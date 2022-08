Qui auront la possibilité de travailler sur le Cloud avec des unités allant de 4 vCPU / 16 Go à 32 vCPU / 128 Go

L'entreprise décrit le service sécurisé basé sur Azure comme "".Les développeurs ont la possibilité de travailler avec des unités allant de 4 vCPU / 16 Go à 32 vCPU / 128 Go. La sécurité est au cœur du produit, ce qui est important pour tous ceux qui traitent des codes sources sensibles. Les administrateurs peuvent définir des politiques d'accès conditionnel pour s'assurer que les utilisateurs n'accèdent aux boîtiers de développement qu'à partir de dispositifs conformes, tout en maintenant les boîtiers de développement à jour à l'aide de mises à jour de qualité accélérées pour déployer des correctifs de dernière minute dans toute l'entreprise et isoler rapidement les dispositifs compromis.À propos de ce nouveau service, Microsoft déclareDe plus amples informations sont disponibles sur le blog des développeurs de Microsoft. Comme le souligne un billet de blog, pendant la période d'essai, les entreprises bénéficient gratuitement des 15 premières heures de la dev box 8vCPU et 32 Go de mémoire chaque mois, ainsi que des 365 premières heures de la dev box Storage SSD 512 Go.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?