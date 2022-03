Comprendre les services de base disponibles avec Microsoft Azure ; et

Comprendre la sécurité, la confidentialité, la conformité et la confiance avec Microsoft Azure.

Comprendre les concepts généraux du Cloud computing ; et

Comprendre les modèles de tarification et de support disponibles avec Microsoft Azure.

Dans un monde technologique évoluant très rapidement, il est important pour les professionnels et ceux de l'IT en particulier de suivre le rythme en actualisant régulièrement leurs compétences par le moyen de formations appropriées.Se positionnant comme l'un des plus grands groupes de formation dans le monde (dédié IT et méthodes), Global Knowledge propose plus de 3000 formations pour aider les organisations à travers le monde à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques. Précisons que le groupe travaille avec des partenaires technologiques comme AWS, Cisco, IBM, Microsoft et VMare qui l'ont choisi pour assurer des formations et certifications sur leurs technologies. C'est donc l'une des entreprises les plus recommandées pour se former aux technologies de ces sociétés.Global Knowledge propose notamment de nombreuses formations sur Microsoft Azure pour préparer les professionnels aux certifications officielles du géant du cloud. C'est dans ce cadre que, le 28 mars prochain, le groupe de formations IT organise deux demi-journées de présentations gratuites sur les fondamentaux de Microsoft Azure, selon le programme suivant :Une demi-journée pour publics informaticiens (ayant des notions de l'infrastructure réseaux), avec pour objectifs de :Une demi-journée pour profils non techniques, avec pour objectifs :Si vous souhaitez acquérir une vue d'ensemble des principes du Cloud Computing et de la façon dont ils sont mis en œuvre dans Microsoft Azure, ces présentations pourraient donc vous être très utiles.Notons qu'elles seront animées en français par un instructeur certifié Microsoft Azure et les participants recevront un support de cours officiel Microsoft AZ-900. Sur demande, vous recevrez également un voucher de certification Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900).Pour participer, inscrivez dès maintenant afin de réserver votre place pour les différentes présentations.