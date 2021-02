Microsoft révèle la feuille de route pour WinUI 3.0 qui va transformer l'apparence des applications Windows 10

Décrite comme la "plate-forme moderne d'interface utilisateur native de Windows", WinUI est la bibliothèque de contrôles et de styles Fluent basée sur le langage C++ qui permet aux développeurs de créer une nouvelle génération d'applications.La société a communiqué les détails de la feuille de route de WinUI, expliquant comment la version 3.0 se développera en un cadre UX complet. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Reunion qui voit Microsoft rassembler un ensemble unifié d'outils et d'API pour faciliter le développement d'applications pour différents appareils Windows 10.L'évolution de WinUI 3.0 signifie qu'il sera disponible pour tous les types d'applications Windows pour être utilisé comme couche d'interface utilisateur, y compris Win32 et UWP.L'aperçu 4 de la plate-forme doit être publié plus tard ce mois-ci, et le graphique ci-dessous montre ce que Microsoft a prévu pour l'année à venir :Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?