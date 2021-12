Le processeur quantique Rigetti Le processeur quantique Rigetti

Les ordinateurs Rigetti devraient être disponibles au cours du premier trimestre de 2022. L'entreprise affirme qu'il s'agira du plus grand ordinateur quantique accessible sur Azure Quantum.Les ordinateurs quantiques Rigetti utilisent des qubits supraconducteurs, dont elle affirme qu'ils ont des temps d'exécution plus rapides et une plus grande mise à l'échelle que les autres technologies d'informatique quantique disponibles dans le commerce.", a déclaré Taryn Naidu, directeur de l'exploitation de Rigetti. "."Krysta Svore, directrice générale de Microsoft Quantum, a ajouté : "L'approche évolutive de Rigetti en matière d'ordinateurs quantiques supraconducteurs créera de nouvelles opportunités pour la communauté de développement Azure Quantum. Nous travaillons en étroite collaboration avec Rigetti pour offrir un calcul hybride quantique-classique avec les performances nécessaires pour s'attaquer à des problèmes qui étaient auparavant hors de portée."En octobre, Rigetti a annoncé son intention de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion entre une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) et Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd. dans le cadre d'une opération qui valoriserait l'entreprise à environ 1,5 milliard de dollars.Source : MicrosoftQue pensez-vous de cette mise à disposition de Rigetti sur le cloud Azure ?