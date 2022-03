La plainte, déposée il y a plusieurs mois auprès de l'organisme de surveillance de la concurrence de l'Union européenne, allègue que les pratiques contractuelles et commerciales de Microsoft font qu'il est coûteux et difficile pour les utilisateurs de ses services d'informatique en cloud d'opter pour ceux d'un concurrent, a déclaré une source proche du dossier.Le fournisseur français de services de cloud computing OVHcloud a confirmé dans un communiqué qu'il s'était joint à la plainte contre Microsoft. Un porte-parole de la société a refusé de donner les noms des deux autres plaignants européens.", a déclaré OVHcloud.La Commission européenne a confirmé qu'elle avait reçu une plainte, sans donner plus de détails.", a déclaré un porte-parole de Microsoft en réponse à un courriel demandant un commentaire.Source : Organisme de surveillance de la concurrence de l'Union européenneQuel est votre avis sur cette plainte contre Microsoft ?