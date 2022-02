Database Performance Analyzer —Un logiciel de gestion des bases de données conçu pour le suivi, l’analyse et l’optimisation des performances, avec la prise en charge de diverses plates-formes de bases de données.





SQL Sentry —Surveillance des performances des bases de données de Microsoft Data Platform, avec analyse rapide de la cause première et visibilité sur le patrimoine numérique de Microsoft.





Database Insights for SQL Server—Une solution comprenant à la fois DPA et SQL Sentry. Elle offre une large couverture avec des mesures système et base de données détaillées pour les services Microsoft associés à la base de données SQL Server et d'autres plates-formes de bases de données de premier plan, afin de permettre de résoudre et d'optimiser les questions de performance dans les environnements les plus étendus.

Rohini Kasturi, Directeur produit chez SolarWinds, explique : « Nous nous attachons tout particulièrement à aider nos clients et les entreprises à travers le monde à accélérer leur transformation commerciale, et nous y parvenons entre autres en participant au programme d’offres faisant l’objet de transactions MACC. Dans le cadre de ce programme, SolarWinds est un fournisseur privilégié pour les dépenses sur la place de marché. Les utilisateurs ayant des dépenses engagées auprès d’Azure peuvent utiliser ces fonds pour acheter nos produits de surveillance des performances des bases de données directement, sans passer par les cycles d’approvisionnement typiques, ce qui leur permet de disposer d’un accès direct et simplifié à certaines des couvertures de base de données les plus étendues et les plus sécurisées du secteur. »Les entreprises qui profitent de cette offre peuvent simplifier l’achat, le déploiement, la gestion et le renouvellement des produits de bases de données SolarWinds, et ainsi recevoir les données détaillées de performance et d’environnement dont les équipes ont besoin pour optimiser les performances de Microsoft SQL Server et d’autres plates-formes de bases de données de premier plan exécutées sur site, dans le cloud ou dans les environnements hybrides.Les solutions de gestion des performances des bases de données SolarWinds fournissent des recommandations intelligentes basées sur les meilleures pratiques pour un dépannage rapide permettant d’accélérer la livraison des données tout en contrôlant les coûts. Les solutions multiplateformes aident les spécialistes des données à gérer les complexités et leur offrent la visibilité requise pour optimiser les performances des bases de données de façon proactive. De plus, elles permettent également d’atténuer le risque d’interruption des activités où que les bases de données soient exécutées.Jake Zborowski, Directeur général, Plate-forme Microsoft Azure chez Microsoft Corp, déclare : «Le catalogue de solutions Azure est un marché en ligne pour l’achat et la vente de solutions de cloud certifiées pour l’exécution sur Azure. La place de marché Azure aide à connecter les entreprises à la recherche de solutions novatrices dans le cloud avec des partenaires qui ont développé des solutions prêtes à l’utilisation.SolarWinds est un éditeur de logiciels de premier plan qui propose des logiciels de gestion des ressources informatiques simples et sécurisés. Les solutions offrent aux organisations du monde entier, quels que soient leur type, taille ou complexité, la possibilité d’accélérer leur transformation dans les environnements informatiques hybrides d’aujourd’hui.Source : SolarWinds Qu'en pensez-vous ?