, Microsoft a introduit un point de terminaison de publication de métadonnées clés communes en septembre 2018. Dans le cadre de cette offre convergée, Microsoft a mis à jour la documentation pour clarifier les exigences en matière de validation de la portée clé - quelle clé à utiliser pour les comptes d'entreprise et lesquels à utiliser pour les comptes de particuliers.



Pour répondre à la demande croissante des clients en matière de prise en charge d'applications fonctionnant à la fois avec des applications grand public et d'entreprise, Microsoft a introduit un point de terminaison de publication de métadonnées clés communes en septembre 2018. Dans le cadre de cette offre convergée, Microsoft a mis à jour la documentation pour clarifier les exigences en matière de validation de la portée clé - quelle clé à utiliser pour les comptes d'entreprise et lesquels à utiliser pour les comptes de particuliers.

Dans le cadre d'une bibliothèque préexistante de documentation et d'API d'assistance, Microsoft a fourni une API pour aider à valider les signatures de manière cryptographique, mais n'a pas mis à jour ces bibliothèques pour effectuer automatiquement cette validation de portée (ce problème a été corrigé). Les systèmes de messagerie ont été mis à jour pour utiliser le point de terminaison de métadonnées commun en 2022. Les développeurs du système de messagerie ont supposé à tort que les bibliothèques effectuaient une validation complète et n'ont pas ajouté la validation d'émetteur/portée requise. Ainsi, le système de messagerie accepterait une demande de courrier électronique d'entreprise utilisant un jeton de sécurité signé avec la clé du consommateur (ce problème a été corrigé à l'aide des bibliothèques mises à jour).

La nécessité de renforcer une posture de sécurité

Microsoft a atténué une attaque menée par un acteur malveillant basé en Chine que Microsoft appelle Storm-0558 et qui ciblait les e-mails des clients. Storm-0558 cible principalement les agences gouvernementales d'Europe occidentale et se concentre sur l'espionnage, le vol de données et l'accès aux informations d'identification. Sur la base des informations signalées par les clients le 16 juin 2023, Microsoft a ouvert une enquête sur une activité de messagerie anormale. Au cours des semaines suivantes, notre enquête a révélé qu'à partir du 15 mai 2023, Storm-0558 a eu accès à des comptes de messagerie affectant environ 25 organisations dans le cloud public, y compris des agences gouvernementales, ainsi qu'à des comptes de consommateurs associés d'individus probablement associés à ces organisations. Pour ce faire, ils ont utilisé de faux jetons d'authentification pour accéder au courrier électronique des utilisateurs à l'aide d'une clé de signature de consommateur de compte Microsoft (MSA) acquise. Microsoft a terminé l'atténuation de cette attaque pour tous les clients.

