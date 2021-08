Contrairement à ses autres offres, Azure Government Top Secret prend en charge les normes de l'Intelligence Community Directive 705, une liste d'étapes précises qu'une "installation d'information compartimentée" doit suivre.Les centres de données doivent respecter des règles strictes en matière de construction, de dispositifs de sécurité physique et de contrôle du personnel. Dans le cadre de ce processus, les régions Azure font l'objet d'un "air-gap".Les nouvelles régions (dont les emplacements ne sont pas détaillés) sont lancées avec plus de 60 services Azure, et d'autres sont à venir., a déclaré Tom Keane, vice-président de Microsoft Azure.Sous ses régions cloud Government et Government Secret, Microsoft travaille depuis longtemps avec l'armée américaine et le complexe industriel de surveillance.La société a été agréée en tant que fournisseur de services cloud pour la communauté du renseignement américain en 2018, et deux ans plus tard, elle a été choisie (avec AWS, Google, Oracle et IBM) dans le cadre du contrat cloud C2E de plusieurs milliards de dollars - où la CIA obtiendra de chaque entreprise qu'elle soumissionne pour des ordres de mission spécifiques pour elle-même et les 16 autres agences de la communauté du renseignement.Ce mois-ci, cependant, Microsoft a perdu un contrat de 10 milliards de dollars avec la NSA. L'entreprise conteste devant les tribunaux la décision d'attribuer le marché à Amazon Web Services.L'entreprise espère probablement remporter la même victoire qu'AWS avec JEDI, le contrat cloud de 10 milliards de dollars du ministère de la Défense. Il a été attribué à Microsoft en octobre 2019, mais le contrat a été abandonné après une longue bataille juridique.Microsoft va maintenant devoir repasser un concours pour la nouvelle version de JEDI, la Joint Warfighter Cloud Capability. Mais il est loin d'être dépourvu de contrats militaires.En novembre 2020, le DoD a attribué à General Dynamics IT un contrat de 4,4 milliards de dollars pour fournir les services de messagerie et de logiciels d'entreprise en cloud de l'armée. GDIT, avec son partenaire Dell, revend essentiellement les services Microsoft Office 365.Plus tôt cette année, Microsoft a remporté un contrat encore plus important : un énorme contrat de 22 milliards de dollars pour fournir 120 000 kits HoloLens personnalisés aux soldats. Dans le cadre de ce contrat, Microsoft fournira des services cloud et Edge pour prendre en charge le kit de réalité augmentée.Source : Microsoft Azure Que pensez-vous du nouveau service Azure Government Top Secret ?