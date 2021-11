opportunité de formation en informatique : nous nous sommes associés au ministère de l'Éducation du Wyoming pour organiser une formation continue en informatique pour plus de 30 districts scolaires à travers l'État, touchant plus de 60 000 élèves de la maternelle à la terminale. Nous collaborons également avec Code.org et l'Université du Wyoming pour renforcer la capacité de centaines d'enseignants en terminale à offrir une formation en informatique à des milliers d'apprenants à travers l'État. Le programme d'informatique du lycée TEALS de Microsoft s'est également associé à six lycées du Wyoming pour créer un enseignement informatique de haute qualité pour environ 500 élèves de Laramie, Gillette, Douglas, Casper et Buffalo ;

nous nous efforçons de rendre Internet plus accessible pour les communautés, ce qui ouvre la voie à encore plus d'opportunités éducatives et économiques. C'est pourquoi nous avons investi plus de 350 000 $ pour lancer le Wi-Fi gratuit dans des lieux communautaires clefs tels que le centre-ville de Cheyenne Depot, COMEA Shelter et deux bibliothèques publiques du comté de Laramie, aidant ainsi plus de 100 000 visiteurs et résidents à rester connectés chaque année. Dans le cadre du programme Airband de Microsoft, nous nous sommes également associés à Vistabeam pour fournir un accès haut débit accru à 116 600 habitants du Wyoming dans la région, y compris une population rurale de 19 000 personnes auparavant non desservie et qui n'avait pas accès au haut débit ; opportunités de : nous avons investi plus d'un million de dollars pour lancer trois programmes de perfectionnement des adultes afin de répondre aux défis du COVID-19, notamment une Microsoft Datacenter Academy au Laramie County Community College, un programme d'apprentissage en technologie avec l'Array School of Technology and Design, ainsi que le programme Upskill Wyoming. Ces opportunités offrent aux citoyens du Wyoming des bourses et des opportunités de perfectionnement qui leur permettent de rechercher des emplois éloignés et régionaux mieux rémunérés.

Microsoft étend ses services cloud avec deux nouveaux centres de données dans le WyomingUn billet de blog de Microsoft a annoncé l'ouverture de deux nouveaux centres de données à Cheyenne, « bâtis avec une conception et des opérations durables à l'esprit, contribuant à l'engagement de Microsoft à être négatif en carbone ».C'est Sergio Loureiro,, qui s'est chargé d'annoncer les intentions de Microsoft :« Aujourd'hui, je suis ravi de vous annoncer que nous annonçons le lancement de deux nouveaux centres de données Microsoft à Cheyenne, dans le Wyoming, l'un à Cheyenne Business Parkway et l'autre à Bison Business Park, nous permettant d'étendre et de soutenir la croissance et la demande pour nos services numériques dans notre région de centre de données du centre-ouest des États-Unis. Cheyenne héberge les services d'infrastructure cloud de Microsoft depuis 2012 et cette expansion nous permettra de continuer à fournir des services aux clients actuels et nouveaux ».Et d'expliquer :« Nous nous engageons dans des efforts importants pour la conservation de l'eau et la préservation des ressources en eau de Cheyenne est une priorité absolue pour nous. Nos centres de données actuels et nouveaux utiliseront le refroidissement adiabatique, qui utilise l'air extérieur au lieu de l'eau pour le refroidissement lorsque les températures sont inférieures à 85 degrés Fahrenheit. Ce processus utilise moins d'électricité et jusqu'à 90 % moins d'eau que les autres systèmes de refroidissement à base d'eau. Nous avons déjà investi plus de 500 000 $ en subventions de développement durable à des organisations locales qui aident à préserver l'environnement naturel du Wyoming, notamment Crow Creek Revival, qui vise à promouvoir, améliorer, restaurer et revitaliser le principal bassin hydrographique de la région. »« Non seulement nos centres de données seront construits dans un souci de durabilité, mais la présence de Microsoft dans le Wyoming aura également un réel impact économique et communautaire sur les résidents. Nous employons actuellement plus de 200 employés et fournisseurs dans la région et cette expansion nous permettra de créer encore plus d'emplois pour la communauté, dont plus de 700 postes pendant le pic de construction. En plus de construire des centres de données, Microsoft investit dans de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau, d'égouts et de routes pour faciliter l'accès au Bison Business Park, ce qui soutiendra également la croissance de nouvelles entreprises dans le Wyoming ».« La croissance de l'industrie des centres de données dans le Wyoming a été menée par Microsoft et elle est en train de représenter un signe significatif de la diversification continue de notre économie. J'apprécie l'engagement de Microsoft envers le Wyoming et les remercie pour les avantages qu'ils ont apportés à plusieurs secteurs de notre économie », a déclaré le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon. « Le gouverneur Mead a été l'inspiration pour amener le premier centre de données Microsoft dans l'État en 2012. Les incitations qui ont mis ce train en marche fonctionnent. Il s'agit d'un secteur de notre économie en croissance qui continue de prendre de l'ampleur. De plus en plus d'entreprises cherchent à s'implanter dans le Wyoming dans les années à venir ».« Des centres de données supplémentaires sont une grande victoire pour Cheyenne et tout le comté de Laramie », a déclaré le maire de Cheyenne, Patrick Collins. « Avec cela, il y a plus d'opportunités de haute technologie, une main-d'œuvre qualifiée et étend l'impact économique actuel de Microsoft sur notre communauté ».Microsoft indique que l'extension de ses capacités numériques dans le Wyoming lui permettra de répondre à la demande de clients nouveaux et existants dans la région, et nous sommes ravis de continuer à soutenir la croissance de diverses entreprises dans l'État et sommes impatients de travailler avec les dirigeants nationaux et locaux sur des initiatives qui peuvent favoriser la création d'emplois et les opportunités économiques.Grâce à Microsoft TechSpark et au programme de développement de la communauté des centres de données, l'éditeur a travaillé en étroite collaboration avec des organisations du Wyoming pour créer des solutions pouvant profiter à l'État :Source : Microsoft