Microsoft a annoncé l'arrivée de son offre de cloud computing pour les cas d'utilisation de l'informatique quantique en mai 2020. Aujourd'hui, l'entreprise semble avoir considérablement fait évoluer son projet au point de proposer Azure Quantum en avant-première publique. Lundi, Microsoft a invité les développeurs et les chercheurs du domaine à commencer à utiliser Azure Quantum pour explorer, construire et tester des applications de technologie quantique. Pour la firme de Redmond, Azure Quantum est une plateforme qui aidera probablement à transformer un large éventail d'industries.L'informatique quantique offre un raccourci algorithmique pour résoudre bon nombre des problèmes d'optimisation qui prennent le plus de temps avec les moyens conventionnels. Pour les entreprises confrontées à des problèmes d'optimisation, la réponse est l'informatique quantique, mais toutes n'ont pas les moyens de déployer une infrastructure de cette envergure. Ainsi, pour permettre à tout le monde d'avoir accès cette puissance de calcul, lors de l'événement Build de mai 2020, Microsoft a présenté Azure Quantum, son offre expérimentale d'informatique quantique en tant que service.Microsoft rejoint ainsi IBM dans le rang des fournisseurs de plateforme d'exécution d'applications informatiques quantique dans le cloud. Azure Quantum a depuis évolué pour devenir un ensemble de services quantiques qui comprend des solutions Quantum prédéfinies, des logiciels Quantum et du matériel Quantum. Microsoft s'est associé à 1QBit, Honeywell, IonQ et QCI pour offrir une grande variété de solutions quantiques, de logiciels et de matériel à travers l'industrie. En mai 2020, Microsoft a annoncé qu’Azure Quantum passait en préversion pour un petit nombre de clients et de partenaires, dont Toyota Tsusho et OTI Lumionics.« Azure Quantum est un guichet unique qui vous donne la liberté de créer votre propre chemin vers l'informatique quantique évolutive. Grâce à un environnement Azure familier, vous aurez accès à tous les outils et ressources dont vous avez besoin pour accélérer rapidement et avoir un impact aujourd'hui, tout en construisant pour l'avenir. Nous sommes heureux d'annoncer qu'Azure Quantum est désormais officiellement en Preview avec certains clients et partenaires. En tant que développeur, vous bénéficiez de près de deux décennies de recherche quantique infusées dans chaque couche de la pile Azure Quantum », avait déclaré Microsoft.Après des mois d'utilisation restreinte, Microsoft ouvre désormais Azure Quantum à un public plus large. « Azure Quantum, le premier écosystème cloud public de solutions quantiques au monde, est maintenant ouvert aux affaires. Les développeurs, les chercheurs, les intégrateurs de systèmes et les clients peuvent l'utiliser pour apprendre et construire des solutions basées sur les dernières innovations, en utilisant des outils familiers dans le cloud public le plus fiable », a annoncé lundi la firme de Redmond dans un billet de blogue.Selon Microsoft, l'écosystème unifié Azure Quantum accélérera votre R&D grâce à l'accès à diverses solutions logicielles et matérielles quantiques, à un réseau de chercheurs et de développeurs quantiques de premier plan, à une bibliothèque de ressources robuste et à des programmes de développement flexibles en libre-service ou sur mesure pour les clients et les intégrateurs de systèmes. En outre, Microsoft a également annoncé que, à travers Azure Quantum, vous pourrez collaborer avec des experts de renommée mondiale au sein de sa communauté dynamique d'innovateurs quantiques.« Notre kit de développement quantique open source (QDK - Quantum Development Kit) avec le langage de programmation quantique Q# protège vos investissements de développement en anticipant de manière proactive et en s'intégrant aux avancées des systèmes quantiques. Et la nouvelle représentation intermédiaire quantique (QIR - Quantum Intermediate Representation) de Microsoft est une interface open source commune entre les langages et les plateformes de calcul quantique cibles », a déclaré l'entreprise.Par ailleurs, Microsoft a également expliqué que, peu importe où vous commencez, vous pouvez puiser dans sa "solide" bibliothèque de ressources pédagogiques et d'échantillons pour développer vos compétences en matière d'informatique quantique et d'optimisation. Par exemple, "Microsoft Learn" vous permet d'apprendre les concepts quantiques fondamentaux et les Quantum Katas (une collection de didacticiels et d'exercices) enseignent la programmation quantique dans des tutoriels à rythme libre. Cela vous permet de découvrir des exemples de cas d'utilisation des algorithmes quantiques.Microsoft a déclaré lundi que, grâce à une interface de développement unique, vous pouvez exploiter les capacités uniques offertes par les leaders de l'industrie en matière d'informatique quantique et de solutions d'optimisation. Azure Quantum vous permet d'accéder aux services de plusieurs partenaires de Microsoft de l'industrie quantique, dont Honeywell, IonQ, Quantum Circuits et bien d'autres. Selon Microsoft, le système d'Honeywell exploite la mesure de calcul intermédiaire et la réutilisation des qubits, ce qui permet aux développeurs d'écrire des algorithmes quantiques d'une manière unique et percutante.Le système d'IonQ quant à lui offre un système reconfigurable dynamiquement pour un maximum de 11 qubits entièrement connectés qui vous permet d'exécuter une porte de deux qubits entre n'importe quelle paire. De même, vous pouvez également avoir un impact dès aujourd'hui en développant des solutions d'optimisation basées sur les solveurs de Microsoft et 1QBit. Cette nouvelle génération d'algorithmes applique des principes quantiques pour une vitesse et une précision accrues, fonctionnant à l'échelle sur une gamme de silicium comprenant le CPU, le GPU et le FPGA.Cela vous permet d'accélérer la recherche dans plusieurs domaines et de résoudre des problèmes en chimie, en médecine, en finance et en logistique. « Le passage à l'avant-première publique d'Azure Quantum est une étape clé pour l'informatique quantique et notre écosystème », écrit Krysta Svore, directeur général de Microsoft Quantum. « Cela poursuit l'élan que nous avons connu l'année dernière, qui comprend la sélection pour les centres de recherche quantique de la National Quantum Initiative, l'ajout de nouveaux partenaires d'Azure Quantum, et les avancées matérielles dans le domaine de la mise à l'échelle des circuits de contrôle des qubits ».Les efforts de Microsoft pour construire un ordinateur quantique n'ont pas encore abouti à un qubit fonctionnel, mais la société a fait des progrès dans d'autres domaines. Pour l'instant, cependant, Microsoft parie sur des partenariats avec d'autres acteurs du secteur pour alimenter cette plateforme. Cela permet également à l'entreprise de prétendre qu'elle offre "le premier écosystème de cloud public complet au monde pour les solutions quantiques".Source : Microsoft Azure Quantum Que pensez-vous de l'offre d'informatique quantique en tant que service Microsoft Azure Quantum ?Quelle comparaison faites-vous avec l'offre d'informatique quantique en tant que service d'IBM Quantum Experience ?