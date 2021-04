1 session plénière tous les matins, interactive, ouverte aux échanges avec la communauté française ;

30 sessions breakouts (pré-enregistrées pendant OpenAzureDay en anglais et sous titrées en français) que vous pourrez consommer selon votre emploi du temps pendant la matinée de chaque thème ou plus tard ;

10 sessions breakouts partenaires locaux enregistrées et pour lesquelles vous pourrez interagir pendant l'horaire de diffusion.

Sous Satya Nadella, Microsoft a adopté une nouvelle stratégie avec un engagement plus accentué pour l’open source. Le géant américain du logiciel est devenu un grand promoteur de l’open source avec de plus en plus de technologies ouvertes, comme Visual Studio Code par exemple. C'est le cas notamment avec sa plateforme cloud Azure qui mise sur l'ouverture et où tous les nouveaux produits sont pour la plupart disponibles en open source.Malgré ces efforts, Microsoft reste encore méconnu par beaucoup en tant que grand acteur de l'open source. Il paraissait donc important pour la firme d'organiser une Open Source Week. Une semaine au cours de laquelle vous pourrez découvrir les grands axes de collaboration de Microsoft, ses contributions au niveau mondial mais aussi l'ancrage local (en France) de ces collaborations.Microsoft a choisi de consacrer une semaine sur le sujet avec un prisme cloud Azure naturellement. Cette semaine vous permettra de couvrir les principaux thèmes de stratégie, infrastructure, applications et données, développements dans un format adapté à vos agendas :Privés en 2020 du Paris Open Source Summit, cette semaine veut aussi contribuer à une continuité d'échange des acteurs sur le marché français en lien avec les événements OW2'con, OSExp2021.Si vous êtes praticien open source, conscient des actions de Microsoft ou encore sceptiques, cette semaine vous est dédiée. L'évènement se déroulera en ligne du 17 au 21 mai 2021. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous gratuitement pour réserver votre place.Jour 1 : Open Source en France, écosystème, business models, gouvernanceJour 2 : Open source, l'innovation au cœur de de vos applications modernes dans le cloudJour 3 : Données structurées, non structurées .. Les bases de données open sourceJour 4 : Infrastructures: hybridation, multicloud, automatisation, Linux moteur de votre ITJour 5 : Open Source et développeurs .. L'œuf ou la poule