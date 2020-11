Microsoft annonce l'avant-première publique de Redis Enterprise sur Microsoft Azure Cache 0PARTAGES 1 0 En mai dernier, Microsoft et Redis Labs ont annoncé un partenariat majeur pour assurer l'intégration native entre la technologie de Redis Labs et le cloud Azure.



Dans le cadre de ce partenariat, Redis Enterprise est désormais disponible sous la forme de deux nouveaux niveaux (Enterprise et Enterprise Flash) d'Azure Cache pour Redis.





Redis Enterprise sur Azure Cache for Redis proposera :



Reproduction redondante en zone, avec une disponibilité améliorée de 99,99 % ;





Redis on Flash, permettant d'augmenter de dix fois la taille du cache sur le stockage flash NVMe ;





Modules Redis Enterprise, comprenant :

- RediSearch,

- RedisBloom,

- RedisTimeSeries ;





- RediSearch, - RedisBloom, - RedisTimeSeries ; la dernière version de l'Open Source Redis 6.0 ;





isolation du réseau de liaison privée et connectivité cryptée de la couche de sécurité du transport (TLS).





Par rapport à l'offre Redis Enterprise existante disponible sur Azure Marketplace, cette nouvelle solution native offrira les avantages suivants :



accès à l'installation et à la configuration via le portail Azure ;

intégration transparente dans vos outils de sécurité et de surveillance Azure préférés ;

une facturation intégrée et la possibilité d'utiliser l'engagement de dépenses Azure.





Source : Microsoft Azure



Dans le cadre de ce partenariat, Redis Enterprise est désormais disponible sous la forme de deux nouveaux niveaux (Enterprise et Enterprise Flash) d'Azure Cache pour Redis.Redis Enterprise sur Azure Cache for Redis proposera :Par rapport à l'offre Redis Enterprise existante disponible sur Azure Marketplace, cette nouvelle solution native offrira les avantages suivants :Source : Microsoft AzureQue pensez-vous de Redis Enterprise ?Que pensez-vous du partenariat de Redis avec Microsoft ?