Cependant, ChatGPT risque d'exposer la propriété intellectuelle confidentielle. Une option consiste à bloquer l'accès des entreprises à ChatGPT, mais les gens trouvent toujours des solutions de contournement. Cela limite également les puissantes capacités de ChatGPT et réduit la productivité des employés et leur expérience de travail.est l'option proposée par Microsoft pour les entreprises. Cette solution fournit une expérience utilisateur similaire à ChatGPT mais offerte comme votre ChatGPT privé.Les avantages sont les suivants :1. Privé : Garanties intégrées autour de la confidentialité de vos données et totalement isolées de celles exploitées par OpenAI.2. Contrôlé : Le trafic réseau peut être totalement isolé de votre réseau et d'autres contrôles de sécurité de niveau entreprise sont intégrés.3. Valeur ajoutée : Apportez une valeur ajoutée à votre entreprise grâce à vos propres sources de données internes (plug and play) ou utilisez des plug-ins pour intégrer vos services internes (par exemple, ServiceNow, etc.).Microsoft a développé un accélérateur de solutions pour permettre aux employés de travailler plus efficacement avec ChatGPT sur Azure.Source : Github Que pensez-vous d'Azure ChatGPT ?Cet outil pourrait-il vraiment être bénéfique aux entreprises, à votre avis ?