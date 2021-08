En février, HPE et Microsoft ont annoncé qu'ils collaboraient pour connecter le service cloud Azure à la station spatiale internationale. La première étape du projet était d'envoyer un ordinateur particulier - le Spaceborne Computer-2 de HPE - à bord de l'ISS, ce qui a été fait le même mois. Le Spaceborne Computer-2 est construit sur le système Edgeline Converged Edge de HPE qui est spécialement conçu pour faire converger les technologies opérationnelles telles que l'acquisition de données, les systèmes de contrôle et les réseaux industriels avec l'informatique d'entreprise dans un système unique et robuste adapté aux environnements difficiles.Mercredi, Microsoft a annoncé que cette mission a été couronnée de succès et qu'Azure a reçu ses premières données en provenance du dispositif de cloud hybride, en commençant par le célèbre "Hello world". « Des "rafales de données" en nuage provenant de l'espace rapprochent les astronautes de Mars et améliorent la vie sur Terre », a titré jeudi Microsoft pour partager la nouvelle. « Les astronautes et les explorateurs de l'espace méritent d'avoir accès aux meilleures technologies de cloud computing et à un traitement avancé à la pointe du progrès », a expliqué l'entreprise dans son communiqué de presse.« Hewlett Packard Enterprise et Microsoft collaborent pour accélérer encore l'exploration spatiale en proposant des technologies de pointe pour répondre à toute une série de besoins en matière de traitement de données en orbite », a déclaré Mark Fernandez, chercheur principal de HPE Spaceborne Computer-2. Selon le billet de blogue de Microsoft, une connectivité limitée peut retarder la communication de décisions cruciales aux astronautes, qui doivent souvent attendre que les informations parviennent au centre de contrôle au sol, qu'elles soient analysées sur place et qu'elles soient renvoyées avec les informations nécessaires.« Parfois, l'analyse doit être effectuée immédiatement à la périphérie, là où chaque instant qui passe compte, et d'autres fois, l'analyse est si massivement complexe qu'elle ne peut être réalisée qu'avec la puissance du cloud hyperscale », a écrit Microsoft. L'entreprise a déclaré que c'est déjà assez difficile avec la station spatiale, qui orbite à une altitude de 400 km au-dessus de la Terre. Mais la lune est presque mille fois plus éloignée que cela. Et à sa position orbitale la plus éloignée, Mars est à un million de fois cette distance. En outre, il faut noter que le Spaceborne Computer-2 de HPE est alimenté par Linux.En effet, le premier ordinateur spatial de HPE, basé sur un système de classe Apollo 40, est revenu sur Terre en 2019 après avoir passé environ de deux ans à bord de l'ISS. Le second a été mis en service au début de l'année, équipé de RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 7.8 pour assurer le bon fonctionnement du système, mais aussi d'un logiciel permettant de gérer les éventuelles défaillances des composants dans l'environnement hostile de l'ISS. Selon HPE, le Spaceborne Computer-2 devrait ainsi permettre d'accélérer de plusieurs mois à quelques minutes le temps de réalisation de diverses expériences dans l'espace.Lors du lancement, l'on pensait qu'Azure Space pourrait être utilisé pour une charge de travail occasionnelle. Après tout, l'un des objectifs des missions Spaceborne est de démontrer l'autonomie à bord et Spaceborne-2 a augmenté les spécifications matérielles avec des GPU destinés à l'apprentissage automatique et au traitement de l'image ainsi que des processeurs Intel Xeon Cascade Lake (une amélioration par rapport aux Broadwells d'avant). L'intégration du système Edgeline Converged EL4000 Edge System de HPE est l'exemple ultime de l'informatique périphérique, et des exemples d'utilisation ont été donnés.Il y a notamment l'évaluation par le matériel des tendances du trafic, de la pollution et des lancements de missiles. Toutefois, Spaceborne-2 a également démontré sa capacité à décharger les calculs vers Azure, en utilisant au mieux la maigre bande passante (deux heures par semaine avec une vitesse maximale de 250 ko/s, selon Microsoft) pour n'envoyer que les données qui nécessitent l'examen supplémentaire offert par les ordinateurs Azure de Microsoft. « Je pense qu'il y aura toujours un besoin de traitement au "cœur", c'est-à-dire de la périphérie à la périphérie ou de la périphérie au nuage », a déclaré Fernandez.« Mais l'avenir est porteur de deux promesses. La première est que le traitement en périphérie deviendra plus puissant et que le besoin de traitement au cœur de l'ordinateur sera réduit. Ainsi, des ordinateurs autosuffisants permettront à des explorateurs autosuffisants. Deuxièmement, des "passerelles" en orbite ou des stations spatiales de nouvelle génération autour de la Lune et de Mars pourraient abriter des capacités de supercalcul, d'IA/ML, de quantique et d'autres capacités suffisantes pour répondre aux besoins », a-t-il ajouté.Jeudi, Microsoft a annoncé que HPE avait mené à bien quatre expériences (dont le transfert de "hello world" vers le cloud de Microsoft). Quatre autres étaient en cours et 29 autres en attente. Mais selon les analystes, l'heure tourne. La partie américaine de l'ISS n'est financée que jusqu'en 2024, même si une prolongation semble probable. « Nous devons faire le maximum pendant le temps qu'il nous reste », a déclaré Christine Kretz, vice-présidente des programmes et des partenariats au laboratoire national américain de la station spatiale internationale.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?