La brèche avait été annoncée par Microsoft en juillet, mais la société n’avait pas expliqué comment les pirates informatiques, suivis sous le nom de Storm-0558, avaient réussi à accéder à son réseau interne pendant plus d’un mois et à s’emparer de la clé de signature. Cette clé, normalement expirée, leur a permis de se faire passer pour des utilisateurs légitimes d’Azure, un service cloud qui héberge des applications et des données sensibles.Microsoft a déclaré que la clé de signature volée était une clé de consommateur Microsoft qui n’était confiée qu’à des employés ayant subi une vérification des antécédents et travaillant sur des postes de travail dédiés protégés par une authentification à plusieurs facteurs utilisant des dispositifs de jetons matériels. Pour protéger cet environnement dédié, les outils de messagerie, de conférence, de recherche web et autres outils de collaboration n’étaient pas autorisés, car ils constituent les vecteurs les plus courants d’attaques réussies par logiciels malveillants et phishing.Cependant, ces mesures de sécurité ont été contournées en avril 2021, plus de deux ans avant que Storm-0558 ne pénètre dans le réseau de Microsoft. L'entreprise donne des détails de la situation :Répondant au deuxième mystère, Microsoft explique comment une clé de signature expirée pour un compte consommateur a été utilisée pour forger des jetons pour des offres d'entreprise sensibles. En 2018, Microsoft a introduit un nouveau framework fonctionnant avec les applications cloud grand public et d'entreprise. Des erreurs humaines ont empêché une interface de programmation conçue pour valider cryptographiquement l’environnement pour lequel une clé devait être utilisée, de fonctionner correctement.Un représentant de Microsoft a déclaré que le compte de l'ingénieur avait été compromis à l'aide d'un « malware voleur de jetons », mais n'a pas précisé comment il avait été installé, si d'autres comptes d'entreprise avaient été piratés par le même acteur malveillant, quand Microsoft avait eu connaissance de la compromission et quand l'entreprise a chassé les intrus.À ces questions s’ajoutent les suivantes : une clé aussi sensible que celle acquise par Storm-0558 n’était-elle pas stockée dans un HSM (module matériel de sécurité) ? Il s'agit d'appareils dédiés qui stockent des informations importantes et sont conçus pour empêcher l'acquisition de clé de formulaire divulguée par Microsoft.Le représentant a également déclaré que « les systèmes d’identité de l’entreprise gèrent les clés en utilisant une combinaison de protections HSM et logicielles en raison des exigences uniques d’échelle et de résilience de l’environnement cloud ». Cela n’explique toujours pas comment les attaquants ont réussi à extraire la clé d’un appareil spécialement conçu pour empêcher le vol.La brèche dans Azure AD a eu des conséquences importantes pour les utilisateurs de Microsoft, car elle a permis aux pirates informatiques de se connecter à des comptes Azure et Exchange sans avoir besoin de mots de passe ou d’autres informations d’identification. Les pirates informatiques ont également pu modifier les paramètres de sécurité des comptes, tels que les règles de transfert de courrier électronique, les stratégies d’accès conditionnel et les règles de flux de messagerie. Ces modifications ont rendu plus difficile la détection et l’élimination des pirates informatiques des systèmes compromis.Microsoft a déclaré qu’il avait informé les clients affectés par la brèche et qu’il leur avait fourni des outils et des conseils pour restaurer la sécurité de leurs comptes. La société a également recommandé aux utilisateurs d’Azure AD de passer à l’authentification multifacteur (MFA) et à la protection contre les menaces basée sur le cloud, qui peuvent réduire le risque d’attaques par falsification de jetons.En juillet, Microsoft déclarait :La brèche dans Azure AD est la dernière d’une série d’incidents de sécurité qui ont touché Microsoft ces derniers mois. En plus des attaques contre les serveurs Exchange, Microsoft a également été victime du piratage massif de SolarWinds, qui a compromis son code source et ses comptes internes. Ces incidents soulignent la nécessité pour Microsoft et ses clients de renforcer leur posture de sécurité face à des acteurs malveillants de plus en plus sophistiqués.Sources : Microsoft ( 1 Que pensez-vous de la réaction de Microsoft face à la brèche dans Azure AD ? A-t-elle été suffisamment transparente et proactive ?Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger vos comptes et vos données sur le cloud ? Utilisez-vous l’authentification multifacteur et la protection contre les menaces basée sur le cloud ?Quels sont les risques et les avantages de confier vos applications et vos données sensibles à un service cloud comme Azure ? Préférez-vous utiliser un service cloud public, privé ou hybride ?Comment évaluez-vous le niveau de compétence et de motivation des pirates informatiques qui ont réussi à pénétrer dans le réseau interne de Microsoft ? Pensez-vous qu’ils soient liés à un groupe ou à un pays particulier ?Quelles sont les conséquences potentielles de la brèche dans Azure AD pour les utilisateurs de Microsoft et pour l’industrie du cloud en général ? Comment peut-on prévenir ou atténuer de telles attaques à l’avenir ?