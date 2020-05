Microsoft Azure est la plateforme applicative en nuage de Microsoft, le cloud computing version Microsoft. Linux est un système d'exploitation, très utilisé sur les serveurs et supercalculateurs. Cet OS ne cesse de gagner de plus en plus de terrain, même sur les ordinateurs de bureau. Au cours du mois de mars, la part de marché de Windows a connu une légère baisse et Linux en a profité pour gagner quelques points. Sur un graphique montrant l’évolution de la part de marché des systèmes d’exploitation de bureau, Netmarketshare a montré qu’alors que Windows perd des points, Ubuntu et macOS ont connu une croissance considérable sur le marché, Ubuntu étant le principal bénéficiaire.Une infographie, qui donne des statistiques et d'autres informations concernant le pourcentage et l'utilisation globale du système d'exploitation Linux dans Microsoft Azure, montre que plus de 50 % des cœurs de machine virtuelle de Microsoft Azure tournent sous Linux. Et ce n'est pas tout. Les images basées sur Linux représentent 60 % des images Azure Marketplace. Les 100 meilleurs clients Microsoft déploient des charges de travail Linux sur Azure. Microsoft prend en charge toutes les principales distributions Linux, telles que : Red Hat, SUSE, Ubuntu, Oracle Linux, Debian, CentOS, CoreOS et OpenSUSE (Azure prend également en charge FreeBSD). Azure propose deux services d'orchestration Kubernetes gérés en mode natif : Azure Kubernetes Service et Azure Red Hat OpenShift.Linux est vraisemblablement le système d'exploitation qui croit le plus sur Microsoft Azure. Cela est sans surprise pour les internautes qui pensent que Windows est et continuera d'être un OS de bureau principalement. Certains disent même que si Windows n'arrive pas à s'imposer sur le cloud, c'est parce qu'il n'a pas une grande expérience dans les baies de stockage de masse et n'aurait pas d'alternative pour Docker. Linux est l'OS qui domine sur le cloud et les serveurs depuis des années, et cela n'est pas prêt de changer. Les avis sont unanimes à ce sujet.Pour certains, « Linux est le système d'exploitation serveur de choix pour la plupart des informaticiens. Toutes les piles de technologies cloud sont avant tout Linux. Il y a 15 ans, de nombreuses applications serveur ont été développées pour Windows. Ce n'est plus le cas. Seuls ceux qui sont bloqués avec des applications serveur héritées basées sur les technologies MS utilisent Windows comme système d'exploitation serveur. L'autre cas d'utilisation est l'infrastructure interne pour les clients Windows, comme Active Directory et Exchange, mais ils ont tendance à se trouver sur des serveurs internes et non Azure ».Pour d'autres, le principal facteur de motivation derrière le choix de Linux est qu'il fonctionne mieux avec les applications cloud, où l'automatisation est reine. Les systèmes Linux sont beaucoup plus puissants, flexibles, plus faciles à gérer, en particulier à grande échelle, et plus de gens sont prêts à leur écrire des outils facilement disponibles, disent-ils.Source : Microsoft Que pensez-vous de ces chiffres ?Quel système d'exploitation utilisez-vous pour vos besoins cloud ? Windows ou Linux et pourquoi ?Pour quelles raisons selon vous, Linux parvient-il à s'imposer sur les serveurs ?