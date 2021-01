Global Knowledge : les professionnels IT peuvent désormais utiliser leur Compte Personnel de Formation pour valider de nouvelles compétences de sécurité dans Azure ou l'ingénierie de données Cloud

Garantir la sécurité de l'infrastructure Cloud Microsoft Azure (qui correspond au titre officiel Microsoft Azure Security Engineer Associate)

Concevoir et mettre en œuvre la gestion des données dans Microsoft Azure (pour le titre Microsoft Azure Data Engineer Associate)

: celui-ci doit être suffisamment détaillé pour comprendre les activités évaluées qui constituent la compétence-clé La rigueur de l’organisation et de l’évaluation des compétences : s’assurer qu’il existe une procédure de contrôle et que la compétence est réellement acquise



Le 20 novembre dernier, deux nouvelles certifications Microsoft ont été publiées au Répertoire Spécifique de France Compétences :En un an, près d’un million de formations ont été financées grâce à « Mon compte formation », l’application en ligne qui permet aux demandeurs d’emploi et salariés d’utiliser leur CPF (Compte personnel de Formation) pour financer tout ou partie de leur formation et développer ainsi leurs compétences.Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, chaque titulaire d’un Compte Personnel de Formation disposera à terme d’un « Passeport de formation, d'orientation et de compétences (L. 6323-8 du code du travail) », d’où l’importance de la certification telle que l’entend France Compétences, à savoir la « validation d’une compétence ».Les bénéfices de la certification résonnent d’ailleurs au-delà de l'acquisition de compétence. Le rapport des salaires et certifications IT publié récemment par le groupe Global Knowledge fait état des multiples bénéfices individuels de la certification. Parmi les 9500 professionnels interrogés dans le monde, 44% affirment que posséder une certification booste la productivité, 36% ajoutent que cela renforce l’autonomie et la capacité à résoudre plus rapidement les problèmes techniques.Les deux certifications Microsoft nouvellement publiées ont fait l’objet d’un processus d’instruction d’environ 4 à 5 mois auprès de France Compétences. Celui-ci s’appuie sur trois principaux critères qualité :Fort de cette expérience, Microsoft Learning France s’active sur le référencement de nombreux autres titres de certifications, pour permettre au plus grand nombre de professionnels informaticiens d'afficher sur leur "Passeport formation" d'autres compétences sur le Cloud Azure, la solution MS 365 ou encore sur l’Intelligence Artificielle.Source : Global Knowledge